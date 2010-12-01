Люксембург и Бельгия просятся в Таможенный союз

25 ноября 2010 года. Душанбе. Город забит милицией и секьюрити, перекрыто большинство центральных улиц. В такой обстановке повышенной безопасности в столице Таджикистана прошло заседание Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Пройти к месту проведения встречи нелегко. Но корреспондент «АН» в группе с китаянкой-репортером, немецким тележурналистом и чернокожим английским оператором успешно преодолел все препятствия.

Цель нашей газеты – разговор с одним из участников заседания – премьер-министром Казахстана Каримом МАСИМОВЫМ. Он молод, ему 45 лет. Владеет казахским, русским, английским, арабским и китайским языками, что большая редкость для политиков такого уровня. За это его любят журналисты из Поднебесной. Тем не менее из-за нехватки времени им в интервью отказано. Однако для корреспондента «АН» г-н Масимов время для беседы нашел.

- Карим Кажимканович, первый вопрос о Таможенном союзе (ТС), вокруг которого кипят нешуточные страсти. В основном они касаются экономических отношений России и Беларуси. На этом фоне создается впечатление, что у Москвы с Астаной все проходит довольно гладко. Есть ли серьезные разногласия между нашими странами?

– Все безоблачно не бывает никогда, всегда есть какие-то вопросы. Другое дело, как их решать. Можно это делать очень шумно, а можно конструктивно за столом переговоров. Чем-то поступиться, где-то, наоборот, надавить и найти компромисс. В этом и есть большое искусство. Я думаю, что те отношения, которые сложились между Россией и Казахстаном, между президентами, между правительствами наших стран, позволяют любые возникающие проблемы решать конструктивно. Поэтому в рамках Таможенного союза, в рамках двухсторонних отношений мы очень открыто обсуждаем любые вопросы и находим взаимоприемлемые решения.

– Никакого непонимания или конфликтов не бывает?

– Всегда возникают технические проблемы. Из этого можно раздуть большой пожар, а можно сразу найти решение. Мы предпочитаем решать существующие вопросы.

– На днях появилась информация, что далекая Новая Зеландия хочет создать свободную экономическую зону с ТС. Как вы относитесь к этой идее? Возможно, есть и другие страны, которые последуют этому примеру?

– Мы как страна со свободной рыночной экономикой, так же как и Россия, и Беларусь, заинтересованы расширять торговлю с другими странами и союзами. Создание зоны свободной торговли с Новой Зеландией и еще с рядом европейских стран (сейчас идут похожие переговоры) мы будем только приветствовать. Потому что это повышает нашу конкурентоспособность, увеличивает занятость на наших предприятиях.

– С какими европейскими странами идут переговоры?

– С группой стран Бенилюкса: Люксембургом, Бельгией.

– Намерен ли Казахстан вступать в ВТО? В России по этому вопросу существуют диаметрально противоположные точки зрения. Возможно, будет лучше создать на базе Таможенного союза свой аналог этой организации?

– На этот счет у нас есть однозначное мнение. Я разговаривал с премьер-министром Российской Федерации В. Путиным по этому вопросу. Считаю, что мы должны быть частью цивилизованного мира – Всемирной торговой организации. Россия, Казахстан, Таможенный союз в целом должны быть членами ВТО.

Другой вопрос, когда и на каких условиях? Вот здесь нужно поторговаться и найти взаимоприемлемое решение. Казахстан буквально несколько дней назад закончил переговорный процесс с США. Сегодня я услышал в новостях, что Россия практически закончила переговоры с Европейским союзом. Поэтому я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

– Известно, что экономические отношения Грузии и Казахстана находятся на очень хорошем уровне. В Казахстане грузинские товары продаются свободно и без всяких ограничений. Как в рамках ТС будет решен доступ товаров из Грузии на российские прилавки?

– Поскольку у нас единое таможенное пространство, то вопросы доступа товаров решаются не правительствами стран. Они решаются Комиссией Таможенного союза – КТС. (Комиссия состоит из трех человек: от России И. Шувалов – председатель; от Казахстана – У. Шукеев; от Беларуси – А. Кобяков. – Прим. ред.) В ее прерогативе находятся также и тарифы. КТС будет рассматривать все спорные вопросы и выносить решения.

– На севере Республики Казахстан (РК) традиционно проживает много русскоязычного населения. Как русские представлены во властных органах страны или, к примеру, в полиции и судах?

– На мой взгляд, такого большого вопроса в отношении русскоязычного населения, по крайней мере в Казахстане, не существует. Мне кажется, если вы такой вопрос зададите русскому из Казахстана, он ответит, что такого вопроса даже нет. Русские представлены во всех ветвях власти: в правительстве, парламенте, правоохранительных органах. Но не потому, что они русские. А потому, что они граждане Казахстана.

– Пенсионная реформа и реформа здравоохранения прошли в Казахстане раньше, чем в России. Не могли бы вы поделиться полезным опытом по этому важному вопросу?

– У всякой реформы есть положительная и отрицательная стороны. Из положительных сторон пенсионной реформы – мы создаем класс инвесторов. Человек начинает копить себе на пенсию в то время, когда работает. Он сам может управлять пенсионными накоплениями. У нас на сегодняшний день уже существуют достаточно сильные и финансово-устойчивые пенсионные фонды, но вопрос инвестирования этих денег пока еще оставляет желать лучшего. По сравнению с Россией у нас недостаточно развит фондовый рынок.

С точки зрения реформирования системы здравоохранения мы впервые отвязали человека от поликлиники. У нас была такая же система, которая сейчас существует в России, когда человек приписан к поликлинике и он должен туда ходить. Мы эту систему поменяли – теперь деньги ходят за человеком. Ты можешь обратиться в любую поликлинику, а потом бюджет восстановит ей деньги за обслуживание. Таким образом, мы видим, в какие поликлиники люди идут больше, а в какие меньше.

Мы дали возможность первому руководителю медицинского учреждения определять заработную плату врача. И сейчас определенная дифференциация уже пошла. Следующий шаг – это введение страховой медицины и развитие сетей частных медицинских учреждений. К этому мы подойдем лет через пять.

– Как вы относитесь к различным мрачным прогнозам об активной экспансии Китая в Казахстан? Некоторые аналитики пугают, что Китай рано или поздно поглотит РК, возможно, даже военным путем.

– Я думаю, это фантазии людей, которые очень далеки от реальности. Либо они не понимают того, что происходит, либо специально нагнетают ситуацию. Такой проблемы нет. Это не проблема, а, наоборот, возможность для казахстанских предприятий экспортировать свою продукцию на территорию Китая.

– Тогда с какой целью об этом говорят?

– Всегда есть разные интересы. Развивают фобии вовне и внутри Казахстана. Это очень чувствительный вопрос. Посмотрите, какую роль играет Китай на сегодняшний день в мире. Все страны хотят с ним дружить и торговать. Другой вопрос – что всегда при этом нужно отстаивать свои национальные интересы.

– Казахстан занимает ключевое место в Центральной Азии. Недалеко такие взрывоопасные страны, как Афганистан, откуда рано или поздно американцы выведут свои войска. Как вы считаете, настало ли время всем центральноазиатским странам и России создать тесный военный союз по примеру НАТО?

– У нас такой союз есть. Называется Организация Договора о коллективной безопасности – ОДКБ.

– Некоторые политологи считают, что у этой организации несколько размыты полномочия...

– Я так не считаю. По моему мнению, этой организации достаточно, она выполняет свои функции.

– Не так давно из Туркмении пришла информация, что на саммите прикаспийских государств в Баку было выдвинуто предложение, чтобы любые две из пяти стран, выходящих к Каспийскому морю, по взаимному согласию могли прокладывать подводные трубопроводы. Якобы большинство прикаспийских государств его поддержали.

– Я не обладаю этой информацией.

– В последнее время поступает много информации о начале «второй волны кризиса», которая будет значительно сильнее первой. Что думают на этот счет в Казахстане? Если информация соответствует действительности, какие меры принимает правительство республики, чтобы минимизировать потери?

– По моему мнению, еще и первая волна не закончилась. Поэтому о второй волне достаточно сложно говорить. Мы видим, что первопричиной кризиса являются дисбалансы в экономике. Ситуация в первую очередь в развитом мире, в США и Западной Европе еще до конца не разрешена. Мы видим, что экономика США восстанавливается медленнее, чем мы предполагали, чем предполагали аналитики. Большую озабоченность вызывают вопросы о суверенных долговых кризисах в Европейском союзе.

Поэтому бить в фанфары и говорить о том, что все закончилось, еще достаточно рано. В связи с этим правительство Казахстана предусматривает различные варианты и сценарии развития мировой экономики. И в зависимости от этого у нас есть различные планы действий.

– Сейчас идут активные слухи об обвале доллара, о крахе евро. Поговаривают о том, что немцы могут опять вернуться к немецкой марке...

– По крайней мере в обозримом будущем это маловероятно. Доллар вряд ли сильно обвалится, поскольку это базовая валюта для всей мировой экономики. Конечно, он будет колебаться в определенных пределах. Сильные игры с долларом, так называемые валютные войны, не на руку в первую очередь для самих американцев. Если Германия введет свою валюту – марку, это конец Европейскому союзу. Я думаю, что политически это нереалистично.

– Значит, никаких серьезных катаклизмов не будет?

– В жизни всякое бывает, но в обозримом будущем это нереально.

P.S. Сразу после интервью г-н Масимов вылетел в Астану. Утром следующего дня обычным рейсом Душанбе – Москва отправился домой и корреспондент «АН». Через некоторое время после взлета, когда показались освещенные утренним солнцем остроконечные вершины Памира, стюардесса принесла пачку свежих номеров «Аргументов неделi». Ее мгновенно разобрали пассажиры-таджики. Популярность российской прессы высока в Таджикистане как никогда.