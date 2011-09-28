Чья очередь идти за пивом?

Западная пресса увлечённо комментирует прошедший съезд партии «Единая Россия». Понятно, что больше всего журналистов интересует решение Дм. Медведева выдвинуть В. Путина кандидатом на следующий президентский срок.

Как пишет немецкая газета Sddeutsche Zeitung, в статье под заголовком «Вечный Володя и Дима – хромая утка», когда Медведев и Путин в ходе отлично срежиссированного выступления на партийном съезде «Единой России» объявили о том, что поменяются ролями, делегаты вздохнули с некоторым облегчением. Для многих это заявление – гарантия того, что всё вернётся на свои места. Однако, по мнению издания, эта сделка также расстроила многих. Раздосадованы и растеряны даже верные спутники участников тандема. Тем не менее разногласий в самом тандеме нет. «Подобно тому, как Борис Ельцин в своё время назначил преемником Путина, так и тот нашёл себе преемника. Он должен был лишь попридержать место на четыре года. Путину был нужен лояльный и слабый президент – хромая утка», – заканчивает свой материал немецкое издание.

Более резко оценивает произошедшее традиционно неполиткорректная по отношению к Москве английская пресса. Газета The Times считает, что на второй день съезда «Потёмкинский президент совершил политическое самоубийство». Дмитрий Медведев к явной радости Владимира Путина заявил об отсутствии у него президентских амбиций в обмен на утешительный приз – премьерское кресло. «В какой ещё стране 46-летний действующий чиновник, здоровый, не замешанный в скандалах, с приличным послужным списком и ясным планом действий на будущее откажется баллотироваться на второй президентский срок, если это в принципе возможно?» – недоумевает журналист из Великобритании. По его мнению, «Медведев выглядел жалко».

Но даже такой характеристики западной газете кажется мало, и она продолжает: «Путин самым откровенным образом продемонстрировал российской общественности, что её мнение ничего не стоит и президент уже избран. Его правление теперь обещает продлиться четверть века, включая медведевское междуцарствие. Таким образом, повышаются шансы на возвращение советской эпохи, когда дряхлеющие правители умирали, находясь у власти. Путин показал, что будущие президентские выборы – фарс, которому не суждено снискать международную легитимность», – подводит итог The Times.

Американское издание Foreign Policy («Внешняя политика») начинает свой материал с юмора. «Еще в декабре 2007 года начала гулять добрая шутка: Россия, 2023. Путин и Медведев сидят на кухне, пьют и несут всякую чепуху. «Слушай, – говорит Путин, – я опять сбился со счёта. Кто из нас сейчас премьер-министр, а кто президент?» «Вы сейчас президент, я думаю», – отвечает Медведев. «Ну, – бормочет Путин, – тогда твоя очередь идти за пивом».

По мнению американцев, это была пророческая шутка, и она оказалась слишком точной. Но заканчивают свой материал журналисты совсем не весело. Опрошенные аналитики считают, что в будущем Россия увидит снижение авторитета правительства, люди будут считать его глупым и одиозным. Власть будет опираться на тех, кто зависит от неё в богатстве и статусе. Этот нездоровый сценарий будет воплощаться в стране в течение долгого времени.