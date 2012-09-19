//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Новые хунвейбины идут навстречу XVIII съезду КПК

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Новые хунвейбины идут навстречу XVIII съезду КПК
vk.com

Через две недели в Пекине в торжественной обстановке под непрекращающиеся аплодисменты, переходящие в овации, откроется XVIII съезд Коммунистической партии Китая (КПК). На нём будет избрано новое руководство страны. В последние годы внутри правящей верхушки партии идёт борьба за главные посты в государстве – политбюро ЦК КПК расколото на несколько кланов («принцы», «комсомольцы», «шанхайцы»).

Именно этим эксперты объясняют последние очень агрессивные действия Пекина на международной арене – по Китаю прокатилась волна антияпонских погромов. В результате ставшая знаменитой за последние годы китайская внешняя политика откатилась на 40–50 лет назад – к временам Мао Цзэдуна.

Конечно, нынешние события были спровоцированы из Токио. Возможно, специально прямо перед съездом КПК японское правительство решило выкупить у частных владельцев спорные острова Сенкаку (в Китае их называют Дяоюйдао). И, обострив ситуацию, усилить раскол в китайской партийной элите. По сути, такие действия равноценны официальному объявлению в одностороннем порядке японского суверенитета над этим небольшим архипелагом. Его шельф богат полезными ископаемыми, а прибрежные воды полны промысловой рыбой и другими морепродуктами.

Такой удар, тем более перед историческим съездом, Пекин пропустить не мог. К тому же используя территориальный спор, часть руководства страны получает отличную возможность для укреплении своего авторитета при борьбе за власть. По сообщениям японской печати, действия Страны восходящего солнца резко осудили пять из девяти постоянных членов Политбюро ЦК КПК. В их числе председатель Ху Цзиньтао и премьер-министр Вэнь Цзябао.Тем не менее, их можно понять – вместо переговоров японцы решили перевернуть шахматную доску.

Однако то, что произошло дальше, поразило многих наблюдателей. По всей стране в 45 городах, как по команде, начались погромы японских фирм, заводов и магазинов.Причём так же, как и более 40 лет назад, в них принимают участие в основном молодые (16–26 лет) китайские парни – новые хунвейбины. Так в период «культурной революции» назывались отряды молодёжи, сформированные для борьбы с противниками Великого Кормчего Мао. Хунвейбины «прославились» и своими нападениями на иностранцев. В 1967 г. они предприняли штурм советского посольства, которое было спасено лишь чудом. А вот англичанам повезло меньше – жён английских дипломатов хунвейбины раздели догола и прогнали по городу.

Видимо, хорошо помня эту китайскую историю, сейчас японский посол, ещё до возможного штурма своей резиденции, не выдержал напряжения и умер от инфаркта. Простые же японцы, проживающие в Китае, спасаются кто как может. Во время нападения толпы на универмаг Nikkei его работники, среди которых было 8 японцев, проявили находчивость и сообразительность. Они быстро распечатали на цветном принтере китайские флаги и по пожарной лестнице забрались на верхние этажи – издалека погромщики приняли их за китайских патриотов, радостно приветствующих нападавших.

Такие события оказывают удручающее впечатление на всех соседей Поднебесной. Японцы ещё могут спастись, притворившись китайцами, а вот русским, даже если те будут делать себе обеими руками «узкие восточные глаза», – никто не поверит.

В то же время китайская пресса цинично делает вид, что происходящее является всего лишь «экономическими санкциями». Как пишет орган ЦК КПК «Жэньминь жибао», «вплоть до настоящего времени Китай официально не прибегал к экономическим мерам, однако обострение региональной ситуации оказало неблагоприятное влияние на китайско-японские экономические связи. Под удар в первую очередь попала туристическая индустрия Японии, возникли проблемы с распространением и реализацией японских продуктов». А если потомки самураев будут артачиться и дальше, то станет только хуже. По мнению издания, «у японской экономики отсутствует иммунитет на экономические приёмы Китая». Словом, позиция проста – против лома нет приёма.

На самом деле, по мнению экспертов, такими действиями китайцы ослабляют свою позицию в конфликте с Японией – они ставят своих союзников в затруднительное положение. Москва, тоже имеющая территориальный спор с Токио, поддерживает Пекин по этому вопросу. Но в Кремле никто не будет оправдывать поджоги японских предприятий. Более того, становится понятно, что высшее китайское руководство допуская подобное, либо не полностью контролирует страну, либо в борьбе за власть сознательно идёт на мелочные агрессивные выпады, демонстрируя тем самым раскол элит и свою слабость. Была бы сила – над островами давно бы реяло красное китайское знамя.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в будущем окончательно отделятся от Украины. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад проживающий в Германии публицист и писатель Александр Сосновский.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Путин произвел кадровые перестановки генералов в правоохранительных органах

Путин произвел кадровые перестановки генералов в правоохранительных органах

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в правоохранительных органах в нескольких российских регионах, среди которых Москва, Крым, Дагестан.

//новости партнеров

//В мире

Савченко не исключила, что на Украине вновь будет "крепостное право"

Савченко не исключила, что на Украине вновь будет "крепостное право"

Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила убеждение в том, что открытие рынка земли на Украине приведет к "возобновлению крепостного права" на территории страны.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни

Известная актриса Анастасия Заворотнюк прервала молчание в социальных сетях после появления слухов о ее тяжелой болезни. Знаменитость опубликовала на своей страничке первый за две недели пост.

//Происшествия

В Челябинске из психбольницы сбежали двое ранее судимых граждан

В Челябинске из психбольницы сбежали двое ранее судимых граждан

Из психоневрологической больницы в Челябинске сбежали двое ранее судимых граждан. Соответствующую информацию утром во вторник, 10 сентября, предоставили сотрудники пресс-службы ГУМВД по региону.

//Новости партнеров

//Общество

Любимые продукты останутся только в памяти человечества

Любимые продукты останутся только в памяти человечества

В ближайшие десятилетия человек будет вынужден отказаться от ряда продуктов. Это произойдёт из-за изменения климата. Так, может исчезнуть картофель, бананы, ряд морепродуктов.

//Жаркое из блогов

Наш новый «ответ Чемберлену»

Наш новый «ответ Чемберлену»

Нынешний сыр-бор произошел именно после слов пентагоновского начальника (до генерала Марк Эспер так и не дослужился), который призвал Россию быть «нормальной». Отреагировали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Специалисты Роскачества назвали продукты, которые не нужно мыть

Специалисты Роскачества назвали продукты, которые не нужно мыть

Специалисты Роскачества назвали продукты, которые желательно не мыть перед пригoтовлением. Согласно последней информации, далеко не все товары, купленные в магазине, следует отправлять под воду.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//Общество

Сергей Орешкин и Кристина Сайкина, пропавшие в Тамбовской области в конце августа, найдены мертвыми

Сергей Орешкин и Кристина Сайкина, пропавшие в Тамбовской области в конце августа, найдены мертвыми

Сергей Орешкин и Кристина Сайкина, пропавшие в Тамбовской области в конце августа, найдены мертвыми. Тела молодых людей обнаружили 10 сентября в Тамбовском районе, на 38 км автодороги "Тамбов-Шацк".

//Шоу-бизнес

Киркоров высказался о скандале с Биланом в Самаре

Киркоров высказался о скандале с Биланом в Самаре

Российский певец Филипп Киркоров во вторник, 10 сентября, прокомментировал скандал с выступлением Димы Билана в Самаре. Артист возмутил публику своим поведением на празднике в честь Дня города.

//Общество

В сети появились видео интимной жизни людей, снятые с квадрокоптера в Казани

В сети появились видео интимной жизни людей, снятые с квадрокоптера в Казани

В социальных сетях появились видео, снятые при помощи квадрокоптера. Среди сцен присутствуют и весьма откровенные.

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова мечтает родить второго ребёнка от достойного мужчины

Ольга Орлова мечтает родить второго ребёнка от достойного мужчины

Певица и ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова призналась, что хочет родить второго ребенка от достойного мужчины. Оказывется, бывшая солистка группы "Блестящие" одинока.

//Новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Происшествия

Московского косметолога обвинили в смерти клиентки

Московского косметолога обвинили в смерти клиентки

Московского косметолога обвиняют в кончине клиентки. В ГСУ СК России по столице отметили, что тело девушки было найдено 14 июля в кабинете медцентра, куда она пришла на сеанс массажа лица.

//Общество

В Москве мужчина держал львёнка в гараже на проспекте Мира

В Москве мужчина держал львёнка в гараже на проспекте Мира

В Москве мужчина держал львёнка в боксе гаража на проспекте Мира. Документов на львёнка у владельца гаража не оказалось. Маленького зверя из гаража вывезли и поместили в центр передержки.

//Шоу-бизнес

Мария Погребняк заявила, что ей обидно за полных женщин

Мария Погребняк заявила, что ей обидно за полных женщин

Супруга известного российского футболиста Павла Погребняка Мария, которая известна своим стройным и подтянутым телом, заявила, что ей обидно за полных женщин. Речь идет о моделях плюс-сайз.

//Шпионаж

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Американская разведка сумела вывезти агента, занимавшего «влительную должность» в российском правительстве. Об этом сообщила газета The New York Times.

//Общество

Жительница Кузбасса отсудила 200 тысяч за то, что ей не сообщили всю информацию о товаре

Жительница Кузбасса отсудила 200 тысяч за то, что ей не сообщили всю информацию о товаре

Жительница Кузбасса отсудила 200 тысяч за то, что ей не сообщили всю информацию о товаре. В Кемеровской области разгорелся горячий спор по поводу массажной накидки на кресло. Дело дошло до суда.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
2

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
3

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
4

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах
5

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры