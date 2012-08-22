Западня для Патриарха

После оглашения приговора участницам женской панк-группы Pussy Riot стало окончательно ясно, что их сторонники и противники не слышат и вряд ли когда-либо услышат друг друга. Они говорят на абсолютно разных языках. Однако некоторые точки соприкосновения всё же есть. Внутри Русской православной церкви (РПЦ) также популярна версия, что шумиха вокруг акции является всего лишь «операцией прикрытия» по отвлечению внимания от серьёзных и насущных проблем страны.

Вопреки широко распространённому мнению о том, что жертвами общественного противостояния становятся только сторонники Pussy Riot, дело обстоит гораздо сложнее. Некоторые простые монахи уже на «своей рясе» испытали негативную реакцию общества на многочисленные скандалы вокруг РПЦ и особенно её верхушки. В частных беседах они признаются: им порой уже неохота выходить за пределы монастыря. Куда ни зайди, везде, даже продавцы в магазине, начинают «наезды»: ваш патриарх отсудил квартиру, ваш патриарх носит дорогие часы, ваш патриарх ездит на дорогом лимузине…

Тем не менее во внутрицерковной среде приговор участницам группы вызвал сдержанное одобрение: «Слава богу, дали хоть два года». Оправдание или символическое наказание в виде денежного штрафа были бы восприняты как большая несправедливость. Деньги – ничто, их наверняка выплатили бы не установленные до сих пор организаторы акции, которую многие верующие восприняли как личное оскорбление. По мнению консервативно настроенных монахов и священников, ни о какой панк-молитве или тем более обычной молитве речи быть не может – произошло осквернение храма.

Таким образом, если бы патриарх Кирилл занял по делу Pussy Riot более мягкую позицию, то оказался бы между молотом и наковальней. Кроме либеральной общественности на него ополчилось бы и церковное большинство: «Неужели патриарх уже не может защитить главный храм страны, находящийся в самом центре Москвы?»

В результате всех последних скандалов Кирилл оказался лишён возможности какого-либо манёвра – он попал в западню. Потерять последнюю поддержку не хочет никто – так что всем экспертам, знакомым с ситуацией внутри церкви, приговор был ясен в самом начале истории.

Впрочем, в консервативной около- и внутрицерковной среде всё равно сомневаются в позиции патриарха. Во-первых, после своего первого заявления о том, что «диавол посмеялся над нами», он старался публично не вмешиваться в ход дела. Во-вторых, девушек активно поддерживает протодиакон А. Кураев: охранители отзываются о нём весьма неполиткорректно и считают человеком Кирилла. Говорят, что в конце жизни патриарха Алексия II А. Кураев даже находился под запретом в служении.Это очень серьёзное наказание, которое применяется лишь в исключительных случаях – значит, чаша терпения Алексия II была переполнена.

Однако новый патриарх сразу после своего восшествия на трон объявил ему «амнистию». Тем не менее верующие месяц назад обратились к Кириллу с просьбой опять запретить в служении протодиакона – «за его богохульную пропагандистскую деятельность».

Понятно, что в такой ситуации не может быть и речи о каком-либо помиловании Pussy Riot. Широко распиаренное российскими СМИ заявление Высшего церковного совета Русской православной церкви, призвавшего сразу после оглашения приговора проявить милосердие к осуждённым участницам панк-группы, некоторые монахи восприняли с недоумением. Всё дело в том, что даже внутри церкви многие не знают о существовании такого органа, а тем более – о его составе. Совет образован чуть более года назад, и мало кто понимает, какими функциями он наделён. В любом случае это всего лишь административный орган, и никакого духовного авторитета он не имеет.

Точно так же в некоторых влиятельных монастырях относятся и к шумихе вокруг недавнего визита патриарха в Польшу, призванного укрепить пошатнувшийся авторитет церкви. Несмотря на большую медийную поддержку, событие прошло незамеченным. В лучшем случае призыв к примирению РПЦ и польской католической церкви, над которым стороны работали около трёх лет, верующие называют «воззванием кота Леопольда». Тот, напомним, безрезультатно призывал мышей-хулиганов жить дружно.

Впрочем, сказать, что тема Pussy Riot является сейчас внутри церкви основной – тоже нельзя. Там распространено мнение об искусственном раздувании конфликта: «Кто-то пытается отвлечь общество от серь­ёзных проблем». Монахов и священников из провинции значительно больше волнуют другие вопросы, возможно, не так заметные из Москвы: развал страны, всеобщее воровство и развращённость.