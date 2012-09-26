Главная тайна Российской Империи

Ровно год назад съезд партии «Единая Россия» и вся страна узнали, что члены так называемого властного тандема «Путин – Медведев» решили поменяться местами. Будучи ещё главой государства, Медведев заявил партийцам, что лучшего кандидата в президенты, чем Путин, у партии нет. В ответ он любезно согласился на предложение Путина стать премьер-министром. Собственно такой «загогулины» от них ждали изначально. Хотя кому-то казалось, что подвергнуть себя такому публичному унижению Дм. Медведев не согласится.

Но, как говорится, не велика была потеря. Высшее должностное лицо огромной ядерной державы прославилось не заботой об отечественной промышленности, а любовью к американским айфонам и Твиттеру. А также подарком норвегам огромного сектора Баренцева моря. Даже если он приобретал некий жизненный опыт, то весьма специфический. Недавно в Сочи на экономическом бизнес-форуме, к примеру, озадачил всех присутствующих, заявив со ссылкой на какого-то азиатского хана, что главным изобретением человечества в XX веке является кондиционер. Вот так – не открытие генома человека и даже не атомная бомба, а простой холодильник с пропеллером.

Расставание с таким человеком могло пройти тихо и незаметно, если бы не пресловутая «рокировка». Путин, как видно, был поставлен в некие жёсткие рамки или проявил клановую порядочность. В результате привычное равнодушие избирателей к итогам очередных выборов в Госдуму сменилось на желание увидеть радикальные перемены в её составе. Неслучайно итог декабрьского голосования до сих пор подвергается сомнению с разных сторон. Это породило мощное протестное движение, которого в России не было уже двадцать лет.

Нельзя сказать, что четыре президентских года прошли для г-на Медведева бесследно. Ему удалось сколотить вокруг себя довольно заметную группу бизнесменов, контролирующих морские порты, строительство, связь, денежные потоки со странами Ближнего Востока. Они стали опорой либерального политического крыла российской властной вертикали, активизировали новую волну приватизации в своих интересах. Старой «путинской» гвардии силовиков, подсевших на сырьевые и прежде всего нефтегазовые ресурсы, это не понравилось. Поползли слухи о скорой отставке Медведева. О том, что новым премьером станет либо С. Собянин, либо С. Шойгу. Оба, заметим, не из питерских.

Но Медведев вдруг повёл себя на удивление смело и даже вызывающе, словно вспомнил об очень надёжной «крыше». Поиздевался над путинской угрозой четырёхлетней давности – «прислать доктора» одному из бизнесменов. Мало того, осмелев вконец, предложил Путину свой способ наполнить бюджет деньгами – отобрать их у государственной госкорпорации «Роснефть». По сути – посягнул на кошелёк всей нынешней элиты, которой надо и семьи содержать, и даже ХК ЦСКА.

Что любопытно, на такие фундаментальные «наезды» ответы звучат как-то вяло. Хотя – голосами членов вверенной ему партии власти. К примеру, только что «наехали» на его инициативу по отмене зимнего времени, при том что меньше года назад буквально взахлёб за неё проголосовали.

Что касается других его инициатив, то после года со дня «рокировки» из них остался разве что увеличенный до шести лет срок президентства и до пяти – депутатов Госдумы. Путин даже добавил – чиновники смогут «решать вопросы» на должностях не до 60, а до 70 лет. Остальные инициативы нашего либерала «Единой Россией» свёрнуты. Введены драконовские поправки в закон о митингах, неправительственные организации легко могут получить статус иностранных агентов, прямые выборы губернаторов обернулись «кривыми», клевета вновь стала уголовно наказуемым деянием.

По наблюдениям иностранных аналитиков, подковёрная «борьба бульдогов» продолжится, как минимум, до ноября нынешнего года. Если на выборах президента США победит демократ Обама, то г-н Медведев, скорее всего, останется на своём посту на весь президентский срок Путина. Это может означать, что «пакетное» соглашение с Обамой действительно имело место: Вашингтон не противился избранию Путина президентом в обмен на премьерство проамериканского деятеля Медведева. Но если победит республиканец Ромни, то слово держать будет не нужно и кабинет «падёт».

Но это некие «высшие материи». Всё может быть гораздо проще. Увольнять Медведева не за что. За минувший год он вообще ничего не сделал. Ни плохого, ни хорошего. Будто знает о главной кремлёвской тайне – недостижимости результата.

Её передают от царя к царю. Замечательный русский историк Сергей Фёдорович Платонов поведал нам о таком умозаключении императрицы Елизаветы Петровны на исходе её жизни – зло, с которым она боролась, пресечения не имеет.

К сегодняшнему дню можно добавить – хоть мочи это самое зло в сортире, хоть не мочи.Обязательно выскочит что-нибудь другое.