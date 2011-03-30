Правь, Норвегия, морями!

Минувшая неделя прошла в столице нашей родины под знаком Норвегии. Театр Ленком отметился премьерой спектакля «Пер Гюнт» по одноименному роману классика норвежской драматургии – писателя XIX века Генрика Ибсена. А Госдума ратифицировала договор с этой страной, который ранее подписал президент Медведев.

Что касается премьеры в Ленкоме, то прошла она с огромным успехом и стала важным событием в театральной жизни страны, за которое не становится стыдно. Творчество замечательного режиссера Марка Захарова, молодых постановщиков и актеров, как всегда, полностью захватывает зрителя. Артисты выкладываются на 100 процентов и доставляют удовольствие всем счастливчикам, кому удалось попасть в зрительный зал. К тому же история поселкового искателя приключений Пер Гюнта хоть как-то рассказала нам о Норвегии с ее деревенской психологией и пещерными духами-троллями. Одним словом, ленкомовская премьера – успех, о котором узнала вся страна благодаря Центральному телевидению и прессе.

Почти день в день с театральной премьерой Госдума ратифицировала договор с этой загадочной и пустынной страной троллей. Но об этом не узнал никто. Телеканалы, газеты и радиостанции – как государственные, так и частные, словно воды в рот набрали. Ни в новостях, ни в аналитических программах «маститых» об этом не было сказано ни слова. Да и ратификация проходила в конце пятницы, накануне выходных. Обычно такое время выбирается для принятия каких-то документов, когда не хочется поднимать шум. Но о чем шла речь?

Как уже писали «АН», договор Медведева – Столтенберга провел разграничительную линию в южном секторе Баренцева моря. Ее и оспаривали обе стороны. В результате линия эта прошла на 60–70 миль восточнее существующей ранее, еще со времен СССР. То есть в нашу сторону. Норвегии отошли участки моря, наиболее богатые рыбой. При этом наших рыбаков туда не пустят уже никогда, поскольку они до сих пор ведут лов «варварским способом траления». Уплыло за кордон и разведанное еще советскими геологами гигантское газовое месторождение Свод Федынского. Его запасы перекрывают все существующие на сегодня в Норвегии. Не упоминает договор и о «проблеме Шпицбергена», где половина населения – русские. Именно от этого архипелага Норвегии гонят наших рыбаков, несмотря на договор от 1920 года. Но, как сказал представитель президента Медведева в Думе, «заключением Договора завершается многолетний спор с Норвегией о принадлежности огромных морских пространств общей площадью 175 тысяч квадратных километров».

Стенограмма этого заседания Думы со стороны депутатов трех фракций из четырех полна вопросов представителю президента и председателю Комитета по международным делам. Один из них – зачем торопиться с подписанием такого договора? Почему страна с населением менее 5 млн. человек выходит из давнего спора с гигантской ядерной державой главным выгодоприобретателем? Добавим от себя – зачем нам тогда дорогостоящий Северный военно-морской флот, который по определению должен был защищать наши северные рубежи и экономическую зону, но регулярно оставлял наших рыбаков беззащитными перед норвежскими пиратами на военных катерах? Чем их катера отличались от сомалийских? Добавим, что на заседании Госдумы говорили и о том, что хорошо будет только «Газпрому». Мол, сможет теперь без опаски, в компании норвегов, приступать к бурению газовых скважин.

Но мало ли какие вопросы могут возникнуть! Хотя бы у тех же ученых, рыбаков, членов географического общества и депутатов Мурманска с Архангельском (читайте Открытое письмо на сайте «АН»). Главное, как представляется, – в другом. Пусть за ратификацию договора Медведева – Столтенберга проголосовала только одна партия. Но «Единая Россия» – партия конституционного большинства. На всех выборах последних десяти лет она получает стабильно большое число голосов во всех регионах страны – от 50 до 95%. Значит, именно ЕР и представляет интересы страны.

То же самое можно сказать о Дмитрии Медведеве. По данным авторитетного Левада-центра, в марте 2011 г. деятельность г-на Медведева на посту Президента России положительно оценили 66% опрошенных. По сравнению с ним тому же Обаме доверяют только 45% американцев, а французу-крестоносцу Саркози – менее 30%. Вот и все. На этом спору о «норвежском договоре» должен быть положен конец.

Это приговор самого народа, который нужно отлить в граните.