Кто-то задумал подсидеть Путина

Беда пришла откуда не ждали. Место постоянного проживания всех российских шишек – так называемая Рублёвка – оказалось во власти жуков-короедов. До конца года значительная часть подмосковного ельника будет им поражена и подлежит уничтожению. Жуки не щадят даже вековые ели в резиденции президента «Горки-9» и премьера – в Ново-Огарёве.

По признанию пресс-секретаря Управления делами президента г-на Хрекова, виной тому принятие в 2006 году Лесного кодекса. Он оставил леса без присмотра, позволил их продавать кому не лень. При этом специалистов-лесников разогнали. Тут-то кроме фантастических по размаху лесных пожаров и появился жук-короед. Он плодится в местах варварской вырубки лесов и движется на север. Его конечная цель – леса под Санкт-Петербургом. Леса, надо сказать, сказочные.

Но эти самые шишки короедов пока не боятся. На солнечной жаре они вдруг озаботились безо­пасностью простых смертных. Вице-спикер Совета Федерации г‑н Торшин, как будто перебрав сушёных мухоморов, заявил, что пора разрешить дорогим россиянам ношение короткоствольного огнестрельного оружия. Его поддержал ещё один ковбой – полномочный представитель Правительства России в высших судебных инстанциях г-н Барщевский. А на вопрос – как быть с кинотеатрами, где в последнее время придурки с пистолетами палят по невинным гражданам, ответил, что пистолеты нужно сдавать при входе в кинотеатр. Вот ему бы и предложить их принимать.

Похоже, летняя жара сыграла с этими господами злую шутку. Разъезжая по улицам в членовозах, проживая за высокими заборами, они решили подарить нам возможность купить пистолет. Но забыли, что выстрелить в живого человека может один из ста или даже тысячи – как правило, уголовник и бандит. Пока в МВД и администрации эту инициативу не поддержали. Но процесс пошёл.

Тем временем гораздо более серьёзные события происходят вокруг Следственного комитета Российской Федерации. Процедура формирования полного аналога американского ФБР идёт полным ходом. Готовится новое штатное расписание, подбираются люди в новую пресс-службу. Совсем скоро в одних руках будут сосредоточены все следственные службы, включая те, что пока входят в ФСБ и МВД. Руководителем объединённого СК, давно называли Александра Бастрыкина. Но за последнюю неделю он вдруг стал героем ещё одного скандала.

Первый, напомним, случился месяц назад, когда он предложил корреспонденту «Новой газеты» пройти в лес, где будто бы угрожал ему расправой. Тогда стороны дело замяли. И вот новый скандал. К старым обвинениям депутата-единоросса А. Хинштейна о наличии у г-на Бастрыкина бизнеса и квартиры в стране – члене НАТО, присоединился известный разоблачитель коррупционных схем, юрист и адвокат А. Навальный. К обвинениям г-на Хинштейна он добавил свои – о получении председателем Следственного комитета России чешского вида на жительство, что подтвердило МВД Чехии. Для обладателя высших государственных секретов это и вправду выглядит странно. Особенно на фоне того, что г-н Бастрыкин не подал в суд на Навального «за клевету», а возбудил закрытое его же ведомством уголовное дело. Причём по статье «растрата или присвоение» 16 млн. рублей – до десяти лет лишения свободы.

Тем временем в интервью газете «Известия» сам г-н Бастрыкин все обвинения отвергает. Но уже ясно, что его дальнейшая карьера, скорее всего, не будет усыпана розами. Во всяком случае, в МВД Чехии уже начато собственное расследование. После ожидаемого принятия в США так называемого Закона Магнитского, о репутации российских чиновников, даже самого высокого ранга, за границей беспокоиться перестали.

Похоже, из всех политиков – как официальных, так и оппозиционных – лучше всех летние невзгоды переносит премьер Медведев. Он бодр, прекрасно выглядит, загорел. Говорят, что почти каждую пятницу улетает на выходные в свою любимую резиденцию «Плёс», в усадьбу «Миловка» в Ивановской области. Скоро, к осени, приведёт в порядок и премьерскую резиденцию «Ривьера‑6» в Сочи. После того как с неё съехал Путин, она подверглась грандиозному ремонту.

По признаниям приближённых, так же бодра и весела супруга Дм. Медведева. Они строят планы на будущее. Об одном из них г-н Медведев не выдержал и проговорился в Лондоне, чтобы Путин дома не узнал об этом раньше времени. Медведев вновь хочет стать президентом.

Для этого, по его признанию, ему придётся понравиться собственным гражданам. А не только жукам-короедам, что облюбовали хозяйские резиденции.