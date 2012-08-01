Березовский не дал денег на побег Тимошенко

После усиления мер безопасности в харьковской больнице, где лечится украинская узница №1 Юлия Тимошенко, прошёл слух, что её сторонники собираются устроить ей побег. Некоторые оппозиционеры признали, что такой вариант действительно обсуждался.

Среди тех, кто якобы брался обеспечить финансовую поддержку побега Юлии Владимировны, источники назвали опального олигарха Бориса Березовского. Эпатажный изгнанник, живущий в Лондоне, не раз заявлял, что именно Леди Ю он видит следующим президентом Украины, поэтому версия о возможном финансировании им спецоперации «Втеча» («побег» – укр.) побудила журналистов выслушать мнение самого БАБа.

«Своей точки зрения насчёт политбудущего Юлии Тимошенко я не изменил, – сказал он украинской газете «Сегодня» по телефону. – Но вот что касается её побега, да ещё и в Россию, то, думаю, об этом речь вообще идти не может. Тут всего два пути. Первый: из тюрьмы её вынесет народ, и она станет главой государства. Второй: она убегает, и её ждёт полное забвение. Да, я в своё время поддерживал «помаранчевую революцию», но подыгрывать тем, кто хотел бы похоронить Юлию Тимошенко как политика, точно не собираюсь».

Координатор общественной организации «Гражданское сопротивление», спикер объединённой оппозиции Александра Кужель честно призналась: «Предложения вывезти Юлию Владимировну обсуждались... Если б можно было, я бы её давно выкрала. Вопрос заключается в другом – она никогда на это не согласится. Были предложения, очень многие желали ей помочь, забрать... Кстати, в СИЗО её украсть было гораздо легче, чем в той же «Качановке».

«В нашей стране есть специалисты, для которых похитить Юлю, организовать ей побег – не проблема, во всяком случае технически, – говорит бывший воин-интернационалист Олег Б. – Для этого не придётся в упор расстреливать конвоиров или причинять им увечья».

Кстати, члены семьи экс-премьера Юлии Тимошенко не будут баллотироваться в народные депутаты ни по спискам партии, ни по мажоритарным округам, заявил бютовец Сергей Соболев. Он сообщил, что ни дочь Тимошенко Евгения, ни её муж Александр, ни тётя Антонина Ульяхина, руководитель днепропетровской областной организации «Батькивщина», – не пойдут на выборы. Но саму Тимошенко политическая сила будет выдвигать кандидатом №1 по спискам объединённой оппозиции от «Батькивщины».