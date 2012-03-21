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Чтобы служба мёдом не казалась

№ 11(303) от 22.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Чтобы служба мёдом не казалась
www.xakac.info

Уже понятно, что, став президентом, В. Путин предложит Госдуме кандидатуру Дм. Медведева в качестве председателя правительства. Это предложение может не пройти лишь в том случае, если какая-то часть депутатов от Народного фронта примкнёт к оппозиционным фракциям и Медведев не получит заветных 226 голосов. Но это маловероятно.

Останется лишь один вопрос – насколько он будет самостоятелен в принятии решений? Индикатором этого станет не кто иной, как нынешний вице-премьер Игорь Сечин.

Ряд наблюдателей давали понять последние пару-тройку лет, что отношения между этими двумя людьми, мягко говоря, не складываются. Если принять это за реальное положение вещей, то возможны несколько вариантов.

Первый. Г-на Сечина оставят первым вице-премьером, курирующим в правительстве ТЭК. Как говорят в определённых кругах, он примет на себя роль «смотрящего» от В. Путина за делами правительства.

Но это будет означать, что г-н Медведев – всего лишь либеральное прикрытие для г-на Путина в по-прежнему подконтрольном ему правительстве. При этом шансы на то, что премьер просидит на своём посту очень долго, станут совсем невелики. При первой возможности, например – с обострением экономических и социальных проблем, от него избавятся.

Иными словами, если    г-н Сечин обо­с­нуется в кабинете Медведева на старом месте, то распределение ролей между В. Путиным и Дм. Медведевым будет прежним. Таким как до обмена официальными постами. Возможным развитием такой ситуации может стать некое усилие со стороны либералов, когда им всё же удастся выдавить друга Путина на иное место работы.

Второй вариант. В. Путин не делегирует своего старого и верного друга и помощника в правительство Медведева. И даже не предоставит ему место в своей администрации, с которого он мог бы влиять на работу правительства. Это будет означать невероятный аппаратный успех г‑на Медведева и тех финансовых кругов, которые сформировались вокруг него за последние четыре года. Г-н Медведев неожиданно для многих окажется реально действующим и сильным политиком.

Третьим вариантом может стать назначение г-на Сечина руководителем одной из силовых структур. Все они, как известно, подчиняются лично президенту. Чаще всего называют МВД. В этом случае непосредственного противостояния силовиков и либералов по основным вопросам работы правительства не будет.

Но г-н Сечин будет иметь возможность, если так захочет будущий президент, контролировать Дм. Медведева при каких-то кризисных ситуациях. Не дай бог, при попытке дворцового переворота. А такие случаи были даже в совсем недалёкой российской истории. 

Но третий вариант представляется совсем маловероятным. В последнее время всё больше говорят, что на руководство МВД будет «брошен» нынешний спикер Госдумы С. Нарышкин. По слухам, он тяготится своим нынешним положением. При этом известно, что г.г. Сечин и Нарышкин являются аппаратными союзниками.

Как бы то ни было – «верным путинцам» важно оставить свой контроль над МВД, поскольку  Р. Нургалиев, скорее всего, будет уволен. Но безотносительно того, кто станет главой МВД – И. Сечин или С. Нарышкин, это будет означать, что В. Путин заранее готовится к любой возможной угрозе для себя со стороны подпирающего его снизу медведевского клана.

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