//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Политика памяти

Россия двадцать лет спустя

№ 42(283) от 27.10.2011 [«Аргументы Недели », Фёдор ПРАВДИН ]

Политика памяти

19 октября в Москве прошла международная конференция «История новой России: двадцать лет спустя (1991–2011)», организатором которой является Фонд современной истории. Собравшись за круглым столом, ведущие российские учёные и их зарубежные коллеги попытались подвести своеобразный итог масштабных социально-экономических перемен в России, начатых в 1991 году.

По мнению организаторов конференции, она призвана объединить усилия специалистов различных гуманитарных наук для решения сложных проблем, связанных с пониманием причин и следствий сложнейших исторических процессов, произошедших в нашей стране на стыке двух веков.

В современном информационном обществе, где СМИ и особенно Интернет играют огромную роль в формировании знаний и представлений молодых людей о мире, постепенно стирается грань между историческим фактом и авторским вымыслом. А ведь память о прошлом и отношение молодёжи к собственной истории самым непосредственным образом влияют на выбор траектории будущего.

Сергей Нарышкин – руководитель администрации Президента РФ, председатель оргкомитета Фонда, в своей вступительной речи отметил: «Молодёжь не просто должна знать факты истории, но и уметь по-настоящему понимать прошлое и извлекать из него полезные уроки. Ведь от того, как мы понимаем нашу историю, насколько мы уважительно к ней относимся, напрямую зависит то, как мы будем жить завтра».

Прошедшая конференция также была приурочена к двадцатилетнему юбилею институтов президентства и конституционного правосудия в России.

В сложное для страны время эти два государственных института стали несущей опорой и двигателем необходимых перемен. Именно они выступили движущей силой перехода России к её современному состоянию как правового федеративного государства. Об этом собравшимся рассказал научный руководитель Фонда современной истории, заслуженный юрист России Сергей Шахрай.

Кроме того, он обратил внимание аудитории на то, что сегодня Конституционный суд напрасно воспринимается некоторыми политическими и общественными объединениями как традиционно-консервативный орган, отживший своё. Весь переходный период КС нёс на себе правотворческую и контрольную функции, регулировал своими постановлениями деятельность вновь образовавшихся субъектов федерации, играя при этом роль социально-политического стабилизатора.

«Конституционный суд – это своего рода ядерное оружие, применять которое без веских на то причин нельзя, но иметь в качестве инструмента политического и общественного равновесия необходимо», – подчеркнул Сергей Шахрай.

В рамках конференции была представлена серия книг, выпущенных Фондом. В них – тщательно подобраны правовые документы, цитаты из стенограмм выступлений руководителей государства и политических деятелей, публикации СМИ того времени и другие материалы. Они живо передают сам дух «эпохи перемен» и позволят молодому читателю самостоятельно сформировать правильное представление о событиях последних 15 лет прошлого века.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Соединённые Штаты могут прекратить выделение военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Сообщается, что Белый дом уже сообщил о возможности подобного решения ряду ведомств.

//В мире

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение Российской Федерации возобновить выплаты в бюджет организации. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэл Хольтген заявил, что теперь Совет Европы может завершить антикризисные меры.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

//Общество

В Роструде напомнили о неделе новогодних праздников

В Роструде напомнили о неделе новогодних праздников

В Роструде напомнили, что в этом году последний день декабря будет рабочим, а уже с первого января начнутся длинные новогодние праздники, которые продлятся больше недели.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В России могут продлить летние каникулы ещё на месяц

В России могут продлить летние каникулы ещё на месяц

В Госдуме депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил продлить в стране летние каникулы школьников и студентов до октября. Таким образом Власов предлагает решить проблему с туризмом в стране и дать возможность студентам получить рабочий опыт.

//Интервью

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Этим летом Приангарье стало эпицентром природных катаклизмов. Ливневые дожди привели к чудовищным наводнениям в одной части региона, засуха же и аномальная жара спровоцировали пожары на севере. Глава Иркутской области в интервью ответил на актуальные вопросы «Аргументов недели».

//Непознанное

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе российского астролога Павла Глобы.

//Политика

Трамп отменил поездку в Польшу

Трамп отменил поездку в Польшу

Президент США Дональд Трамп отменил грядущий визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.

//Новости партнеров

//В мире

Меган Маркл украсила спальню сына фотографиями покойной принцессы

Меган Маркл украсила спальню сына фотографиями покойной принцессы

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл украсила комнату трёхмесячного Арчи фотографиями погибшей принцессы Дианы. Таким образом герцогиня Сассекская планирует прививать сыну любовь и уважение к покойной бабушке.

//Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал имя человека, направившего Юрия Шатунова по скользкому пути

Андрей Разин назвал имя человека, направившего Юрия Шатунова по скользкому пути

Известный музыкальный продюсер Андрей Разин считает нынешнего администратора Юрия Шатунова основным виновником конфликта, приведшего к запрету на исполнение популярного репертуара группы «Ласковый май».

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Директор Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии

Директор Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии

Около 13 лет назад у певца Бориса Моисеева произошёл инсульт, после чего артисту пришлось покинуть сцену. Директор Моисеева Сергей Горох рассказал, как певцу живется в качестве обычного пенсионера.

//Общество

Росстат истратил 65 млн рублей, а Счетная палата не поняла на что

Росстат истратил 65 млн рублей, а Счетная палата не поняла на что

Федеральная служба государственной статистики оплатила контракт на 64 миллиона 567 тысяч рублей на разработку и запуск приложений для App Store и Google Play, однако аудиторы Счетной палаты не смогли их найти.

//В мире

Меган Маркл может вернуться в кино

Меган Маркл может вернуться в кино

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может вновь вернуться к актёрской карьере. Королевский эксперт Роб Шутер рассказал, что супруг актрисы британский принц Гарри поддерживает стремления жены.

//Спорт

«Спартак» выбывает из Лиги Европы, уступив «Браге» 1:2 (1:3)

«Спартак» выбывает из Лиги Европы, уступив «Браге» 1:2 (1:3)

Сегодня, 29 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоялся ответный матч плей-офф ЛЕ УЕФА «Спартак» — «Брага». Первая встреча, проходившая в Португалии, завершилась в пользу «Браги».

//В мире

Россия и Украина обменялись заключенными

Россия и Украина обменялись заключенными

На Украине рассказали, что Москва и Киев совершили обмен заключенными гражданами. Об этом заявил новый генпрокурор Руслан Рябошапка. Ранее стало известно, что Россия и Украина до конца сентября должны обменяться заключенными по формуле 33 на 33.

//Происшествия

Самолёт экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолёт экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом «Санкт-Петербург - Худжанд», экстренно сел в Екатеринбурге. Причиной стало предполагаемое повреждение шасси.

//Новости партнеров

//Общество

Поклонская рассказала о радикальных переменах в жизни

Поклонская рассказала о радикальных переменах в жизни

Наталья Поклонская рассказала, что в её личной жизни случились радикальные перемены, «о которых никто не догадывается». Депутат Госдумы подчеркнула, что какое-то время это будет оставаться тайной.

//Политика

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседания Рады поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, передает сегодня РИА Новости.

//Общество

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Пребывание за пределами Земли накладывает на жизнь космонавтов особый отпечаток. Есть множество привычных вещей, которые невозможно выполнить, находясь на космической станции.

//Спорт

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

Самый крупный юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» завершился в городе-герое Керчи. По итогам соревнований, из сорока регионов России в тройку лидеров вошли Крым, Краснодарский край и Адыгея. Как отметил главный судья соревнований, конкуренция на турнире растет с каждым годом.

//В мире

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что стране нужно уменьшить экономическую зависимость от Российской Федерации. Об этом она заявила во время выступления на международном форуме во Франции.

//Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Московское управление Роспотребнадзора выявило санитарные нарушения у 98 процентов предприятий, продающих шаурму. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на официальном сайте ведомства.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
5

Прогноз о вхождении ДНР и ЛНР в состав России до апреля 2020-го появился в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры