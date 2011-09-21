А кто будет от купечества?

На следующий день после выхода этого номера «АН» начнется съезд партии «Единая Россия». На его первой части будут присутствовать 3 тыс. делегатов. На второй – 10 тыс., включая представителей Фронта. Будут разноцветные шарики, конфетти, блеск прожекторов и развевающиеся флаги. Всё, как у людей.

Центральным событием съезда станет выступление лидера партии В. Путина. Он заявит, что партия должна, как и на предыдущих выборах в Госдуму, получить конституционное большинство. Иными словами – не менее 70% голосов избирателей по всей стране. Такой показатель, похоже, совсем не случаен. И достичь его требуется не только для демонстрации очередной сокрушительной победы над всеми остальными.

По сведениям из партийных источников, В. Путин вполне может озвучить уже в субботу главную цель партии на ближайшие пять месяцев – радикально изменить государственное устройство путем принятия новой Конституции страны. Озвучить, если не в эту субботу, то сразу после выборов в Госдуму – 5 декабря.

Российская Федерация должна трансформироваться из президентской в парламентскую республику. «АН» уже писали, что давно подготовленная модель будет почти полностью копировать систему власти Федеративной Республики Германии. Президенту, как и там, останутся чисто представительские функции. К примеру – принимать верительные грамоты послов. Вся власть сосредоточится в руках председателя правительства. По-немецки – канцлера. Его будет избирать победившая на выборах партия или коалиция из нескольких партий, прошедших в Думу.

Разумеется, такое грандиозное изменение существующей Конституции потребует ее почти полной перелицовки. Это касается статей о Президенте России и статей о правительстве России. Что, по сути, является ее ядром. Для этого, согласно ст. 135 Конституции РФ, нужно, чтобы для начала предлагаемые изменения соответствующих глав поддержали три пятых от общего числа голосов членов Совфеда и депутатов Госдумы. А после этого, согласно той же статье, должно быть созвано Конституционное Собрание. Оно либо подтверждает старую Конституцию, либо разрабатывает проект новой. Он принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование.

По проекту закона о Конституционном Собрании, который пока тихо лежит в Думе и ждет своего часа, в него войдут все федеральные депутаты и сенаторы, по 10 человек от региональных заксобраний, члены Общественной палаты, кое-кто «от купечества» и религиозных конфессий.

Ясное дело, что новая конструкция власти должна заработать уже в марте 2012 года с выборами нового президента. Так что народный референдум отменяется – с ним не успеть. По логике, для начала «Единая Россия» и должна победить на выборах в декабре с конституционным большинством не менее 70%. При этом места в Думе всякой мелюзге точно не достанутся – пройдут еще коммунисты и ЛДПР. Чтобы этой большой тройкой принять закон о Конституционном Собрании. Это произойдет не позже января 2012 года, если механизм «изменений» действительно будет запущен. На январь-февраль надо ждать принятия Конституционным Собранием новой Конституции. Ну а в марте мы изберем нового президента. Скорее всего, г-на Медведева. Спрашивается, зачем это надо? Когда четыре года назад В. Путин прощался с должностью президента и уступил место Медведеву, мы писали, что он обязательно перераспределит полномочия в свою пользу, став премьером. Но тогда не сложилось. Да и Медведев долго входил в дела, так и не решившись употребить власть. Но это время прошло.

Пришло другое. Вся мировая западная «закулиса» делает все, чтобы Путин не стал президентом России. Как видно, боятся. Вот и обкладывают со всех сторон. К примеру, принимают законы о «недопуске» высших российских чиновников к их банкам. Публично, с намеком замораживают миллиарды долларов на банковских счетах Каддафи, чтобы передать их какой угодно, даже самой бандитской оппозиции. Могут и итоги выборов не признать. Это обкатали на Лукашенко, за которого реально проголосовали больше 90% белорусов.

Так что всем надо сохранить лицо. «Мировой закулисе» – не пустить Путина в президенты. А ему – назло ей – сохранить власть. Похоже, договоренность уже состоялась. Об этом свидетельствует то, что Европейский суд по правам человека фактически отклонил жалобу по так называемому делу ЮКОСа. В случае ее принятия правительству РФ грозил иск почти на 100 млрд. долларов. А в качестве разведки боем – семья Рокфеллеров заинтересовалась газовыми активами «АЛРОСА» в Якутии. И если их отдадут, чего раньше не допускалось, то «консенсус», будем считать, установлен.

Что касается изменений в Конституции, то делать это надо очень осторожно. Особенно на фоне растущего экономического кризиса и отсутствия реальной многопартийности. Горбачев допустил это в схожих обстоятельствах и лишился не только власти, но и страны. У нынешних, национально-ориентированных представителей власти такой «прокол» случиться не должен.