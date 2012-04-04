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Служивый люд меж двух огней

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Служивый люд меж двух огней

По сведениям из окружения В. Путина, 7 мая, сразу после официального вступления в должность Президента России он внесёт в Госдуму кандидатуру г-на Медведева в качестве премьера. Причём сделает это во второй половине дня 7 мая или утром 8-го.

Лицо, рассказавшее журналистам о такой поспешности, не назвало её причину. Но абсолютное большинство российских чиновников крепко задумаются. Они почему-то надеялись, что премьером г-н Путин предложит кого-то другого. Г-на Медведева они попросту боятся.

Следует заметить, что под «абсолютным большинством» следует понимать армию рядовых работяг, благодаря которым продолжают крутиться колёса государственной машины. Но они первыми попадут под «каток» репрессий, который приготовил им Дм. Медведев в рамках кампании под названием «Победим коррупцию!». Что это за меры?

Главное – перевод чиновничьих льгот на денежное довольствие. Примерно то же самое было проделано с пенсионерами ещё при министре Зурабове. Теперь очередь дошла не только до всего населения, которому с июля предложена «монетизация» госуслуг, но и до чиновников, в большинстве своём не московских, упитанных. Отныне они лишатся льготного медицинского обслуживания как себя, так и членов семей. Не смогут получить льготную квартиру, пользоваться прикреплённым автотранспортом.

 Иными словами, усилиями президента госслужащие отдаются на откуп рыночной стихии. Даже декларация о доходах госчиновников оказалась «филькиной грамотой». Федеральные руководители нахально декларируют в них огромные состояния на жён и детей. А вот региональные и муниципальные такой привилегии лишены. Отыгрываться будут именно на них, «крупняк» не тронут. Так и произошло после разоблачений в СМИ нечистоплотности с «загадочным» зарабатыванием сотен миллионов долларов вице-премьером Шуваловым. А в придачу – демонстративным пристраиванием родственников и детей Иванова, Патрушева, Фрадкова, Голиковой и других в госструктуры и госбанки. А на «сладкое» – осваиванием государственных средств университетскими и дачными друзьями обоих членов дуумвирата? Это ли не предлог для саботажа на уровне низового и среднего звеньев из-за элементарного чувства несправедливости? Причём в момент прихода в Кремль г-на Путина.

Одновременно Владимиру Владимировичу делается подарок в виде многопартийности, когда 500 человек могут организовать сотни маленьких и крикливых партий. А впридачу – выборность губернаторов. Выдержит ли такую нагрузку госмашина, при всём при том, что выглядят эти начинания весьма привлекательно?

Но «путинская» властная вертикаль может подвергнуться ещё одному испытанию. Дума, как известно, была избрана в декабре минувшего года с многочисленными скандалами. Большая часть избирателей до сих пор твёрдо убеждена, что эта Дума нелегитимна и её следовало бы побыстрее переизбрать. Лучшее лекарство против возможных интриг «системной оппозиции» в этом направлении – пригласить их представителей на работу в правительство. В современных российских реалиях это будет означать появление параллельных вертикалей власти уже по отдельным министерствам.

Нечто подобное происходило в конце 80-х годов прошлого века, когда Б. Ельцин громил горбачёвских союзных чиновников, как сегодня Медведев громит «путинских», хотя и низовых. Причём остановить этот процесс невозможно – проходит-то он под лозунгами социальной справедливости, борьбы с воровством и кумовством.

И всё же – новому президенту госслужащих лучше к земле не гнуть. Впору даже привлекать на работу тех, кого в лихие годы попросту выгоняли на улицу. Речь не только о чиновниках, но и об инженерах, конструкторах, военных. Они казались никому не нужными ещё лет 10–15 назад. Но их сменщики доломали почти всё.

Пора обратить внимание и на подбор кадров в вузах. В Беларуси, к примеру, к студентам, которые являются явными лидерами, присматриваются с первого курса и определяют на работу заместителями к большим начальникам. Это и есть социальный лифт. Пришло время позвать обратно домой и десятки тысяч уехавших на поиски лучшей доли за границей.

В качестве пряника можно наделить новых работников госаппарата даже наделами земли. А в качестве кнута – при найме на работу брать подписку с согласием на увольнение без суда, только по подозрению в мздоимстве. Разумеется, с потерей всех возможных льгот и преференций.

Российско-советское двоевластие конца прошлого века закончилось известно чем. И сегодня межклановые войны разгораются с невиданной силой. «Путинские» мочат «медведевских» всеми доступными средствами, те отвечают тем же. А служивый люд, оказавшись меж двух огней, уже начал увольняться от греха подальше.

Впору «кланам» и «семьям» остановиться, забить стрелку где-нибудь в Лондоне или на Антибах, да и поделить власть хоть по-честному, хоть по-справедливому. Зачем нам вторая перестройка?

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