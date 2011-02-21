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Партии власти готовят коня. Троянского

№ 7(248) от 22.02.2011 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Партии власти готовят коня. Троянского

«Вопросы, связанные с посткризисной экономической политикой, будут решаться в период, когда нам предстоят парламентские выборы. А в следующем году нам предстоят президентские выборы.

Важно, чтобы общество осознало, что эти выборы станут тестом. Смотром тех дел, которые осуществляет власть. Чтобы сами выборы были справедливыми и честными, чтобы на них были представлены все ведущие политические силы общества».

Это  цитата из выступления первого вице-премьера правительства Алексея Кудрина 18 февраля на Красноярском экономическом форуме. Кроме этого скандального заявления г-н Кудрин обвинил правительство Путина в неспособности снять экономику страны с газовой иглы, в том, что решения этого правительства выполняются плохо, что живем мы как бы «по понятиям». Госканалы ТВ этого по понятным причинам не показали.

Вот загадка-то! Правая рука Путина вдруг «укусил» своего хозяина. Но ларчик, скорее всего, открывается просто. И ключ – в словах Кудрина о представлении на выборах всех ведущих политических сил.

«АН» недавно уже писали, что всесильный министр не чужд идей партии «Правое дело». Она возникла, как и большинство российских политических партий, – сверху, на замену либералам из Союза правых сил, которые перестали устраивать существующую властную вертикаль. При этом потребность в «правых» для представительства в Госдуме есть. Именно они должны озвучивать новые идеи и требовать принятия законов, связанных с объективными и не очень реалиями времени. Как правило – по дальнейшей экономии госрасходов. К примеру, тот же Кудрин уже заявлял, что в целях экономии бюджетных средств необходимо увеличить возраст выхода на пенсию.

Поэтому красноярский демарш Кудрина – скорее всего, первый шаг на пути его прихода в партию «Правое дело» и даже к единоличному лидерству в этой партии. Понятно, что для этого ему придется оставить Минфин и госслужбу, как бы невероятно это ни выглядело теперь. Но ожидается, что отставка произойдет в апреле-мае.

 Говорят, что эта комбинация не станет неожиданной для главы правительства. Не исключено, что она и вовсе является результатом разработанной при его активном участии стратегии для функционирования Госдумы следующего созыва и на ближайшие 10 лет. Именно Кудрин должен взвалить на себя этот крест, поскольку ни М. Касьянов, ни Б. Немцов, ни Л. Гозман, по праву называющие себя «правыми», членов «дуумвирата» не устраивают. А партия «правых» в Госдуме при этом быть должна. Причем с лидером, которого даже в Вашингтоне считают своим человеком.

Что касается роли «Правого дела» в парламенте страны, то именно эта партия станет возмутителем спокойствия. Скорее всего, именно г-н Кудрин будет требовать с парламентской трибуны увеличить пенсионный возраст лет на пять для начала, уменьшить ассигнования на науку, сельское хозяйство, здравоохранение. Именно он будет курировать соблюдение федерального закона по «монетизации» госрасходов, который вступит в силу аккурат в 2012 году.

При хорошей рекламе и с применением административного ресурса «Правое дело» может получить на выборах 50–70 депутатских мандатов. Скорее всего, не удастся серьезно придавить коммунистов – протестные настроения в стране только нарастают. Поэтому они тоже получат похожее число мест. Плюс «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Так что «вольтерьянство» Кудрина кончится для «Единой России» тем, что она лишится конституционного большинства в Думе. Но приобретет значительно больше – тайного союзника. Он возьмет на себя весь негатив, связанный с затянувшимся навсегда реформированием, ведущим страну в неизвестном направлении.

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