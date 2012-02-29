Медведев вернулся в эпоху раннего Ельцина

Депутаты Госдумы и представители несистемной оппозиции рассмотрели президентские законодательные инициативы о реформе политической системы. Ожидаемого накала не случилось. Все участники обсуждения с разных политических флангов демонстрировали образцовую выдержку.

Первый законопроект из этого ряда упрощает порядок создания и деятельности политических партий. Документ предлагает с 1 января 2013 года ввести норму, уменьшающую в 80 раз минимальный порог их численности (с 40 тыс. до 500 членов). Также отменяется требование о количественном составе региональных отделений партии, которые должны быть сформированы не менее чем в половине субъектов РФ.

Второй документ освобождает партии от сбора подписей избирателей на выборах в Думу, в региональные парламенты и муниципалитеты.

Третий проект предлагает вернуть порядок прямого избрания губернаторов. В нём содержится положение, согласно которому партии выдвигают своих кандидатов после консультаций с президентом. Высшее должностное лицо субъекта избирается на пять лет. Но его полномочия будут досрочно прекращены, если, по установлению суда, он нарушает законодательство РФ или своего субъекта.

В ходе обсуждения депутат-справоросс А. Митрофанов отметил, что любая политреформа бессмысленна, если нет изменений в работе региональных избиркомов и территориальных судов.