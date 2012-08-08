Роковой треугольник

Русская православная церковь всегда была недалеко от власти. Даже в СССР ей отводилась роль громоотвода, где отчаявшиеся в чём-то люди всегда могли найти успокоение. В современной России эта роль только возросла.

Мало того, она имеет огромное значение во взаимоотношениях треугольника Путин – Медведев – патриарх Кирилл.

Уже сообщалось, что г-н Путин с некоторых пор испытывает к патриарху не самые близкие чувства. Похоже, именно это могло стать причиной сближения патриарха с г-ном Медведевым. Говорят даже о некоем политическом союзе. Причём таком, что он может оказывать политическое давление на Путина.

К примеру, в своём интервью 29 июля лондонской газете «The Times» Медведев жёстко высказался по делу «Pussy Riot», поддержал и РПЦ, и лично Кирилла I. При этом сам патриарх и его ближнее окружение считают Дм. Медведева истинным православным. А вот к президенту у РПЦ якобы есть претензии за излишнюю поддержку исламских регионов. Мало того, в «ближнем круге» В. Путина реально есть только один истинно верующий – президент РЖД В. Якунин, но и тот не на первых ролях. Что касается Медведева, то налажены тесные и дружеские связи даже с его супругой. А также с такими близкими к Дм. Медведеву верующими людьми, как министр юстиции А. Коновалов и полпред президента в СЗФО Н. Винниченко. Да и перспективы у юного премьера пока безоблачные.

Но едва ли можно говорить о какой-то конкуренции между этими персонажами. Треугольник, как известно, фигура очень жёсткая.