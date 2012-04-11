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Интриги вокруг Татарстана

№ 14(306) от 12.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Интриги вокруг Татарстана
kazan.dkvartal.ru

Говорят, что бывший президент Татарстана М. Шаймиев был резко против отставки главы МВД республики А. ­Сафарова.

Ему пришлось сделать это после вселенского скандала с убийством после пыток арестованного в отделении полиции «Дальний». Был г-н Шаймиев решительно против и расформирования республиканского МВД, и замены его на ГУВД МВД России по Татарстану. Такой Указ Медведева был уже якобы готов. Но всё же – не подписан.

Согласно не подтверждённым официально слухам, по инициативе г-на Шаймиева за границей состоялась его встреча с президентом Р. Миннихановым и председателем госсовета Татарстана Ф. Мухаметшиным. Там М. Шаймиев будто бы убедил нынешних руководителей Татарстана, что республиканское МВД – это последний рубеж. Если его сдать, то Татарстан превратится в «Казанскую губернию». Но г-на Сафарова отбить в результате всё же не удалось.

Тем временем в руководстве ФСБ России будто бы жалеют об уходе этого человека.

Говорят, что его отставки давно добивались исламистские круги не только Татарстана, но и России. По мнению компетентных специалистов, генерал Сафаров хоть и был жёстким руководителем, но при этом – последовательным борцом с радикальным исламом. Так что с его отставкой ситуация борьбы за контроль над МВД Татарстана не завершена. Исламистские круги, естественно, хотели бы провести на это место своего человека. На худой конец – обычного коррупционера, который будет смотреть сквозь пальцы на радикальный ислам.

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