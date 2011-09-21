«Концепция поменялась»?

На первый взгляд, скандал в «Правом деле» носил спонтанный характер. Но если вспомнить о главных задачах, стоящих перед структурой, то все оказывается не так просто. А задачи таковы – повысить узнаваемость и отмежеваться от президентского аппарата, а также – превратиться из олигарха с куршевельским прошлым в политика, который может сказать Кремлю «нет». Надо отдать должное организаторам действия: публика, затаив дыхание, наблюдала за развертыванием ключевой интриги – как лидер партии объявил «крестовый поход» на Кремль.

На этом фоне контекст скандалов для партии становится «родным». Но писать о прошедших инцидентах нет желания, а вот прогнозировать будущие возможно.

Например, известный адвокат Игорь Трунов предполагает вернуться в «Правое дело» и настаивать на своем включении в списки кандидатов в депутаты Госдумы. В 2010 г. он был из нее исключен, но, что называется, связей не утратил.

В последнее время И. Трунов действительно заметно увеличил свою публичную активность. Прежде всего реанимировал начавшее было затихать известное дело о ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента «ЛУКОЙЛа». По словам людей, сотрудничающих с юридической фирмой «Трунов, Айвар и партнеры», адвокат и дальше намерен жестко развивать эту тему вплоть до самых выборов. Говорят, он лично позвонил отцу погибшей в ДТП Ольги Александриной и уговорил его продолжить процесс против нефтяной компании. Клиенты фирмы заметили, что в ее офисе неофициально создано подразделение по ведению громких резонансных дел в формате штаба предвыборной кампании. Вероятно, что при вновь открывшихся обстоятельствах Трунов выступит одним из претендентов на освободившееся место лидера партии.

Но это напрасные хлопоты: без Прохорова «Правое дело» Кремлю бесполезно. Вполне вероятно, что у теперь уже бывшего лидера партии действительно на какое-то время сдали нервы и он избрал именно такой способ отказаться от проекта: уйти, хлопнув дверью.

Однако инициатива Прохорова больше напоминает командную игру, а это значит, что в дело, скорее всего, вступил неофициальный игрок – Александр Волошин. А может, и президент начал подковерные схватки за влияние на партийную среду (напомним, Дм. Медведев будет присутствовать на съезде «Единой России»).

Кстати. Сразу после ситуации вокруг Прохорова Иван Охлобыстин, заявивший о своих президентских амбициях, свое заявление отозвал. Странное совпадение, если учитывать, что игра вокруг президентских амбиций самого Прохорова продолжается (в среде политтехнологов в таких случаях обычно говорят: «Концепция поменялась!»).

Одним словом, наблюдателей не покидает чувство некоей иллюзорности всего, что происходит с «Правым делом». Очевидно, эта иллюзорность послужит хорошим фоном для более значимых процессов в командах основных игроков цикла 2011–2012.

Да и за «Правое дело» беспокоиться нечего. Если проект не развалится (за ненадобностью) – Прохоров имеет хорошие шансы вернуть его и вновь повести на выборы. Но уже в качестве псевдосамостоятельного игрока при псевдоотстраненности кремлевских кураторов.