Коммунисты ослабили удавку

Как известно, 21 октября минувшего года Страсбургский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу КПРФ.

В ней – требование отмены результатов выборов в Госдуму 2003 года. Приводились факты грубейшего нарушения российского законодательства со стороны избиркомов, органов госвласти, телеканалов и «Единой России». Использовались десятки госчиновников в качестве «паровозов», которые впоследствии отказались от получения депутатских мандатов. Признав жалобу, суд уже обязал российские власти представить ответы на вопросы суда.

По мнению большинства юристов, Европейский суд не сможет отменить результаты выборов думы 4-го созыва. Она закончила свою работу в 2007-м. Но, признав обвинения коммунистов законными, суд может обрушить легитимность всех последующих после 2003 года парламентских и президентских выборов. Поэтому из партийных кругов нам сообщают, что из Кремля давят на них, чтобы партия иск отозвала. И как можно скорее. По мнению руководства КПРФ, Кремль озабочен тем, что Страсбургский суд иск удовлетворит.

Но, как и положено в России, между заинтересованными сторонами начался торг. Генсек особо не упирается. Наоборот. Демонстрируя, что партия готова к диалогу, он отозвал доверенность на ведение дела в Страсбургском суде у Е. Лукьяновой. Это дочь А. Лукьянова, последнего председателя Верховного Совета СССР.

Как посмотрят на такие маневры собственно в суде, можно только гадать. Но в другой раз подумают, прежде чем принимать иск.