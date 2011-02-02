Кому – гамбургер, а кому – входной билет в элиту

Когда в 2010 г. Дм. Медведев принял участие в «тайной вечере» вместе с Б. Обамой, съев гамбургер и запив его кока-колой, он понимал, что эта встреча имела сакральный смысл – он попробовал плоть Северной Америки и испил ее кровь. Теперь для Вашингтона он стал своим: именно в этом амплуа российский президент и выступал в Давосе.

Впервые он ступил на давосский помост в 2007 г. во время презентации себя как кандидата в президенты. Нынешней целью Медведева было не привлечь инвесторов, которые и так прекрасно осведомлены о перспективных проектах в России. Его целью была попытка объяснить потенциальным партнерам, что «властный тандем» пытается с помощью изменений в налоговой системе и подготовки к вступлению в ВТО создать такие правила игры, которые устроят западных инвесторов.

Впрочем, источники как внутри России, так и на площадках ЕС определили, что выступление Медведева имело помимо всего предвыборный характер.

В интервью Bloomberg, впрочем, Дм. Медведев на вопросы о своем политическом будущем отвечал с явным раздражением: «Я сейчас не буду говорить про Путина, ладно? Потому что это отдельный человек, он мой товарищ, но я не буду за него ничего говорить… Но если я все-таки буду участвовать, то, конечно, я впоследствии приму решение и о премьер-министре. Это очевидно». И о М. Ходорковском выразился довольно резко: «Президент не должен в это вмешиваться, дайте развиваться судебной и правовой системе самостоятельно, иначе будут проблемы». В общем, было понятно, что ему уже попало и за «кого‑то третьего», и за то, что чиновник-де не должен выносить суждение до оглашения приговора…

В общем, в ходе обсуждения инвестиционного климата в России выяснилось, что все сделки, связанные с участием иностранных более или менее крупных компаний, одобряет Владимир Путин. Подтверждение не замедлило явиться: В. Путин и И. Сечин сделали «ход конем». Было объявлено о создании СП ВР и «Роснефти», а затем и соглашение «Роснефти» с Exxon Mobil. В этом состоял второй сакральный смысл – открылся сезон деловой активности англо-американских компаний в России.

Стало очевидно, что perezagruzka в отношениях между Вашингтоном, Лондоном и Москвой началась не тогда, когда Обама и Медведев подписали СНВ. А именно с момента заключения «арктической» сделки. Для Путина это важный имиджевый шаг, который выведет его в намеченную точку: в мировую экономическую элиту.

Интересно, что директор GML Тим Осборн, представляющий интересы бывших акционеров ЮКОСа, заявил, что не намерен предпринимать никаких шагов в связи со сделкой по обмену акций «Роснефти» и ВР.