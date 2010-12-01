Выборность мэров поставлена под сомнение

В последнее время все больше мэров российских городов становятся героями криминальной хроники.

Администрация президента совместно с партией «Единая Россия» продолжает наблюдать за этой группой лиц, включая глав органов местного самоуправления (МСУ). Они же инициируют и возбуждение уголовных дел. По мнению экспертов, этот процесс – отставок мэров и глав органов МСУ – может привести к дискредитации идеи их выборности и ввести в их отношении схему назначения. Она будет аналогичной схеме утверждения глав регионов страны. Главы регионов станут для мэров и глав органов МСУ тем же самым, чем в их отношении является Президент России.

Процесс, как говорится, пошел. С поста и из партии «уходят» мэра Петропавловска В. Скворцова. А из центрального аппарата единороссов в СМИ пошел слух о том, что такие же дела скоро будут во Владимирской области. А в целом – в полутора-двух десятках городов областного и районного масштаба.

В этом же контексте стоит рассматривать и материалы об арестах в городе Энгельсе Саратовской области членов местной ОПГ. В нее, как оказалось, входил и мэр Энгельса М. Лысенко. Также сообщают о тяжелой криминогенной ситуации в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Ответственность, по сообщениям СМИ, также несут местные власти.

Напомним, что выборность губернаторов В. Путин отменил после захвата заложников в школе Беслана. Так что мэры явно стоят на очереди. На улицах их городов стреляют, однако…