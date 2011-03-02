Брянск ждет двойное предвыборное шоу

«Единая Россия» продолжит предвыборную кампанию в рамках турне по регионам страны. На этот раз слет партийных лидеров совпадет с региональными и муниципальными выборами 13 марта. Вписывается он и в рамки грядущих выборов в Государственную думу.

Председатель правительства и ЕР В. Путин посетит в рамках этого мероприятия Брянскую область и будет председательствовать на конференции ЕР. Об этом мероприятии хорошо осведомлены и в администрации президента. Мало того – планируется, что за пару дней до поездки В. Путина в Брянскую область туда для окончательной подготовки конференции будет командирован помимо работников правительственного аппарата и представителей партии начальник одного из управлений администрации президента (АП).

Среди сотрудников администрации президента это оценивают как подтверждение того, что руководство АП работает на обоих членов тандема. Что станет очередным симптомом того, что В. Путин собирается возвращаться на пост Президента России.