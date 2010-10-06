Осеннее обострение

Обостряется борьба вокруг предстоящих в октябре региональных выборов. Как всегда появились и обиженные кандидаты в депутаты. Иногда на такие случаи можно смотреть только с юмором. Один из них произошел в Ростове-на-Дону с кандидатом от партии «Справедливая Россия» Сергеем Баштыревым.

В сентябре 2010 г. избирательная комиссия должным образом зарегистрировала Сергея Баштырева в качестве кандидата в депутаты думы Ростова-на-Дону. Но через месяц Ворошиловский районный суд этого города отменил регистрацию. На каком основании?

С. Баштырев, как и полагается кандидату в депутаты, распространял агитационные материалы. В одном из них он писал: «Ни для кого не секрет, что сегодня школьное обучение не совсем бесплатное. С родителей учеников требуют деньги на текущий ремонт школы, на охрану и уборку, на учебники и туалетную бумагу…». С этим утверждением сложно не согласиться – подобные факты известны всем.

Но суд счел, что такое высказывание возбуждает социальную рознь. «Вышеприведенный текст разделяет жителей города Ростов-на-Дону на отдельные социальные группы по признаку места работы и рода деятельности, – подчеркивается в решении суда. – Причем группу «работники школ и учителя» ставит в привилегированное положение, тем самым пропагандируя неполноценность социальной группы «родители учеников»».

Суд нашел в одной листовке Баштырева, посвященной образованию, целых девять социальных групп! Тут и студенты, и политические деятели, и школьники, и чиновники, и «большая часть простых людей»… Всех их кандидат в депутаты якобы решил перессорить.

«Агитка» С. Баштырева, которая возмутила ростовский суд, заканчивалась таким пассажем: «Перед партией «Единая Россия» стоял выбор: сократить расходы на чиновников или урезать финансирование бюджетной сферы. Партия власти, как партия чиновников, выбрала, разумеется, второй вариант. Мы, молодежь, против таких единороссовских законов…» Подобными высказываниями, по мнению суда, С. Баштырев негативно настраивает соцгруппу «молодежь» в отношении соцгруппы «члены партии «Единая Россия». Этого кандидату простить вообще невозможно.

Теорию о том, что «агитки» справедливоросса вызывают социальную рознь (что по закону влечет отмену регистрации кандидата) суд подкрепил мнениями двух экспертов. Только кто они такие? В материалах дела указаны их фамилии и должности. Отсутствие научных степеней и подробных сведений об этих лицах заставляет задуматься над тем, насколько они компетентны. С. Баштырев ходатайствовал о проведении экспертизы в госучреждении при Минюсте РФ, но ему отказали.

Понятно, что такие случаи межпартийной борьбы были, есть и будут. Правящие партии довольно часто меняются. Но последствия такой борьбы могут быть совсем небезобидными.

4 октября московское отделение партии «Справедливая Россия» обратилось в Мосгорсуд с требованием признать недействительными результаты выборов столичного парламента пятого созыва. По мнению справедливороссов, в том, что Мосгордума целый год работала незаконно, виновен Юрий Лужков. Бывший мэр возглавлял список кандидатов от «Единой России» на последних московских выборах и, как считают заявители, злостно нарушал избирательное законодательство.

«Он неоднократно использовал преимущества должностного или служебного положения, – сказано в иске. – Многочисленные факты подкупа избирателей с его стороны не позволяют выявить действительную волю избирателей».

В подтверждение своих слов справедливороссы приводят разнообразные примеры. Вот Лужков пиарится газете «Тверская, 13», учрежденной Правительством Москвы, и на городском канале «ТВ Центр», куда другие кандидаты якобы доступа не имеют. Чем не использование кандидатом преимуществ служебного положения? Вот Лужков вручает многодетным семьям ключи от новых квартир. Чем не подкуп избирателей?

Если Мосгорсуд удовлетворит иск, полномочий лишится вся городская дума. Законы, принятые ею за последний год (в том числе скандальный Генплан развития Москвы), утратят силу. Будут назначены новые выборы в парламент, которые впервые за долгое время обещают быть интересными. Очевидно, что «Справедливая Россия» неслучайно подала иск сразу после отставки Ю. Лужкова, инициированной федеральными властями. Так, благодаря президенту и премьер-министру РФ, в стране начинает бурлить полнокровная политическая жизнь.