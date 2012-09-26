//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Главная тайна Российской Империи

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Главная тайна Российской Империи
ukranews.com

Ровно год назад съезд партии «Единая Россия» и вся страна узнали, что члены так называемого властного тандема «Путин – Медведев» решили поменяться местами. Будучи ещё главой государства, Медведев заявил партийцам, что лучшего кандидата в президенты, чем Путин, у партии нет. В ответ он любезно согласился на предложение Путина стать премьер-министром. Собственно такой «загогулины» от них  ждали изначально. Хотя кому-то казалось, что подвергнуть себя такому публичному унижению Дм. Медведев не согласится.

Но, как говорится, не велика была потеря. Высшее должностное лицо огромной ядерной державы прославилось не заботой об отечественной промышленности, а любовью к американским айфонам и Твиттеру. А также подарком норвегам огромного сектора Баренцева моря. Даже если он приобретал некий жизненный опыт, то весьма специфический. Недавно в Сочи на экономическом бизнес-форуме, к примеру, озадачил всех присутствующих, заявив со ссылкой на какого-то азиатского хана, что главным изобретением человечества в XX веке является кондиционер. Вот так – не открытие генома человека и даже не атомная бомба, а простой холодильник с пропеллером.

Расставание с таким человеком могло пройти тихо и незаметно, если бы не пресловутая «рокировка». Путин, как видно, был поставлен в некие жёсткие рамки или проявил клановую порядочность. В результате привычное равнодушие избирателей к итогам очередных выборов в Госдуму сменилось на желание увидеть радикальные перемены в её составе. Неслучайно итог декабрьского голосования до сих пор подвергается сомнению с разных сторон. Это породило мощное протестное движение, которого в России не было уже двадцать лет.

Нельзя сказать, что четыре президентских года прошли для г-на Медведева бесследно. Ему удалось сколотить вокруг себя довольно заметную группу бизнесменов, контролирующих морские порты, строительство, связь, денежные потоки со странами Ближнего Востока. Они стали опорой либерального политического крыла российской властной вертикали, активизировали новую волну приватизации в своих интересах. Старой «путинской» гвардии силовиков, подсевших на сырьевые и прежде всего нефтегазовые ресурсы, это не понравилось. Поползли слухи о скорой отставке Медведева. О том, что новым премьером станет либо С. Собянин, либо С. Шойгу. Оба, заметим, не из питерских.

Но Медведев вдруг повёл себя на удивление смело и даже вызывающе, словно вспомнил об очень надёжной «крыше». Поиздевался над путинской угрозой четырёхлетней давности – «прислать доктора» одному из бизнесменов. Мало того, осмелев вконец, предложил Путину свой способ наполнить бюджет деньгами – отобрать их у государственной госкорпорации «Роснефть». По сути – посягнул на кошелёк всей нынешней элиты, которой надо и семьи содержать, и даже ХК ЦСКА.

Что любопытно, на такие фундаментальные «наезды» ответы звучат как-то вяло. Хотя – голосами членов вверенной ему партии власти. К примеру, только что «наехали» на его инициативу по отмене зимнего времени, при том что меньше года назад буквально взахлёб за неё проголосовали.

Что касается других его инициатив, то после года со дня «рокировки» из них остался разве что увеличенный до шести лет срок президентства и до пяти – депутатов Госдумы. Путин даже добавил – чиновники смогут «решать вопросы» на должностях не до 60, а до 70 лет. Остальные инициативы нашего либерала «Единой Россией» свёрнуты. Введены драконовские поправки в закон о митингах, неправительственные организации легко могут получить статус иностранных агентов, прямые выборы губернаторов обернулись «кривыми», клевета вновь стала уголовно наказуемым деянием.

По наблюдениям иностранных аналитиков, подковёрная «борьба бульдогов» продолжится, как минимум, до ноября нынешнего года. Если на выборах президента США победит демократ Обама, то г-н Медведев, скорее всего, останется на своём посту на весь президентский срок Путина. Это может означать, что «пакетное» соглашение с Обамой действительно имело место: Вашингтон не противился избранию Путина президентом в обмен на премьерство проамериканского деятеля Медведева. Но если победит республиканец Ромни, то слово держать будет не нужно и кабинет «падёт».

Но это некие «высшие материи». Всё может быть гораздо проще. Увольнять Медведева не за что. За минувший год он вообще ничего не сделал. Ни плохого, ни хорошего. Будто знает о главной кремлёвской тайне – недостижимости результата.

Её передают от царя к царю. Замечательный русский историк Сергей Фёдорович Платонов поведал нам о таком умозаключении императрицы Елизаветы Петровны на исходе её жизни – зло, с которым она боролась, пресечения не имеет.

К сегодняшнему дню можно добавить – хоть мочи это самое зло в сортире, хоть не мочи.Обязательно выскочит  что-нибудь другое.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Отечественный политический эксперт Сергей Марков рассказал, какие украинские регионы хотят присоединиться к Российской Федерации. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//Политика

В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии

В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение об экономической интеграции Белоруссии и России. Представитель Кремля отметил, что уже проделана очень серьёзная работа со стороны обоих государств.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//Шоу-бизнес

Борис Смолкин заговорил о болезни Заворотнюк

Борис Смолкин заговорил о болезни Заворотнюк

Актёр Борис Смолкин, снимавшийся в сериале «Моя прекрасная няня» вместе с Анастасией Заворотнюк, рассказал, что о болезни актрисы узнал только через новости в СМИ.

//Новости партнеров

//Общество

Главная хозяйка новосибирского правительства ушла от преследования

Главная хозяйка новосибирского правительства ушла от преследования

Сегодня, 16 сентября, в Новосибирске суд вынес решение по делу экс-главы хозяйственного управления правительства области Натальи Малиновской и пяти ее подельникам. Их изначально обвиняли в растрате.

//В мире

Зеленский назвал основные задачи на данном периоде президентства

Зеленский назвал основные задачи на данном периоде президентства

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные задачи на посту главы государства. Об этом украинский лидер заявил на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Самбурская рассказала о преследователе с кирпичом

Самбурская рассказала о преследователе с кирпичом

Актриса Настасья Самбурская рассказала в социальной сети о том, что её преследует поклонник с кирпичом. Девушка призналась, что мужчину она раньше уже видела в массовке.

//Жаркое из блогов

Холодная война на горячем Ближнем Востоке

Холодная война на горячем Ближнем Востоке

В минувшую субботу йеменские хуситы (движение Ансар Аллах) атаковали завод Saudi Aramco. В итоге Саудовская Аравия в 2 раза сократила добычу нефти. Эта атака – лишь один из эпизодов процесса, который политологи окрестили «Холодной Войной на Ближнем Востоке» - то есть противостояние Саудовской Аравии и Ирана.

//Общество

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка Софья Баяркина. Софья ушла из школы в субботу, 14 сентября, в 10 часов и больше ее никто не видел. В полицию с заявлением о пропаже девочки обратилась ее мать.

//В мире

Российский аналитик раскрыл виновника развязывания гражданской войны в Донбассе

Российский аналитик раскрыл виновника развязывания гражданской войны в Донбассе

Ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе несут Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал российский эксперт Дмитрий Родионов.

//Шоу-бизнес

Поклонники Ларисы Гузеевой обсуждают в сети, как изменилась актриса и телеведущая

Поклонники Ларисы Гузеевой обсуждают в сети, как изменилась актриса и телеведущая

Поклонники Ларисы Гузеевой обсуждают в сети, как изменилась актриса и телеведущая. 60-летняя Гузеева смогла похудеть, и это пошло ей на пользу. Ведущая популярного шоу "Давай поженимся" помолодела.

//Общество

В Крыму продолжается осенний туристопад

В Крыму продолжается осенний туристопад

В Крыму туристы продолжают падать в горной местности. За прошедшие выходные минимум четыре путешественника получили травмы различной степени тяжести на территории республики в результате падений.

//Новости партнеров

//Общество

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, уволилась

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, уволилась

Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области в понедельник, 16 сентября, подписал заявление об увольнении Ирины Алашкевич с должности главы управления пресс-службы и информации.

//Общество

Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул

Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул для участия в фестивале "Технофест". МС-21 приземлился в аэропорту Ататюрк.

//Общество

Стало известно, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки

Стало известно, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки. Согласно последним данным эксперта, их можно ожидать уже на текущей неделе.

//Происшествия

В Ленобласти внезапно умер двухмесячный малыш

В Ленобласти внезапно умер двухмесячный малыш

Днем в понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину и обстоятельства внезапной смерти двухмесячного ребенка.

//Здоровье

Врачи рассказали, как метеочувствительным людям вести себя во время перепадов давления

Врачи рассказали, как метеочувствительным людям вести себя во время перепадов давления

Кардиологи и врачи-неврологи рассказали, как метеочувствительным людям вести себя в периоды перепадов атмосферного давления. Ранее синоптики предупредили граждан РФ о колебаниях температуры.

//Общество

За видеоблогером в Бурятии пришли с топорами

За видеоблогером в Бурятии пришли с топорами

В столице Бурятии в течение нескольких дней идут мирные протесты. Люди недовольны тем, что на местных выборах победил выдвиженец от "Единой России". Причём большинство избирателей утверждает, что голосовали за кандидата от Коммунистической партии. Народ считает, что выборы сфальсифицировали.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью
2

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье
3

Басков показал видео с Анастасией Заворотнюк. "Много надо успеть", - пела певица
4

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР
5

Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры