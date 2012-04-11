Сечин – мечты сбываются?

Один из ключевых вопросов реформирования нового правительства – фигура Игоря Ивановича Сечина. Эксперты в упор не видят его в правительстве Дмитрия Медведева. А если возвращаться в аппарат президента, то там главой уже назначен Сергей Иванов. После вице-премьерского кресла придётся «отстоять» от патрона на целую ступень?

Стоит напомнить, что с 1991 по 1999 г. г-н Сечин ходил в замах у В. Путина лично, а с 1999-го стал первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ Дм. Козака. С тех пор он на 10 лет «отдалился» от Путина в бюрократической иерархии. На того самого – одного человека.

Сначала это был Козак, затем – Волошин, Медведев и даже Собянин. Все они руководили аппаратом президента, и Сечин неизменно ходил у них в подчинённых. И лишь с мая 2008 г. Игорь Иванович вновь приблизился к Путину, заняв вице-премьерский пост.

Но мысли о возможных вариантах развития событий его не покидали. Особенно на фоне того, как В. Путин окончательно дистанцировался от «Единой России» и её возглавил Медведев. Так вот – будучи №1 в списке «Единой России» по Ставропольскому краю, И. Сечин с ювелирной точностью набрал федеральный «единороссовский» результат (49%). Хотя остальные «питерские паровозы» (Зубков, Нарышкин, Козак) принесли всего-то по 30 с лишним процентов. Не мог же Игорь Иванович не прочитать путинского сигнала…

Видимо, сыграло свою роль то, что Сечин был уверен – быть Медведеву премьером. А значит, и у него должен был сохраниться шанс остаться в новом кабинете министров.

Получилась этакая «обманка» для будущего премьера. Но тот, судя по всему, «не повёлся» и по-прежнему не желает видеть г-на Сечина в составе своего кабинета министров.

Кроме нежелания Медведева, над Сечиным, поговаривают, сильно довлеют и его сегодняшние «разногласия» с нефтеторговцем-миллиардером Г. Тимченко. Корни этой, мягко говоря, «нелюбви» уходят в далёкий 2004 год. Тогда И. Сечин стал председателем Совета директоров Роснефти – фактически по просьбе Сергея Богданчикова, искавшего для компании надёжного «кремлёвского партнёра».

Идиллия длилась недолго: сначала Сечин убирал одного вице-президента Роснефти за другим (благо, их было множество), а затем и самого Богданчикова.

Тогда Игорь Иванович ещё «союзничал» с Тимченко. Роснефть быстро вышла в одно конкурентное поле с «Газпромом» (чему очень способствовал Тимченко, к тому времени практически выкупивший НОВАТЭК). Но одновременно возникла и пропасть между партнёрами. Говорят, кто-то из них оценил свой вклад в общее дело выше, чем это сделал другой. Итогом стала потеря и постов, и влияния г-ном Сечиным не только в Роснефти, но и в «Интер РАО России», других компаниях.

В общем, поводов для мести оказалось много. И теперь, как говорят, готовится информационная атака не только на Медведева и Ко, но и на Тимченко с Ковальчуками. Возможными союзниками Сечина могут стать братья Ротенберги, как говорят, ныне притесняемые братьями Ковальчуками.

Говорят, что Игорь Иванович уверен – если его уход из правительства неизбежен, то он должен сопровождаться компенсацией. Например, контролем над «Газпромом» с попыткой объединить его с «Газпромнефтью» и Роснефтью. А стало быть – созданием топливной супермонополии.

Поэтому слухи о скором уходе руководителя «Газпрома» А. Миллера не такие уж и беспочвенные. Хотя реально выдернуть Миллера со своего кресла будет трудно. Но самым трудным будет организовать смену руководства в Роснефти. Для этого придётся смещать Эдуарда Худайнатова, поддерживая назревающий бунт профессионалов, недовольных менеджментом компании. Впрочем, это уже скорее внутреннее дело компании.