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Медведевская «оттепель» добралась до гос ТВ

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Медведевская «оттепель» добралась до гос ТВ
clubs.ya.ru

Чем больше времени отделяет нас от дня выборов Президента России 4 марта, тем больше странностей. Нам сообщают, что у части армейских офицеров отбирают надбавки к зарплате, которые дали до выборов якобы «по ошибке». В МВД выводят за штат связистов, хотя до выборов обещали оставить им погоны. Но самое поразительное то, как меняется отношение федеральной власти к Североатлантическому блоку НАТО.

Вот официальное заявление вице-премьера правительства России Дм. Рогозина. Он разместил его по-современному, в Твиттере: «Нет никакой базы НАТО в Ульяновске. Нет, не было и не будет. Тот, кто распространяет «новость» про «базы НАТО в РФ», или провокатор, или просто идиот. Считайте, что это официальное заявление».

Ранее по данному поводу высказался министр иностранных дел С. Лавров: «Мы прорабатываем вопрос о возможности организации комбинированного транзита – железнодорожного, автомобильного и воздушного для невоенных грузов, которые планируется переправлять из Афганистана». Имеются в виду – грузы вооружённых сил США.

Куда делась антинатовская риторика национально ориентированного политика Рогозина? Причём в то время, когда сам Путин не раз напоминает о постоянных кознях Госдепа США на территории нашей страны. И когда даже руководство Узбекистана отказало американцам в развёртывании такой «перевалочной» базы ввиду опасности завоза «американской военщиной» забористого афганского героина?

Ещё одна трансформация предвыборных обещаний – выборы губернаторов. Казалось бы, всё очевидно: сказали, что будем выбирать, – и точка! Нет – на стадии принятия закона в Думе всё чаще говорят о каких-то президентских и партийных «фильтрах». Получается, как с булгаковской осетриной второй свежести.

Видя такой разворот, и региональные начальники вспомнили, что могут нравиться только московским боссам. К примеру, губернатор Волгограда Боженов летит с депутатами и семьями на частном самолёте обмениваться опытом в Италию. Говорит – обсудили там некий свинокомплекс. И только в нагрузку дегустировали на винзаводе вино между празднованиями дней рождений губернатора и ещё кого-то. Скандал дошёл до Москвы. Но Боженов ничего не боится и ничто его не смущает. Поставила-то его на кормление сама «Единая Россия» с условием повысить процент на выборах. Что он и сделал.

Кстати, на предыдущей должности он был авторитетным мэром Астрахани и оставил после себя наследника – своего бывшего заместителя Столярова. Его выборы 4 марта сопровождались нарушениями, которые, по словам наблюдателей, носили настолько массовый характер, что заставили другого кандидата – Олега Шеина объявить вместе с другими астраханцами бессрочную голодовку.

Тем временем федеральная власть в Москве продолжает межклановые «тёрки» за протаскивание своих людей в правительство. На кону – ежегодное осваивание 12-триллионного бюджета Российской Федерации. Что происходит в провинциях, здесь мало кого волнует. Даже то, что некие проблемные регионы держит в узде криминалитет. В Москве это понимают, но как-то по-своему. Осознают, видимо, что иного контроля за ситуацией, кроме назначения «смотрящими» своих пацанов, у них пока нет.

Лучше чиновников ситуацию в обществе чувствуют так называемые олигархи. Известно, что сразу после декабрьских многотысячных протестных выступлений многие из них подготовили визы для срочного отъезда за рубеж. Причём не только членам семей, но и обслуживающему персоналу: нянькам, гувернанткам и поварам. Мол, на чужбине лучше доверять своим. Напряжение длилось пару недель, собственно, как и в Кремле.

 Но затишье после зимних протестов может быть обманчивым. Идёт перманентный процесс повышения цен и коммерциализации госуслуг. В Подмосковье, к примеру, за справку в государственном медицинском учреждении дерут уже под тысячу рублей. Пребывание в больничном стационаре знаменитой государственной Боткинской больницы обходится больше ста тысяч рублей в неделю. И это на фоне губернаторских дегустаций в Италии.

В такой ситуации не только иные губернаторы «забили косяк» на всякие там приличия. Даже государственное российское телевидение стало демонстрировать заметную раскрепощённость. К примеру, ведущие утренней программы анонсировали на днях перед рекламным блоком тему о том, что «цены бьют по яйцам». Поначалу не сказали – по чьим. При этом всклокоченный седоватый ведущий смущённо смотрел в камеру, а его вечно растрёпанная напарница в платье с открытой напоказ грудью игриво вскидывала брови. Демонстрировала возбуждение.

И слава богу – утро на государственном телевидении в тот день началось хорошо.

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