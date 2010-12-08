//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Дети, как жена Цезаря, – вне подозрений

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Дети, как жена Цезаря, – вне подозрений

Как известно, большую часть своего очередного Послания Дм. Медведев посвятил детям. Причем – несовершеннолетним. Он обнародовал свои планы относительно этих малолеток, и общество ответило ему искренними аплодисментами. Одновременно и Госдума выступила с инициативой, где тоже упоминаются малолетки. Речь идет о том, чтобы обязать не только госчиновников, их жен и несовершеннолетних детей обнародовать декларации о доходах. Но и депутатов Госдумы и Совета Федерации вместе с женами и несовершеннолетними детьми.

Похоже на загадку. Зачем говорить о малолетках, когда есть вполне взрослые дочери и сыновья всех упомянутых категорий. Объяснение: они – простые граждане и не обязаны в своих  доходах отчитываться публично.

Но кое-какие сомнения все же закрадываются. Стоит немного напрячь мозги, чтобы нарисовалась вполне логичная картина «танцев» вокруг малолеток. На первый взгляд – это торжество демократии. Мол, даже кудрявеньких карапузиков от годика до 18 Власть ставит под контроль. Все, кто старше, – самостоятельные граждане, и они за отцов не в ответе. Это справедливо. Но давайте посмотрим на этих людей и те должности, которые они занимают после достижения ими совершеннолетия. Приведем совершенно открытые данные.

Младший сын главы руководителя Совбеза РФ – советник председателя совета директоров «Роснефти». Его старший брат работал во Внешторгбанке. Сегодня – председатель правления крупнейшего в стране Россельхозбанка.

Сын главы Службы внешней разведки – глава одного из департаментов Внешэкономбанка.

Сын вице-премьера вице-президент Газпромбанка.

Сын губернатора Петербурга – вице-президент Внешторгбанка.

Сын бывшего руководителя администрации президента и председателя совета директоров РАО «ЕЭС» до 2008 года занимал пост вице-президента Конверс­банка.

В середине 2006 года сын руководителя Росатома стал председателем совета директоров нижегородского Саровбизнесбанка.

Разумеется, есть и другие совершеннолетние дети при должностях на всех уровнях власти. Включая министров, депутатов, губернаторов и мэров. Они работают либо в госкорпорациях, либо в банках из первой десятки. Их не будут «светить» ни в каких чиновничьих декларациях. И такое ощущение, что эта гвардия готовится к неким свершениям, которые ждут страну в ближайшие 3–5 лет.

Свершения – это гигантская приватизация госсобственности, которая затмит по своим масштабам знаменитые залоговые аукционы 15-летней давности. От названий госкомпаний захватывает дух: «Роснефть», Сбербанк, Банк ВТБ, «Аэрофлот», Мурманский морской порт, РАО «РЖД», «Рус Гидро», «Совкомфлот», «Росагролизинг», Россельхозбанк…

Причем правительство обнародовало даже план по выручке. В 2011 г. – 6 млрд. рублей, в 2012-м и 2018 г. – по 5 миллиардов. По-простому, это 540 млн. долларов. На днях торговая сеть «Копейка» была продана намного дороже. Даже одна подводная лодка стоит дороже в два раза. Есть в правительстве план приватизации – еще более крупной. По ней планируется продать имущество аж на 1 трлн. рублей, или 30 млрд. долларов. Эта сумма сравнима с затратами на строительство спортивных объектов в Сочи-2014 и на ЧМ по футболу в 2018 году. Схема, как видим, простая. И приватизировать госсобственность подешевле в своем кругу, и денег на спортивные игры заработать.

Вот только выйдет ли все так чисто, как сегодня кажется? Реальность такова, что уже пошли слухи о том, что министр финансов А. Кудрин подумывает уйти на покой. Причина очевидна – совместить дешевую приватизацию с огромными социальными обязательствами накануне выборов и гигантскими стройками от Сочи до Дальнего Востока очень трудно. Почти невозможно. Не известно и то, сколько денег на самом деле осталось в стабилизационных фондах. Как вы помните – данные о них засекретили еще весной.

 Впрочем, эту историю с новой приватизацией нам только предстоит пережить. Начинается она с невинной декларации о доходах несовершеннолетних чиновничьих детей. о своей роли в истории они еще не догадываются.

Кстати… Сыну президента России Илье 18 лет исполнится только в 2013 году. Так что ему грядущая приватизация почти не светит. Но в этом – огромное моральное преимущество Дм. Медведева перед остальными представителями властной вертикали.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//В мире

Четыре сценария «нападения России» на Украину озвучила киевская военная разведка

Четыре сценария «нападения России» на Украину озвучила киевская военная разведка

Украинская военная разведка озвучила четыре сценария «нападения России» на бывшую советскую республику. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

//Армия

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

Представитель НАТО назвала "небезопасным" маневр российского истребителя во время происшедшего инцидента, в ходе которого истребитель НАТО над Балтикой приблизился к борту Сергея Шойгу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Введение в Донбасс миротворческого контингента ООН является единственным вариантом прекращения гражданской войны на востоке Украины. Такая точка зрения озвучена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах увеличить цену на транзит российского газа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия. По её словам, ей очень жаль, что Москва "доказуемо нарушила" соглашение, чем вызвала его прекращение.

//Общество

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Квентин Тарантино, автор классических хитов голливудского кинематографа, таких как, «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Омерзительная восьмерка», на прошлой неделе посещал Москву с премьерой своего нового фильма «Однажды в Голливуде». Его приезд взбудоражил российские СМИ

//Здоровье

Типичные признаки сердечного приступа раскрыли эксперты в сфере медицины

Типичные признаки сердечного приступа раскрыли эксперты в сфере медицины

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили типичные признаки сердечного приступа. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

Украинский депутат поддержал выступление в Раде на русском языке

Украинский депутат поддержал выступление в Раде на русском языке

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.

//Происшествия

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

В среду, 14 августа, в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе в ущелье Адыр-Су потерялся маленький мальчик. Отмечается, что ребёнок вместе с родителями отправился на экскурсию в горы, но в какой-то момент пропал.

//Новости СМИ2

//В мире

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Сегодня, 14 августа, в Риге стартовала выставка гладиолусов. Невероятно красиво! Любой желающий может посетить выставку и увидеть более 180 сортов этих цветов.

//Шоу-бизнес

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Поклонники звезд Голливуда во всем мире, затаив дыхание, следят за личной жизнью своих кумиров. Особое внимание, конечно же, всегда привлекают свадьбы. Но не все знают, что многие из них свершаются отнюдь не случайно.

//Шоу-бизнес

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Мастер из Перми Александр Дьяков принял решение отправить известной американской певице Леди Гаге серьги ручной работы. Однако украшения предназначено не только, чтобы подчеркнуть красоту знаменитости.

//В мире

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

В среду, 14 августа, стало известно, что на границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, который принадлежал военно-воздушным силам Сирии. Отмечается, что воздушное судно рухнуло между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа.

//В мире

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

Британка Бетани Россер захотела сварить яйца по рецепту из Интернета. По её словам, она чётко следовала инструкции, но изменила время приготовления. Врачи не уверены, что зрение Россер до конца восстановится.

//Культура

Друг Джигарханяна объяснил причину госпитализации

Друг Джигарханяна объяснил причину госпитализации

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о состоянии актёра. По его словам, знаменитость скоро выпишут из больницы и он продолжит работу в театре. Ранее сообщалось, что Джигарханян попал в реанимацию с обострением давнего заболевания.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова объяснила суть шутки про "блокадницу"

Ольга Бузова объяснила суть шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, в котором назвала себя "блокадницей". По словам знаменитости, за 15 лет обсуждений она привыкла не обращать внимание на гневные комментарии.

//Политика

Эксперт назвал оптимальные локации для американских ракет

Эксперт назвал оптимальные локации для американских ракет

Военный эксперт Константин Сивков считает, что американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором о РСМД будут размещены в Японии или Южной Кореи.

//Общество

Более 70 военных Азербайджана начнут обучение в военных вузах РФ в этом году

Более 70 военных Азербайджана начнут обучение в военных вузах РФ в этом году

Более 70 военнослужащих Азербайджана поступят на обучение в российские военные учебные заведения в новом учебном году. Об этом сообщил в среду 1-й замминистра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с замминистра обороны по личному составу Азербайджана Керимом Велиевым.

//В мире

В кабмине Украины отказались увольнять Кличко

В кабмине Украины отказались увольнять Кличко

Действующий состав правительства Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности мэра Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.

//Политика

Российский сенатор назвал Меркель "сержантом" в отношениях с США

Российский сенатор назвал Меркель "сержантом" в отношениях с США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что РФ виновата в прекращении ДРСМД. По его словам, немецкий политик просто не хочет отходить от позиции США.

//Здоровье

Учёные научились выбирать пол ребёнка при оплодотворении

Учёные научились выбирать пол ребёнка при оплодотворении

Японские учёные разработали методику, которая позволяет выбрать пол будущего потомства при искусственном оплодотворении. Отмечается, что специалистам из Университета Хиросимы удалось воздействовать на организм.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

65-летняя Любовь Успенская показала себя в купальнике
3

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
4

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой
5

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры