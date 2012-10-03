«Золотые парашюты» за предательство

Пятеро «изгнанников» из фракции «Справедливая Россия» А. Митрофанов, Н. Лакутин, Л. Левин, Д. Гасанов и И. Зотов объявили о том, что создают в Госдуме группу независимых депутатов. Руководителем «независимых» решено сделать Л. Левина.

Напомним, что в мае текущего года вышеперечисленные парламентарии, вопреки решению фракции «Справедливая Россия», проголосовали за кандидатуру Дм. Медведева на пост председателя правительства РФ и были фактически отстранены от работы во фракции (исключить из фракции депутатов по закону нельзя).

По словам Митрофанова, сейчас он и его коллеги не могут полноценно участвовать в работе Госдумы.

– Мы не можем получить время в «часе заявлений», об этом даже не идёт речи. При обсуждении законов, когда речь идёт о выступлениях или вопросах от фракций, мы не получаем этой возможности. Мы не ходим на заседания фракции, поскольку нам не рекомендовано, запрещено почему-то ходить туда, – жалуется парламентарий.

Как ещё отметил А. Митрофанов, депутаты будут обращаться к другим фракциям с просьбой прописать в думском регламенте возможность создания независимых групп депутатов. Кроме того, вышеперечисленные депутаты хотели бы сидеть вместе на пленарных заседаниях Госдумы, чтобы «иметь возможность какой-то коллективной работы».

– Если не удастся прописать в регламенте возможность нашей работы, то мы будем обращаться к фракциям Государственной думы, чтобы по их квоте получить время для политических заявлений, работы в зале, – сообщил А. Митрофанов. Пока, по его информации, «открыто выразил готовность дать нам время Жириновский Владимир Вольфович, руководитель ЛДПР, от остальных пока реакции не было».

А. Митрофанов подчеркнул, что эти пятеро депутатов «ощущают себя частью партии» «Справедливая Россия» и считают себя членами её фракции.

«Депутатов в списке той или иной партии объединяет единая программа, согласно которой они шли на выборы и за которую проголосовали избиратели, – говорится в тексте заявления СР. – Депутатов Митрофанова, Лакутина, Левина, Гасанова и Зотова объединяют «тридцать сребреников», или, говоря языком, близким этим товарищам, «золотые парашюты», которые они получили за предательство своих избирателей и партии «Справедливая Россия»: кто-то пост председателя комитета, кто-то защиту бизнеса, а кто-то вознаграждение и похвалу из Кремля.

Если депутатов изгоняют из фракции за предательство её интересов, то они, как «летучие голландцы», обречены на вечное одиночное скитание в стенах Госдумы. Своих избирателей они предали, и теперь им вряд ли поверят второй раз, совершенно непонятно, от кого они могут быть независимы и чьи интересы теперь могут представлять».