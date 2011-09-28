Призрак Чингисхана бродит по Европе

Дело давнее – последний съезд «Единой России». Но вспомнить о нём придётся. Во время его работы «АН» были посрамлены – съезд так и не объявил о конституционной реформе, в результате которой новый премьер Путин получил бы навечно неограниченные властные полномочия. А новый президент Медведев – фактически лишился бы большей части своей власти. Ошибка состояла в том, что упомянутые персоны решили не заморачиваться, а всего лишь снова поменяться местами. Как сказал церковный глашатай Всеволод Чаплин – «по-дружески».

Тандему удалось удивить не только постороннюю публику. Изначально делегатов съезда ЕР готовили к двум вариантам. По первому – Путин один возглавил бы избирательный список. По второму – вместе с Медведевым. Но оба подготовленных комплекта бюллетеней не понадобились. Съезд объявил долгий перерыв, чтобы напечатать бюллетень с одним Медведевым.

С точки зрения внутриполитической ситуации перед выборами, наступила полная ясность. Например, о том, что Путин давно недолюбливал «свой» парт­аппарат (помните участь Хрущёва или Горбачёва?). Он всё время дистанцировался от него, придумал партийное лидерство без членства и под конец создал, по сути, надпартийный «народный фронт», наполнив его авторитетными именами. Осталось партию покинуть – назначив «смотрящего» для возможного «съедения» тем самым партаппаратом.

Полная ясность наступила и с результатами всех выборов. Их предсказуемость отбивает у большинства избирателей всякое желание идти голосовать. Победит административный ресурс, при котором можно делить голоса как угодно. Так что ЕР вместо реальных процентов голосов получит процентов 70. Добавку объяснят присутствием «народного фронта» и либеральными избирателями, которым всё ещё мил Медведев.

Но после «судьбоносного» съезда ЕР возникла и одна неясность. Почему против такой комбинации не выступил Вашингтон, и особенно ЕС? Последние пару лет они демонстрировали Путину своё вполне негативное отношение.

По мнению ряда политологов, в США всё увереннее говорят о том, что так называемые «арабские революции» всё глубже погружают мировую политику в состояние дисбаланса. Борясь с Ираном, Запад не заметил, как резко усилилась Турция (подробно читайте на стр. 10–11). Не ровен час – революции под знаменем ислама захлестнут и бывшие советские республики Средней Азии. Начнется активная инфильтрация исламистов в Европу и США. Мрачное предсказание Нострадамуса о войне Юга против Севера станет ещё более реальным. В Брюсселе, Ватикане и Вашингтоне поняли наконец, что нуждаются в России как в щите. Об этом на недавнем Ярославском форуме много и нудно говорил такой известный персонаж, как Бжезинский. А вместе с ним и будущий посол США в России Майкл Макфол. Не устает отпускать реверансы в адрес Русской православной церкви и Папа Римский Бенедикт XVI.

Похоже, страхи европейцев и американцев перед мировым басмачеством или вторым пришествием Чингисхана всё же пересилили «большую личную неприязнь» к Путину. То, что ему приписывают на Западе желание возродить СССР, стало вдруг его «козырной картой». А кто же в современной России откажется от такой роли? Так что – снова на галеры. На этот раз для спасения всего христианского мира. Для такого подвига годы не считают.