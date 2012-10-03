Роковая ошибка Кремля?

Американо-российские отношения никогда простыми не были. Похоже, на текущий момент они начали резко обостряться.

Такое положение начало складываться даже после того, как американцы попали в тяжёлую зависимость от России по поводу «афганского» транзита. Из-за этого президент Путин с каждым днём становится всё более неудобным партнёром для своих американских коллег. Президент Обама даже готов будто бы свернуть процесс «перезагрузки» и стать противником Путина.

Положение стало стремительно усугубляться после изгнания из России «Агентства США по международному развитию»

USAID. Но главным ударом «под дых» для американцев стало подписание на саммите АТЭС во Владивостоке договора с Китаем о продаже российской нефти за юани.

Напомним, что Вашингтон получил уведомление о свёртывании деятельности USAID несколькими месяцами ранее. Но в администрации Б. Обамы не верили, что Москва настроена серьёзно. А по поводу торговли нефтью с Китаем в Вашингтоне посчитали, что Пекин сначала получит от России нефть за юани, а затем начнёт её реэкспорт за доллары США. Это администрацию США не устраивает. В первую очередь из-за того, что эти соглашения нарушили незыблемый принцип торговли нефтью за доллары США. С этого, напомним, начинал и Саддам Хусейн, когда захотел продавать иракскую нефть за евро или швейцарские франки.

Но есть и ещё одно негативное последствие для США. Россия всё глубже погружается в сети экономической зависимости от Китая. Эти соглашения ведут Кремль в зону юаня и запускают процесс её вывода из зоны доллара США и Евро. Проще говоря – из зоны политического и экономического влияния Запада.

Между тем перечисленные проблемы, как ни крути, входят в зону ответственности не президента Обамы, а госсекретаря Хиллари Клинтон. А она при любом раскладе предстоящих в Америке выборов покинет Белый дом в январе 2013 года. Поэтому, после того как Обама выиграет выборы, Белый дом прекратит метать в сторону Кремля громы и молнии – Москва уже не будет ему мешать в предвыборной кампании.

Тем временем сама предвыборная кампания в США набирает обороты. Конкурент Обамы Ромни переключился с критики внешней политики Обамы на внутреннюю. Неспроста. За год цены в США рванули вверх, после того как печатный станок Федрезерва начал работать 24 часа в сутки. Обама раздаёт эти доллары своему электорату.

Из других ощущений наблюдателей. На улицах электорат Б. Обамы стал виден невооружённым глазом. Это всё больше не коренные афроамериканцы, потомки рабов, а вновь прибывшие негры из Африки, пакистанцы и афганцы. На улицах и в присутственных местах появились женщины в хиджабах. Год назад их не было. На улицах стало грязнее. Особенно это удивительно для Вашингтона. Мусорят, главным образом, «новые обамовские американцы».