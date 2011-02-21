О крутом повороте в российско-американских отношениях

Недавно в Мюнхене глава МИД РФ С. Лавров и госсекретарь США X. Клинтон обменялись ратификационными грамотами по договору СНВ. Между тем реальной целью этой встречи было обсуждение дальнейшего развития российско-американских отношений и темы будущих переговоров. В частности, США намерены в самое ближайшее время после вступления в силу договора по СНВ добиться от России подписания соглашения по устранению диспаритета запасов тактического ядерного оружия.

Давно известно, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) – это единственная область, в которой Россия всегда имела и имеет подавляющее преимущество перед США. Точные данные засекречены, но у нас насчитывается от 2 тыс. до 3800 таких боеголовок против 500 у США. При этом ни один международный документ не регламентирует эти потолки.

Для Советского Союза ТЯО обладали заметным преимуществом по сравнению с возможным запуском баллистических ракет. Такое оружие поражает лишь локальную территорию и не угрожает мировой безопасности. При этом ТЯО являлось основным средством сдерживания стран Западной Европы и Китая в случае нападения на советскую (российскую) территорию. Тему сокращения ТЯО США начали зондировать на переговорах с РФ еще с середины 1990-х годов. Шло это довольно вяло, поскольку оно не угрожает собственно американской безопасности.

По мнению экспертов, до сравнительно недавнего времени США считали Россию серьезным мировым игроком, поэтому ядерные переговоры шли преимущественно о стратегическом ядерном оружии. Однако теперь в Госдепе США Россию характеризуют не иначе как «падающий тренд». Поэтому перестали сомневаться в том, что смогут добиться от руководства РФ резкого сокращения ТЯО для достижения паритета с США.

Существуют три причины, по которым США намерены решить эту проблему в ближайшее время. Во-первых, США опасаются попадания небольших и компактных тактических ядерных боеголовок в руки террористов. Вторая основная причина – разоружение РФ так, чтобы она не могла иметь преимуществ при ведении локальных и региональных конфликтов, в чем также заинтересована и КНР. В условиях сокращения и развала Российской армии ТЯО на сегодняшний день – одна из немногих реальных гарантий национальной безопасности. В военной доктрине России даже указано, что в безвыходной ситуации страна может первой применить тактическое ядерное оружие.

Наконец, в-третьих, Госдеп США хотел бы реализовать эту инициативу, пока Президентом РФ является Дм. Медведев. Там считают, что в обмен на поддержку со стороны западной элиты он якобы готов идти на уступки. По сведениям экспертов, на переговорах с С. Лавровым X. Клинтон заняла довольно жесткую позицию и фактически оказывала давление, требуя пойти на сокращение ТЯО. В качестве возможных контрмер она назвала срыв сделки по обмену акциями между «Роснефтью» и ВР.