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Кудрин запутался в правительствах

№ 14(306) от 12.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Кудрин запутался в правительствах
www.vsluh.ru

5 апреля в конгресс-холле Центра международной торговли А. Кудрин объявил о создании Комитета гражданских инициатив. Интерес к событию был огромный – количество фото- и телекамер зашкаливало. Объяснялось это просто – незадолго до мероприятия прошла информация, что Кудрин объявит чуть ли не о создании «теневого правительства».

Более того, утверждалось, что новоявленный комитет будет конкурировать с «Открытым правительством» Дм. Медведева и займётся консультированием избранного президента В. Путина по политическим и экономическим вопросам. Впрочем, эти «политфантазии» были развеяны достаточно быстро. За несколько минут до официального объявления о создании организации журналистам раздали короткий текст первого заявления комитета. Весь его смысл можно выразить одной фразой: «за всё хорошее, против всего плохого».

Состав комитета тоже оказался мало похож на теневое и любое другое правительство. В него, к примеру, вошли режиссёры И. Райхельгауз и Ю. Гусман, телеведущие В. Познер и Н. Сванидзе. Конечно, только ими дело не ограничилось. Вместе с Кудриным проявлять гражданскую инициативу согласились более 30 человек. Среди них руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Е.  Гонтмахер, оппозиционный политик Л. Гозман, губернатор Кировской области Н. Белых, а также глава ранее считавшегося президентским ИНСОРа И. Юргенс.

Окончательную черту под идеей «теневого правительства» подвёл сам экс-министр финансов. Он сразу заявил, что не согласовывал создание комитета ни с В. Путиным, ни с Дм. Медведевым и финансировать своё детище станет самостоятельно. По его словам, комитет должен вырабатывать рекомендации для настоящего правительства «с целью определения и реализации наилучшего варианта развития страны». Однако будет ли к ним прислушиваться будущий премьер Дм. Медведев, изгнавший Кудрина из правительства В. Путина, сказать пока не может никто.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что данная организация представляет собой некую «правую протопартию», которая из гадкого инициативного утёнка в будущем превратится в белого правящего лебедя.

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