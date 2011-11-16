Назарбаев должен успеть

В. Путин выступил недавно с инициативой создания Евразийского Союза. На самом деле отцом идеи является президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он последовательно продвигал эту конструкцию на протяжении почти 20 последних лет.

По сведениям из российского МИДа, г-н Назарбаев готов учредить Евразийский Союз даже с отказом своей страны от части суверенитета в экономике, военных вопросах и международных делах. Эти «жертвы» могут быть принесены для создания так называемых наднациональных органов Союза.

При этом президент Казахстана войдёт в историю как человек, который сделал всё возможное для воссоздания великой державы, какой был Советский Союз. И об утере которой до сих пор сожалеет значительная часть бывших советских граждан, как в Казахстане, так и в России.

По сведениям из Астаны, Н. Назарбаев будто бы предлагает Москве именно Астану в качестве столицы будущего Союза. Именно там должны разместиться и наднациональные органы управления. Часть из них, естественно, возглавят граждане Казахстана. В расчёте на такое развитие событий он публично поддержал проект Евразийского Союза в газете «Известия». Сразу после статей В. Путина и А. Лукашенко.

Понятно, что далеко не все в Казахстане придерживаются таких же планов. Ряд важных функционеров из окружения президента этих идей не разделяют вовсе. Среди них называют и неофициального наследника г-на Назарбаева, его зятя Т. Кулибаева.

По этой причине в российском МИДе не исключают возможности того, что недоброжелателям г-на Назарбаева удастся его каким-то образом блокировать. Так что в МИДе советуют руководству страны всячески ускорить процесс создания Евразийского Союза. В него кроме России, Казахстана и Белоруссии со временем могли бы войти Киргизия, Армения и даже Украина. Появятся и другие желающие.

Идея создания Евразийского Союза очень напоминает идею создания единого государства России и Белоруссии. Она активно обсуждалась в конце второго президентского срока Б. Ельцина и считалась пристойной возможностью для него остаться у власти в качестве президента нового государства.

Заподозрить в подобном желании г-на Назарбаева никак нельзя. Фактически он и так является пожизненным президентом. Так что мечтает о возрождении мощной мировой державы вполне искренне. В. Путин и А. Лукашенко тоже как будто не имеют препятствий править в своих странах как угодно долго. И это означает, что у Евразийского Союза есть неплохие шансы.