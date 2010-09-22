Отступать некуда – позади Лужков

Кто-то уже видел указ об отставке Юрия Лужкова на столе Дмитрия Медведева… Впрочем, московского мэра провожают уже лет десять.

Однако на этот раз супруги Лужков–Батурина совершили слишком много ошибок. Чего стоил только намек на причастность к нынешнему скандалу Путина, который, как утверждают, сделала Батурина из Австрии. Или саркастичное поминание в СМИ «неназванного источника в Администрации Президента». Кстати, в словах жены мэра сквозило явное разочарование: чета Лужковых надеялась на помощь премьера в решении этого неприятного вопроса с возможной отставкой.

Одним словом, накопилось немало свидетельств того, что ситуация вышла из-под контроля и война ведется в открытую. А это противоречит правилам «кремлевского дзюдо». Просчетом Лужкова было привлечение к скандалу московского отделения «Единой России», что создало вероятность партийного раскола. Недопущение такого раскола со стороны руководства партии – как раз путь к отставке мэра. Кроме этого, Лужков «подтянул» в группу своей поддержки и Мосгордуму. Именно региональный парламент в принципе должен выразить недоверие главе региона, чтобы дать повод Президенту его отставить. Но чувствуется отсутствие привычки у московских депутатов принимать серьезные политические решения. В результате решили идти известной дорогой, поддержав «своего» мэра.

Впрочем, «молчание ягнят», то есть «Единой России», зловещее безмолвие со стороны премьера или, еще хуже, его августовский сарказм – действительно тревожные симптомы для московской команды. Возможно, дело еще и в том, что эта операция от начала и до конца продумана именно Путиным. А Медведев играет в ней как раз представительскую роль.

Скорее всего, Путину к 2011–2012 годам вовсе не нужны неожиданности в виде новой региональной фронды. Или, того хуже, строптивые, где-то капризные и, главное – амбициозные главы регионов. И вот в результате, за редким исключением, практически вся их «линейка» оказалась вычищена: Россель, Шаймиев, Рахимов...

Впрочем, зря супруги Лужковы винят в своих бедах злые кремлевские силы, привычно списывая все на «грязь» и «чернуху» в СМИ. Главный аргумент против мэра – это то, что потеря контроля над городом в случае его отставки не пугает «тандем». Считается, что уже более года Лужков не вполне адекватно оценивает ситуацию, превратившись, добровольно или вынужденно, в чисто политическую фигуру. При этом вся реальная экономика отдана на откуп представителям ближнего окружения мэра.

Эта гипотеза отчасти оправдывает информационные атаки на Лужкова или, по крайней мере, объясняет их. Перед электоральным циклом 2011–2012 годов федеральная власть действительно нуждается в управляемом мегаполисе с максимально лояльным электоратом.