Новые хунвейбины идут навстречу XVIII съезду КПК

Через две недели в Пекине в торжественной обстановке под непрекращающиеся аплодисменты, переходящие в овации, откроется XVIII съезд Коммунистической партии Китая (КПК). На нём будет избрано новое руководство страны. В последние годы внутри правящей верхушки партии идёт борьба за главные посты в государстве – политбюро ЦК КПК расколото на несколько кланов («принцы», «комсомольцы», «шанхайцы»).

Именно этим эксперты объясняют последние очень агрессивные действия Пекина на международной арене – по Китаю прокатилась волна антияпонских погромов. В результате ставшая знаменитой за последние годы китайская внешняя политика откатилась на 40–50 лет назад – к временам Мао Цзэдуна.

Конечно, нынешние события были спровоцированы из Токио. Возможно, специально прямо перед съездом КПК японское правительство решило выкупить у частных владельцев спорные острова Сенкаку (в Китае их называют Дяоюйдао). И, обострив ситуацию, усилить раскол в китайской партийной элите. По сути, такие действия равноценны официальному объявлению в одностороннем порядке японского суверенитета над этим небольшим архипелагом. Его шельф богат полезными ископаемыми, а прибрежные воды полны промысловой рыбой и другими морепродуктами.

Такой удар, тем более перед историческим съездом, Пекин пропустить не мог. К тому же используя территориальный спор, часть руководства страны получает отличную возможность для укреплении своего авторитета при борьбе за власть. По сообщениям японской печати, действия Страны восходящего солнца резко осудили пять из девяти постоянных членов Политбюро ЦК КПК. В их числе председатель Ху Цзиньтао и премьер-министр Вэнь Цзябао.Тем не менее, их можно понять – вместо переговоров японцы решили перевернуть шахматную доску.

Однако то, что произошло дальше, поразило многих наблюдателей. По всей стране в 45 городах, как по команде, начались погромы японских фирм, заводов и магазинов.Причём так же, как и более 40 лет назад, в них принимают участие в основном молодые (16–26 лет) китайские парни – новые хунвейбины. Так в период «культурной революции» назывались отряды молодёжи, сформированные для борьбы с противниками Великого Кормчего Мао. Хунвейбины «прославились» и своими нападениями на иностранцев. В 1967 г. они предприняли штурм советского посольства, которое было спасено лишь чудом. А вот англичанам повезло меньше – жён английских дипломатов хунвейбины раздели догола и прогнали по городу.

Видимо, хорошо помня эту китайскую историю, сейчас японский посол, ещё до возможного штурма своей резиденции, не выдержал напряжения и умер от инфаркта. Простые же японцы, проживающие в Китае, спасаются кто как может. Во время нападения толпы на универмаг Nikkei его работники, среди которых было 8 японцев, проявили находчивость и сообразительность. Они быстро распечатали на цветном принтере китайские флаги и по пожарной лестнице забрались на верхние этажи – издалека погромщики приняли их за китайских патриотов, радостно приветствующих нападавших.

Такие события оказывают удручающее впечатление на всех соседей Поднебесной. Японцы ещё могут спастись, притворившись китайцами, а вот русским, даже если те будут делать себе обеими руками «узкие восточные глаза», – никто не поверит.

В то же время китайская пресса цинично делает вид, что происходящее является всего лишь «экономическими санкциями». Как пишет орган ЦК КПК «Жэньминь жибао», «вплоть до настоящего времени Китай официально не прибегал к экономическим мерам, однако обострение региональной ситуации оказало неблагоприятное влияние на китайско-японские экономические связи. Под удар в первую очередь попала туристическая индустрия Японии, возникли проблемы с распространением и реализацией японских продуктов». А если потомки самураев будут артачиться и дальше, то станет только хуже. По мнению издания, «у японской экономики отсутствует иммунитет на экономические приёмы Китая». Словом, позиция проста – против лома нет приёма.

На самом деле, по мнению экспертов, такими действиями китайцы ослабляют свою позицию в конфликте с Японией – они ставят своих союзников в затруднительное положение. Москва, тоже имеющая территориальный спор с Токио, поддерживает Пекин по этому вопросу. Но в Кремле никто не будет оправдывать поджоги японских предприятий. Более того, становится понятно, что высшее китайское руководство допуская подобное, либо не полностью контролирует страну, либо в борьбе за власть сознательно идёт на мелочные агрессивные выпады, демонстрируя тем самым раскол элит и свою слабость. Была бы сила – над островами давно бы реяло красное китайское знамя.