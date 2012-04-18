В последнее время заговорили о том, чтобы провести так называемую монетизацию «социального пакета», в том числе и для госчиновников.

Говорят, что по поручению г-на Медведева в администрации президента (АП) России подготовлены изменения, касающиеся государственной службы. Не успев быть оформленными законодательно, они уже вызвали в АП лёгкую панику. По мнению чиновничьей мелюзги, от этих изменений богатые станут ещё богаче, а бедные ещё беднее. Сермяга в этом есть.

Главный постулат – чем больше «социальный пакет», тем больше денежные компенсации. Например, руководителям управлений АП и их замам положена персональная автомашина. Содержание такой машины с двумя водителями обходится в сумму от шести до десяти миллионов рублей в год. И если изменения примут, такие деньги будут выплачиваться начальникам. А они, ясное дело, люди далеко не бедные. Есть у них и свои автомашины. Так что нанять водителя при компенсациях – не проблема. Ещё и много останется на шпильки для жены.

Так же и с санаторно-курортным обслуживанием – начальники в казённых учреждениях не отдыхают – ездят «на свои» за границу. И вновь получится – на «компенсацию». Тем временем у «рядовых» чиновников весь «соцпакет» – это медицинское и санаторно-курортное обслуживание их самих и членов их семей. А на «копейки», которые приплюсуют к зарплате, не найти хорошего врача. Так что грядущая «революционная» компенсация, скорее всего, закончится тем, что выдавит из АП и федеральных структур власти ещё остающихся там непроворовавшихся чиновников. Тех, кто реально живёт на зарплату и «натуральный социальный пакет».