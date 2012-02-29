Китайские эксперты: сельские жители помогут Путину в первом туре

Чем меньше времени остаётся до выборов Президента России, тем чаще мировая пресса обращает внимание на политическую ситуацию в нашей стране. Ровно за неделю до голосования свой прогноз о том, кто займёт этот высший пост, опубликовала китайская партийная печать. Эксперты Поднебесной почти не сомневаются – это будет Путин. Причём добиться нужного результата он сможет уже в первом туре.

Конечно, в этом утверждении нет ничего нового. Гораздо любопытнее, как китайцы обосновывают свои выводы. По их мнению, лидеры внесистемной оппозиции, к которым аналитики Поднебесной относят Немцова, Касьянова, Явлинского и Парфёнова, опираются на средний класс российских городов. Привлекая его на митинги, «несистемщики» надеются «создать атмосферу противостояния, которая будет препятствовать победе В. Путина в первом туре».

В Пекине полагают, что масштаб митингов в последнее время «был особенно большим». Это утверждение идёт вразрез с мнением части экспертного сообщества России, считающего, что митинговые страсти в России пошли на спад. Более того, по мнению китайцев, лозунги протестующих «стали более резкими» и направленными лично против Путина. Первоначально митингующие выступали «За честные выборы», а теперь скандируют «Россия без Путина» и требуют снятия российского премьера.

Однако в Пекине считают, что Путин и его команда встретили этот вызов хладнокровно. Они «привлекли некоторых представителей внесистемной оппозиции на важные должности, призвали местных чиновников избегать ошибок с целью сохранения стабильности, обещали увеличить зарплату среднему классу, мобилизовали жителей средних и малых городов, сёл на участие в голосовании» и т.д.

Все эти и другие меры помогли кандидату от «Единой России» повысить свой коэффициент поддержки – он уже превысил 52%, а последние данные подтвердили, что этот показатель достиг 53%. В то же время, как считают китайцы, «оппозиция не смогла представить конструктивную программу или план развития страны. В малых и средних городах и среди сельских избирателей наблюдается высокая приверженность В. Путину».

Ответа на вопрос «будет ли подобная поддержка устойчивой и достаточной для стабильного управления страной?» эксперты Поднебесной пока не дают.