Политика памяти

19 октября в Москве прошла международная конференция «История новой России: двадцать лет спустя (1991–2011)», организатором которой является Фонд современной истории. Собравшись за круглым столом, ведущие российские учёные и их зарубежные коллеги попытались подвести своеобразный итог масштабных социально-экономических перемен в России, начатых в 1991 году.

По мнению организаторов конференции, она призвана объединить усилия специалистов различных гуманитарных наук для решения сложных проблем, связанных с пониманием причин и следствий сложнейших исторических процессов, произошедших в нашей стране на стыке двух веков.

В современном информационном обществе, где СМИ и особенно Интернет играют огромную роль в формировании знаний и представлений молодых людей о мире, постепенно стирается грань между историческим фактом и авторским вымыслом. А ведь память о прошлом и отношение молодёжи к собственной истории самым непосредственным образом влияют на выбор траектории будущего.

Сергей Нарышкин – руководитель администрации Президента РФ, председатель оргкомитета Фонда, в своей вступительной речи отметил: «Молодёжь не просто должна знать факты истории, но и уметь по-настоящему понимать прошлое и извлекать из него полезные уроки. Ведь от того, как мы понимаем нашу историю, насколько мы уважительно к ней относимся, напрямую зависит то, как мы будем жить завтра».

Прошедшая конференция также была приурочена к двадцатилетнему юбилею институтов президентства и конституционного правосудия в России.

В сложное для страны время эти два государственных института стали несущей опорой и двигателем необходимых перемен. Именно они выступили движущей силой перехода России к её современному состоянию как правового федеративного государства. Об этом собравшимся рассказал научный руководитель Фонда современной истории, заслуженный юрист России Сергей Шахрай.

Кроме того, он обратил внимание аудитории на то, что сегодня Конституционный суд напрасно воспринимается некоторыми политическими и общественными объединениями как традиционно-консервативный орган, отживший своё. Весь переходный период КС нёс на себе правотворческую и контрольную функции, регулировал своими постановлениями деятельность вновь образовавшихся субъектов федерации, играя при этом роль социально-политического стабилизатора.

«Конституционный суд – это своего рода ядерное оружие, применять которое без веских на то причин нельзя, но иметь в качестве инструмента политического и общественного равновесия необходимо», – подчеркнул Сергей Шахрай.

В рамках конференции была представлена серия книг, выпущенных Фондом. В них – тщательно подобраны правовые документы, цитаты из стенограмм выступлений руководителей государства и политических деятелей, публикации СМИ того времени и другие материалы. Они живо передают сам дух «эпохи перемен» и позволят молодому читателю самостоятельно сформировать правильное представление о событиях последних 15 лет прошлого века.