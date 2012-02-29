Путин делает Россию «центром силы»

Требование уважать Россию и предложения по созданию единого евразийского пространства – продолжение политики на становление России как самостоятельного «центра силы». Так комментируют эксперты статью премьера и кандидата в президенты «Россия и меняющийся мир», опубликованную в «Московских новостях».

Пожалуй, самым тонким моментом внешнеполитической работы премьера было выражение позиции о необходимости уважения России в мире. Сегодня уже можно отметить, что Путину удалось верно донести этот тезис – его восприняли не как выражение амбиций, а как констатацию объективно необходимого вектора.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Путин напомнил об уважении к России совершенно оправданно, нынешний мир сам толкает к необходимости заботы о достоинстве: «именно неспособность создателей нынешнего мироустройства учитывать интересы целого ряда стран, прежде всего БРИКС, неспособность решать проблемы, не прибегая к военной силе, привели к тому, что мировой порядок оказался на грани разрушения. «Постепенно игра в демократию и обеспечение международной безопасности силами НАТО (а не ООН) в результате действий США и некоторых их союзников привела к тому, что эти понятия оказались серьёзно девальвированы и уже не воспринимаются населением многих стран как безусловная ценность, – отмечает эксперт. – Поэтому тот «морально-правовой вакуум», о котором упомянул Путин, к сожалению, имеет свойство стремительно расширяться, причём довольно бесконтрольно и в конце концов может распространиться и на страны, его породившие».

В этом смысле неслучайно в статье Владимира Путина большое внимание уделено ЕС, отмечает Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. «Есть принципиальная развилка в выборе пути, перед которой сейчас стоит Россия, – считает эксперт. – Или страны – лидеры Евросоюза проявят наконец реальную заинтересованность в строительстве того самого «Союза Европы», о котором говорит в своей статье В. Путин, или Россия вместе с формирующимся Евразийским союзом будет искать экономических а, следовательно, и политических партнёров в восточном направлении». Причём выбор того или иного варианта развития событий самым кардинальным образом повлияет как на общее соотношение сил в мире, так в первую очередь и на судьбу всего проекта под названием «Объединённая Европа», – добавляет Жарихин. «Перенаправление энергетических ресурсов России преимущественно на Восток сделает Евросоюз политическим заложником ближневосточных монархий и нестабильности в этом регионе мира», – говорит он.

Партнёрство с Россией для страдающего от кризиса Евросоюза может представлять больший интерес по всем областям, полагает Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика». «Путин предлагает, чтобы Европа рассматривала Россию не как проблему, а как возможность. И это касается всех областей, включая энергетическую», – резюмирует он.

Однако США предпочтительнее, чтобы ЕС играл роль экономического гиганта и политического карлика, считает Жарихин. Именно этим он объясняет навязывание мифа о насущной необходимости «диверсификации энергетических поставок для сохранения политической независимости», планы по созданию ЕвроПРО против мифической «иранской угрозы» и сохранение в Европе американских военных баз, которые тоже являются очень эффективным инструментом политического давления.

Хотя в любом случае миру придётся считаться с тем, что систему мирового распределения ресурсов ждёт переформатирование из-за распространения нового производственного уклада, считает Мухин: если Китай является «мировой фабрикой», то Россия – настоящей кладовой мирового хозяйства, и вправе требовать учитывать вклад, который она вносит в мировое хозяйство.

Таким образом, как логический вывод выглядит утверждение Мухина: «Усиление роли России – естественный и необходимый процесс. Ведь даже если не гнаться специально за статусом «центра силы», России в современных условиях просто необходимо им быть. Просто потому, что западные центры силы отчасти несостоятельны и не устраивают большинство мирового сообщества», – говорит политолог.

Ключевое в статье Путина – это Россия как самостоятельный центр силы, ориентирующийся на собственные национальные интересы, соглашается Вячеслав Никонов. «Россия – как одно из немногих государств на планете, которое способно проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику», – говорит политолог.

– Россия с 2005–2007 года развивает инициативы в рамках доктрины, ориентированной на собственные национальные интересы, а также на интересы её настоящих партнёров и союзников, – отмечает Алексей Мухин: через созданные межгосударственные институты ШОС, ОДКБ, Таможенный союз и другие. «Необходимость их создания была продиктована ущербностью ООН, которая оказалась неспособна ответить на ряд вызовов и угроз, возникших в Евразии в результате попыток организации государственных переворотов под видом развития демократии и строительства гражданского общества», – считает эксперт. В итоге он оценивает статью премьера следующим образом: «Владимир Путин предлагает наиболее взвешенный внешнеполитический курс для России».