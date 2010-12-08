Дети, как жена Цезаря, – вне подозрений

Как известно, большую часть своего очередного Послания Дм. Медведев посвятил детям. Причем – несовершеннолетним. Он обнародовал свои планы относительно этих малолеток, и общество ответило ему искренними аплодисментами. Одновременно и Госдума выступила с инициативой, где тоже упоминаются малолетки. Речь идет о том, чтобы обязать не только госчиновников, их жен и несовершеннолетних детей обнародовать декларации о доходах. Но и депутатов Госдумы и Совета Федерации вместе с женами и несовершеннолетними детьми.

Похоже на загадку. Зачем говорить о малолетках, когда есть вполне взрослые дочери и сыновья всех упомянутых категорий. Объяснение: они – простые граждане и не обязаны в своих доходах отчитываться публично.

Но кое-какие сомнения все же закрадываются. Стоит немного напрячь мозги, чтобы нарисовалась вполне логичная картина «танцев» вокруг малолеток. На первый взгляд – это торжество демократии. Мол, даже кудрявеньких карапузиков от годика до 18 Власть ставит под контроль. Все, кто старше, – самостоятельные граждане, и они за отцов не в ответе. Это справедливо. Но давайте посмотрим на этих людей и те должности, которые они занимают после достижения ими совершеннолетия. Приведем совершенно открытые данные.

Младший сын главы руководителя Совбеза РФ – советник председателя совета директоров «Роснефти». Его старший брат работал во Внешторгбанке. Сегодня – председатель правления крупнейшего в стране Россельхозбанка.

Сын главы Службы внешней разведки – глава одного из департаментов Внешэкономбанка.

Сын вице-премьера – вице-президент Газпромбанка.

Сын губернатора Петербурга – вице-президент Внешторгбанка.

Сын бывшего руководителя администрации президента и председателя совета директоров РАО «ЕЭС» до 2008 года занимал пост вице-президента Конверс­банка.

В середине 2006 года сын руководителя Росатома стал председателем совета директоров нижегородского Саровбизнесбанка.

Разумеется, есть и другие совершеннолетние дети при должностях на всех уровнях власти. Включая министров, депутатов, губернаторов и мэров. Они работают либо в госкорпорациях, либо в банках из первой десятки. Их не будут «светить» ни в каких чиновничьих декларациях. И такое ощущение, что эта гвардия готовится к неким свершениям, которые ждут страну в ближайшие 3–5 лет.

Свершения – это гигантская приватизация госсобственности, которая затмит по своим масштабам знаменитые залоговые аукционы 15-летней давности. От названий госкомпаний захватывает дух: «Роснефть», Сбербанк, Банк ВТБ, «Аэрофлот», Мурманский морской порт, РАО «РЖД», «Рус Гидро», «Совкомфлот», «Росагролизинг», Россельхозбанк…

Причем правительство обнародовало даже план по выручке. В 2011 г. – 6 млрд. рублей, в 2012-м и 2018 г. – по 5 миллиардов. По-простому, это 540 млн. долларов. На днях торговая сеть «Копейка» была продана намного дороже. Даже одна подводная лодка стоит дороже в два раза. Есть в правительстве план приватизации – еще более крупной. По ней планируется продать имущество аж на 1 трлн. рублей, или 30 млрд. долларов. Эта сумма сравнима с затратами на строительство спортивных объектов в Сочи-2014 и на ЧМ по футболу в 2018 году. Схема, как видим, простая. И приватизировать госсобственность подешевле в своем кругу, и денег на спортивные игры заработать.

Вот только выйдет ли все так чисто, как сегодня кажется? Реальность такова, что уже пошли слухи о том, что министр финансов А. Кудрин подумывает уйти на покой. Причина очевидна – совместить дешевую приватизацию с огромными социальными обязательствами накануне выборов и гигантскими стройками от Сочи до Дальнего Востока очень трудно. Почти невозможно. Не известно и то, сколько денег на самом деле осталось в стабилизационных фондах. Как вы помните – данные о них засекретили еще весной.

Впрочем, эту историю с новой приватизацией нам только предстоит пережить. Начинается она с невинной декларации о доходах несовершеннолетних чиновничьих детей. о своей роли в истории они еще не догадываются.

Кстати… Сыну президента России Илье 18 лет исполнится только в 2013 году. Так что ему грядущая приватизация почти не светит. Но в этом – огромное моральное преимущество Дм. Медведева перед остальными представителями властной вертикали.