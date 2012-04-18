Кто оседлает управляемый хаос на Кавказе

Судя по всему, подготовка США и Израиля к удару по иранским ядерным объектам серьёзно накаляет обстановку в соседнем регионе – Закавказье. По мнению американских аналитиков, к возможной войне готовится и Россия. Сейчас Москва перебрасывает дополнительные силы в Армению – на 102-ю военную базу в Гюмри. Более того, появились сообщения, что наша страна в срочном порядке эвакуирует с Кавказа семьи военнослужащих.

Озвученный западными военными аналитиками сценарий военных действий выглядит следующим образом. В случае начала войны против Ирана США могут развернуть свои силы в Грузии. Также Вашингтон наверняка воспользуется помощью Азербайджана, который к тому же активно сотрудничает в военной сфере с Израилем.

В ответ на эти действия Россия якобы может нанести удар по закавказским странам – Грузии и Азербайджану. Это необходимо для того, чтобы установить сообщение со своими войсками в Армении. Такой геополитический прогноз поддерживает и престарелый Збигнев Бжезинский. Он считает, что после удара по Ирану Тегеран может начать военный конфликт с Баку. А Россия «воспользуется ситуацией и начнёт новую войну против Грузии».

Любопытно, что закавказские эксперты сразу же начали активно обсуждать подобное развитие событий. Причём в Армении уже раздаются голоса, призывающие Ереван в случае второй российско-грузинской войны принять в ней участие на стороне Москвы. Но для этого Армении нужно добиться от России всего лишь гарантий «фрагментации Грузии». Речь идёт о присоединении к «исторической родине» населённого армянами Ахалкалакского района Грузии. Также под шумок армянские аналитики не прочь раз и навсегда решить и карабахский вопрос. Для этого надо обезопасить Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) от возможного военного удара Азербайджана и разгромить «Бакинских стратегов».

Однако, по мнению экспертов, поддерживая такие сценарии развития ситуации, американцы прибегают к своей традиционной политике управляемого хаоса. Сначала Вашингтон устраивает заварушку, а потом пытается извлечь выгоду из нестабильного положения втянутых в неё стран. Тем более что лично американцам ничего не грозит. Война США и России в Закавказье исключена – никто из сторон не пойдёт на обмен ядерными ударами. Но вот организовать прямо под боком нашей страны очаг напряжённости в Вашингтоне готовы. К тому же таким образом американцы замкнут целую дугу нестабильности – Ближний Восток, Кавказ, Иран.

Как считают аналитики, Москва вряд ли сможет помешать Вашингтону нанести удар по Ирану. Поэтому в случае начала военных действий России нужно быть готовой перехватить инициативу и самой принять участие в политике управляемого хаоса. В этом случае резко возрастает роль Чечни – республика имеет выгодное географическое положение. Но главное – её военный потенциал, а он не маленький. К примеру, во время прошлой грузинской войны чеченские подразделения проявили себя на отлично – могли бы взять Тбилиси.