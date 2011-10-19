Перераспил бабла

3 октября в Лондоне начался суд по иску олигарха Бориса Березовского к миллиардеру Роману Абрамовичу. Во всём мире к нему приковано огромное внимание – это подтверждает забитый под завязку новый крупнейший в Великобритании зал суда.

Уже в самом начале процесса наблюдателям стало ясно – в его ходе на свет будут извлечены многие грязные финансовые и политические сделки, заключённые в России в 90-х годах прошлого века. Открывшиеся факты наверняка затронут большое количество наших чиновников, банкиров и политиков, проворачивавших в те годы тёмные дела российской элиты. Сегодня «АН» публикуют шокирующие итоги первых недель суда, который продлится, по разным данным, от трёх до четырёх месяцев.

Две «бригады» – Рабинович против Сампшена

Мировая пресса, освещающая процесс, не скупится на хлёсткие заголовки. По словам некоторых западных журналистов, проходящий суд напоминает «безобразный спектакль». Но основная его проблема, по мнению англичан, в том, что после суда кажется – сатира умерла. Словом, как сказали бы в России, – «кто видел этот суд, тот в цирке не смеётся». Однако то, что так смешит Запад, в нашей стране воспринимается весьма мрачно.

Истец – Б. Березовский и ответчик – Р. Абрамович для защиты своих интересов наняли целую плеяду известных адвокатов и юристов. Г-на Березовского представляет королевский адвокат Лоуренс Рабинович, а г-на Абрамовича – один из лучших адвокатов Англии Джонатан Сампшен. Его гонорар британская пресса оценивает в десятки миллионов долларов. Как ожидается, после процесса он пойдёт на повышение – станет одним из судей Верховного суда Великобритании.

Рядом с «родными каждому россиянину» олигархами сидят их верные спутницы – гражданская жена Березовского г-жа Елена Горбунова и подруга Абрамовича г-жа Дарья Жукова. Британские таблоиды с увлечением обсуждают их декольте и длину юбок. Тем не менее, несмотря на всю показную пышность и представительность, истец и ответчик отгородились друг от друга множеством громил в непроницаемо тёмных очках.

И хлеба краюшку – и ту пополам

В ходе процесса Березовский надеется отсудить у Абрамовича более 5 млрд. долларов за сделку с компанией «Сибнефть», а также хочет получить ещё 564 млн. долларов за сделку с алюминиевым гигантом «Русал». Корни этих впечатляющих претензий уходят в далёкий 1995 год. Тогда два противостоящих в суде бизнесмена вместе работали над созданием «Сибнефти». По словам адвоката Березовского, в то время они являлись хорошими друзьями. Был и третий участник бизнеса – Аркадий «Бадри» Патаркацишвили, самый богатый человек Грузии.

Как утверждает опальный олигарх, между партнёрами было заключено устное соглашение – Абрамовичу должна принадлежать половина компании, а Березовскому и Патаркацишвили – другая половина. Управлять собственностью должен был Абрамович. Эта «идиллия» продолжалась до тех пор, пока Березовский не поссорился с Кремлём, после чего в 2000 г. покинул Россию и обосновался в гостеприимном для всех нуворишей Лондоне.

По словам Березовского, после его конфликта с президентом Владимиром Путиным Абрамович резко изменился. Угрозами и шантажом он принуждал беглого олигарха продать акции компании. А в случае отказа якобы угрожал убедить Путина конфисковать их вообще без всякой оплаты. Причём на переговорах Абрамович заявлял, что является «посланником» В. Путина. «Он прикрывался Путиным. Он говорил: «Это Путин, это не я, это Путин», – заявил г-н Березовский. «Позднее Абрамович перестал использовать имя Путина, потому что уже сам сформировался, к сожалению, как бандит», – подытожил опальный олигарх.

Я не идиот, но всё же…

Как утверждает Березовский, в 1995 г. он верил Абрамовичу «на двести процентов». В то время молодой Роман Аркадьевич якобы постоянно говорил Борису Абрамовичу: «Борис, доверяй мне. Борис, ты должен понять, что мои интересы – это твои интересы, а твои интересы – это мои интересы». Позднее Березовский понял, что в то время он «сделал принципиальную ошибку». «Я многие годы доверял Абрамовичу, буквально как сыну, а он предал меня. Это не его вина, это моя вина – я верил ему. Он таков, каков он есть, и тогда, и сейчас. Я не очень хорошо понимаю людей, хотя думаю, что понимаю их хорошо. Но это моя личная проблема», – заявил он.

Тем не менее Березовский объявил Высокому суду, что он «не идиот». И хотя не заключил письменное соглашение о разделе прибыли, полученной от компании «Сибнефть», – стороны скрепили договор рукопожатием. Однако этого оказалось недостаточно, и, поддавшись шантажу, он был вынужден продать свою долю в «Сибнефти» всего за 1,3 млрд. долларов. Тогда как её реальная цена была на 5 млрд. больше.

Тень отца Гамлета ищет себе «крышу»

Защита владельца «Челси» отвергает все обвинения и претензии. Адвокат Сампшен, пытаясь объяснить британскому суду суть дела, заявил, что «условия в России после краха коммунизма были такими, каких в этой стране не видели с XV века». И чтобы дама-судья поняла эти экстраординарные средневековые условия, галантно добавил: «Ваша милость, вы наверняка читали Шекспира».

По его словам, в те годы в России «никто не мог заниматься бизнесом, не имея доступа к политической власти. Если у вас не было власти, вам требовался «крёстный отец». Им и стал Борис Березовский для Романа Абрамовича. Причём адвокат, оценивая деятельность последнего, в ходе слушаний уверенно употребляет знакомый всем россиянам термин «крыша».

По словам Сампшена, между сторонами не существовало никакого официального соглашения о разделе прибыли. Однако за свои услуги по крышеванию бизнеса г-н Березовский требовал от Абрамовича денег. Чем дальше – тем больше. Полученные таким образом средства беглый олигарх тратил на огромные дворцы во Франции, бриллианты для своих подруг, частный самолёт и дорогие картины, покупаемые на известных аукционах.

В 2000 г. Абрамович как настоящий джентльмен выплатил своей «крыше» последний «долг чести» – те самые 1,3 млрд. долларов. Похоже, что королевский адвокат всё-таки слишком много читал на ночь «Гамлета» и решил, что российские олигархи при ведении бизнеса придерживаются разных аристократических причуд. Видимо, г-н Сампшен сам не до конца понимает смысл исконно российского термина «крыша». Иначе бы он твёрдо знал, что «крыша» в России в случае отказа выплачивать причитающиеся ей деньги обычно мочит своего незадачливого должника.

Всех замочили

Термины, столь понятные каждому россиянину, пережившему лихие 90-е, добавляют проходящему процессу много сложностей. Если насчёт «крыши» существует хотя бы минимальное понимание, то значение слова «замочить» пока не подвластно Высокому лондонскому суду. Объяснить это понятие попробовал лично Борис Березовский. Случилось это в момент, когда олигарх рассказывал о перипетиях вокруг крупнейшего российского авиаперевозчика – компании «Аэрофлот».

Березовский обратил внимание суда на ситуацию с бывшим топ-менеджером «Аэрофлота» Николаем Глушковым. Его арест в 2000 г. Борис Абрамович расценил как свидетельство давления с целью продажи принадлежавших ему активов. По словам Березовского, в то время Патаркацишвили уговаривал его сдаться на милость Абрамовича: «Боря, ты не понимаешь, что они просто замочат Колю». Однако, как заявил олигарх, «Абрамович не был убийцей, но он влиял на убийц. У него была эта возможность. Он уже сформировался, как я говорю с печалью, в качестве гангстера».

Затем Березовский расширил лексикон чопорных лондонцев, словом «кинул». Он не смог передать его смысл на английском языке и на вопрос г-на Сампшена о его значении заявил: «Это именно то, что Абрамович со мной сделал».

Также много проблем процессу добавляет тот факт, что ключевые свидетели «устного договора» Березовского и Абрамовича – мертвы (по мнению многих экспертов, их замочили). Нельзя сказать, что это какая-то экстравагантная ситуация для нашей страны. Но для суда Её Величества она представляет серьёзную проблему. Напомним, что Б. Патаркацишвили внезапно умер в 2008 г. в Лондоне якобы от сердечного приступа. А британский юрист Стивен Кёртис, который, по некоторым данным, делал записи при устной сделке олигархов, погиб в авиакатастрофе. Его вертолёт разбился при загадочных обстоятельствах в 2004 году.

Султан с денежной купюры

На второй неделе слушаний Высокий суд Лондона подробно установил, каким образом из России были выведены те самые 1,3 млрд. «долга чести». Это было непросто – для перечисления денег на счёт Березовского использовалась довольно экстравагантная схема.

Сначала деньги от продажи российских ресурсов поступали на счёт г-на Абрамовича в Латвии. По условиям сделки огромную сумму из этой прибалтийской страны надо было перевести на счёт Березовского в крупном шотландском банке Clydesdale Bank (один из трёх английских коммерческих банков, которые имеют право выпускать собственные банкноты). Однако специалист по финансовому мониторингу из этого банка объявил, что его руководство не хочет, чтобы деньги шли напрямую из Латвии в Великобританию.

Западные финансисты предложили следующее: г-н Абрамович должен перевести деньги компании Devonia, контролируемой неким шейхом из Абу-Даби. А затем из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) миллиард долларов будет переведён г-ну Березовскому в Туманный Альбион. Якобы такая схема позволит банкирам избежать обвинения в отмывании денег, контроль за которым в Латвии ведётся не слишком хорошо. К тому же Султан бин Халифа аль-Наян из Абу-Даби уже «проверенный товарищ», и от него не стоит ждать неприятностей.

Самое интересное началось дальше. Со стороны Березовского сделкой занимались замоченные позднее Патаркацишвили и Кёртис, которому сверх огромного гонорара было заплачено ещё 18,3 млн. долларов. Таким образом, даже простые исполнители аферы получили большой кусок от дележа российского пирога.

Да и шейх оказался далеко не простым парнем и запросил за сделку 15% комиссионных. Как говорят, во время встречи сторон, юрист шотландского банка попросил у шейха паспорт, для того чтобы удостовериться в его личности. В ответ на это Султан бин Халифа аль-Наян показал несколько бумажных дирхамов (валюта ОАЭ) со словами: «На них моё лицо». Раздался оглушительный смех участников сделки. И султан-юморист за одну «репризу» получил 195 млн. долларов (интересно, поделился ли он с руководством Clydesdale Bank? – Прим. «АН»).

Сейчас Березовский утверждает, что не уделял сделке особого внимания и одобрил её между поеданием суши и роллов в японском ресторане. Однако ранее он признал, что перечисление ему различных сумм от Абрамовича «выглядит как мошенничество». В свою очередь Абрамович утверждает, что ничего не знал об участии шейха в качестве посредника.

Человек «не первого уровня»

Все эти обвинения приводят к тому, что по мере продолжения процесса стороны усиливают нападки друг на друга. И у наблюдателей не осталось никакого сомнения – «батальоны телохранителей», находящиеся в зале суда, скоро будут совсем не лишними. Дело дошло до того, что г-н Березовский засомневался в умственных способностях г-на Абрамовича. Опальный олигарх приписал успех и богатство своего противника не его уму, а простому умению нравиться влиятельным людям.

«Абрамович хорошо умеет заставить людей полюбить его, понравиться им. Он хорош в том, когда надо выглядеть скромным, покорным и смиренным. Он с радостью проводит дни в общении с важными или влиятельными людьми, чтобы сблизиться с ними». Этого Березовскому показалось мало, и он весьма язвительно назвал Абрамовича недостаточно талантливым, чтобы самостоятельно преуспеть в бизнесе. И даже «человеком не первого уровня». «Чтобы получить влияние, нужно быть умным… Он таким не был», – пригвоздил оппонента олигарх. Себя же Березовский оценивает значительно выше. По его словам, главной причиной влияния, которым он обладал в своё время в Кремле, был его «высокий интеллектуальный потенциал».

Говорят, эти слова Абрамович выслушал молча, не демонстрируя никакой реакции, только теребя свой подбородок.

Член «Семьи»

Видимо, считая, что ему не очень-то верят, Борис Березовский подробно рассказал суду о том, каким образом он использовал свой «высокий интеллектуальный потенциал» для получения политических дивидендов. Как заявил олигарх, он был первым из российских бизнесменов приглашён присоединиться к эксклюзивному «президентскому теннисному клубу» Ельцина. Это дало ему возможность оказывать политическое влияние на Бориса Николаевича через его дочь Татьяну Дьяченко и её мужа Валентина Юмашева (главу президентской администрации). Таким образом, в начале 1994 г. Березовский стал самым влиятельным российским олигархом и членом пресловутой «Семьи» Ельцина.

Следующей вершиной его карьеры стал 1996 год. В то время он сыграл ключевую роль в предвыборной кампании первого российского президента. Умело используя находящийся в его руках убыточный канал ОРТ, Борис Абрамович обеспечил победу Ельцина над коммунистами Зюганова. За эту поддержку г-н Березовский убедил президента России продать ему с аукциона две государственные нефтяные компании, которые и стали основой его огромного состояния.

Пытаясь понять суть соглашения между олигархом и Ельциным, королевский адвокат г- н Сампшен спросил: «Справедливо ли называть это бесчестной коррупционной сделкой?» «Определённо нет», – ответил Березовский.

Затем г-н Сампшен привёл свидетельские показания, данные Березовским ранее. В ходе суда по иску к журналу Forbes в 2001 г. олигарх отрицал, что оказывал влияние на президента Ельцина. «Почему ранее вы это отрицали и потом подписали заявление в поддержку вашего отрицания?» «Это хороший вопрос», – ответил Березовский. Зал расхохотался. Тем не менее Березовский пока так и не нашёл, чем ответить на поставленный вопрос. Он потребовал перевести подписанный им документ на родной ему русский язык.

От мыса Антиб до Чукотки один шаг? Адвокаты г-на Березовского утверждают, что встреча, в ходе которой г-н Абрамович угрозами заставил их подзащитного продать свою долю в телеканале ОРТ, произошла в декабре 2000 г. на мысе Антиб (курорт на Лазурном Берегу, Франция). Однако защита Абрамовича отрицает саму возможность такого события. В то время Абрамович находился в России – принимал участие в выборах губернатора Чукотского автономного округа.

Одолжи мне, одолжи В ходе процесса выясняется много неожиданного. По последним данным, состояние г-на Березовского оценивается в «скромные» 900 млн. долларов, однако он был вынужден постоянно одалживать деньги. Борис Абрамович признал, что один из главных свидетелей по заслушиваемому делу – известный бизнесмен г-н Михаил Черной – одалживал ему деньги на покрытие текущих расходов. Сам г-н Черной проживает сейчас в Израиле и будет давать показания по видеосвязи. Приехать в Лондон Черной не может – находится в международном розыске. Он опасается, что в Великобритании его арестуют и экстрадируют в Испанию. Правоохранительные органы этой страны имеют к нему ряд серьёзных вопросов. Сумма одолженных Березовским у Черного денег точно неизвестна. Но, по словам олигарха, она «меньше чем 50 млн. долларов». Долг Борис Абрамович надеется вернуть в случае выигрыша суда: «Если у Михаила не будет хватать денег на жизнь, определённо я их ему дам, точно так же как он давал мне». Как отмечают адвокаты Абрамовича, эта история ставит будущие показания свидетеля Черного под серьёзные сомнения. Также суд установил, что выручал гонимого олигарха и Олег Дерипаска – он как-то одолжил ему 13 млн. долларов. Случилось это, когда г-н Березовский захотел перевезти в Лондон свою «вторую семью», но у него внезапно закончились деньги. Но больше всего одалживал Березовскому его нынешний противник. В конце 1990-х, олигарх получил от Абрамовича 300 млн. долларов. Однако указанную сумму он не признаёт: «Я не могу согласиться, не могу согласиться. Лично я не считал… Я не могу подтвердить и не могу отказаться. Я просто совершенно не знаю». Как отмечают эксперты, в данном случае не совсем понятно, действительно ли все действующие лица одалживали Борису Абрамовичу деньги. Возможно, эти «долги чести» всего лишь прикрывают обычные платежи своей «крыше».

P.S. Весь октябрь отведён на выступления свидетелей со стороны истца. На вопросы ответит бывший топ-менеджер компании «Аэрофлот» Николай Глушков, гражданская жена Березовского Елена Горбунова и его соратник Юлий Дубов. Также суд по видеосвязи заслушает показания экс-руководителя «ЮКОСа» Леонида Невзлина. Он проживает в Израиле. Г-н Абрамович, как ожидается, начнёт давать показания в начале ноября. «АН» продолжают внимательно следить за ходом процесса.