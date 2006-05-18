СКРЫТЫЕ ПРУЖИНЫ ГОСДУМЫ

О существовании невероятных лоббистских возможностей доморощенных олигархов догадываются все. Мы до сих пор относимся к законодательному лоббированию как к узаконенному мошенничеству.



Между тем четвертую Думу, как и предыдущие три, по праву можно считать лоббистской. По признанию самих депутатов, с течением времени слегка изменились лишь формы такого отстаивания законов.

Четыре волны

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ лобби не распространяется только на сферу интересов крупных предпринимателей. Оно может носить и чисто политический характер. Сами думцы условно делят законы на четыре категории. К первой относятся правительственные законопроекты, вносимые в Думу кабинетом министров. Во вторую входят бюджетно-финансовые инициативы. Эти законы являются предметом постоянного диалога Госдумы и правительства и плодом их совместных усилий.

Третий пункт деления принадлежит экономическим законам. По ним чаще всего и ведется классический лоббистский торг. Примеры таких инициатив в нынешней Думе – законы о рекламе, о биоресурсах, о рыболовстве и об отходах черных и цветных металлов. А политическое – четвертое – лобби представлено законопроектами думских фракций. Как то: назначение губернаторов и пропорциональная система выборов. Народные избранники таким образом защищают интересы, благодаря которым получили поддержку сверху.

Лобби – оно для народа!

ПО ОЦЕНКЕ одного из думских старожилов, в лоббизме «нет ничего ужасного». Скорее, наоборот, он нужен не только монополистам и депутатам, но и обществу. Мол, представляет интересы крупного бизнеса, от которого народ во многом зависит. А то, что людьми воспринимается как коррупция, по крайней мере, в нынешней Думе сведено к минимуму.

По его словам, в думах преж­них созывов лоббизм сущест­вовал в иных политических условиях. Тогда принятие любого законопроекта «могли заблокировать оппозиционеры». И ресурс Администрации Президента таким образом сводился к нулю. От несговорчивых депутатов зависело практически все, и с ними приходилось договариваться. В том числе и с помощью финансовых «поощрений». Теперь, когда баланс сил изменился в пользу президентской вертикали, депутаты оказались в роли ведомых. Без одобрения Администрации Президента лоббистские законы обречены на провал в нижней палате. Следует помнить и о борьбе с коррупцией. Депутаты элементарно боятся. И это надежный сдерживающий фактор.

Виртуозы-коммунисты

ДЕПУТАТ Алексей Митрофанов считает, что дискуссия в Думе перестала существовать «лишь по фундаментальным вопросам политического и социально-экономического значения». А по законопроектам полемические страсти как в Думе, так и в Администрации Президента разгораются нешуточные.

Причина в неоднородности партийного большинства, представленного фракцией «Единая Россия», и Аппарата главы государства. «И у единоросов, и в Администрации все не так просто, они же не состоят из одного или двух людей. Администрация – это целая система, а «Единая Россия» слишком многочисленна для того, чтобы в ней не было разномыслия», – утверждает депутат. И ругаются во фракциях постоянно. Просто, по мнению Митрофанова, «самая серьезная борьба скрылась от глаз общественности и перенеслась внутрь».

Интересно, что самыми заправскими переговорщиками прежних созывов были коммунисты. Они виртуозно работали с президентской Администрацией и так же искусно кляли действующий ельцинский режим в публичных дискуссиях.

– Сколько Виктор Илю­хин напринимал законов в интересах следствия и Генпрокуратуры и сколько сделал Анатолий Лукьянов для судей ненавистного режима? – вопрошает думский источник.

– По сути, вся база демократических законов заложена в Думе при главенствующих коммунистах. Вот вам и парадокс…