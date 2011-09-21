Выксунская бомба для большой политики

По раскладу читательской аудитории, «Аргументы неделi» – стремительно набирающий силу лидер среди высокообразованных граждан. Поэтому любопытно будет нам всем вместе разложить некий цифровой пасьянс.

На минувшей неделе в эфире государственного телеканала РОССИЯ 1, а конкретно в ток-шоу Владимира Соловьева, встретились два «марьяжных короля», генсеки партии «Справедливая Россия» и ЛДПР– Николай Левичев и Владимир Жириновский. Разумеется, это был очередной бенефис Жириновского с криками, угрозами и вселенским скандалом. По понятиям – как раз то, что интересно. Но по окончании голосования в европейской части России оказалось, что победил интеллигентный и выдержанный Левичев. Даже при том, что он «питерский».

И здесь самое время заняться цифрами. Левичев победил Жириновского со счетом 53 500 против 43 200. То есть «Справедливая Россия» победила ЛДПР с разницей в 19,25%, которые вычислила ВГТРК. Но все главные российские «измерители» общественного мнения уверяют в обратном.

Фонд «Общественное мнение», по последним данным, давал ЛДПР 9% голосов избирателей на предстоящих выборах, а СР – только 4%. «Левада-Центр» – 13% против 6%. ВЦИОМ, как и ФОМ, 9% против 4%. Они опрашивали от 1600 респондентов до 3 тысяч.

Но как быть с данными опроса, проведенного передачей «Поединок», в котором приняли участие около ста тысяч человек? Дело-то было на глазах десятков миллионов телезрителей Государственной телекомпании ВГТРК. Вариантов ответа всего два.

Вариант№1. Социологические измерения общественного мнения не отражают настоящего положения дел. После изгнания главного лидера партии С. Миронова с небес, его партии стали «измерять» не честные 10%, как было еще в мае, а непроходные 4%. На самом деле СР опережает ЛДПР на те самые 19,25%. И если относительно либеральных демократов наши измерители не врут, то, по ФОМу, СР должна получить на выборах 10,73%, по «Леваде» – 15,5% и, по ВЦИОМу, – те же 10,73%.

Вариант №2. А что если «Справедливую Россию» вовсе не топят? Напротив – «накачивают» за какие-то заслуги ЛДПР. Вспомним еще раз о простых арифметических действиях. Это вам не авиапром спасать, это значительно проще.

Итак, показатели справедливороссов у трех главных измерителей: 4-6-4. И эти проценты измерены совершенно правильно. Остается посчитать, каковы в этом случае проценты ЛДПР, если опрос ВГТРК говорит нам, что они ниже СР на 19,25%. По ФОМу и ВЦИОМу, получается, что за ЛДПР готовы проголосовать 3,35% избирателей. По «Леваде» – 5,03%.

Задачка и вправду получается тяжелой. Цифровая логика говорит одно, а суровая правда жизни – другое. Понятно, что звезда и настоящий монстр российской политики В.В. Жириновский не может довольствоваться такими жалкими процентами. Как же найти истину? Для этого случая как будто специально подоспели результаты выборов в Совет депутатов городского округа города Выкса Нижегородской области. Здесь насчитывается 76 тыс. избирателей. Тоже намного больше, чем у наших штатных «измерителей». Эти выборы и показали истинную картину, поскольку Выкса и Выксунский район – самые типичные для российских городов и районов.

Наши загадочные «марьяжные короли» получили здесь по партспискам 9,43% за «партию Левичева» (при 5% по ФОМу) и 11,02% за «партию Жириновского». Не отразили настоящего общественного мнения наши штатные фонды-измерители и по коммунистам. Они давали им на выборах в Госдуму 10% –18% –11% соответственно, а тех поддержали аж 34,41% избирателей. При чем в городских избирательных участках победа коммунистов была абсолютной и сокрушительной. Даже «Правое дело» получила в Нижегородской области 4,26% голосов, хотя ей рисовали 1–2%.

Таким образом, в нашем случае частично победил первый вариант. Это издержки, но куда же деваться без услуг Большой Социологической Тройки? Ей осталось научиться считать. Для этого можно обратиться хотя бы в авторитетную для миллионов людей Счётную палату.