От Смоленска до Владика: под колпаком ЦРУ

В ближайшие дни президент проведет очередное заседание Совета безопасности. Оно будет посвящено проблеме, на фоне которой горящие леса и рост цен на гречку и хлеб могут показаться далеко не главными. Речь пойдет об информационной безопасности.

Так уж сложилось, что за последние 15–20 лет Россия, как и весь мир, перешла на информационные технологии. Все отрасли народного хозяйства, включая Министерство обороны и остальные силовые ведомства, управляются через системы связи, основу которых составляют оптико-волоконные линии. По ним проходят голосовая связь, передача телеметрических данных (например, с работающих АЭС, аэродромов), а также интернет-трафик.

Так в чем же, спрашивается, проблема? Если говорить о сравнениях, то все российские линии коммуникаций можно сравнить с некоей системой водоснабжения. Толстая труба входит в некий блок с вентилями и расходуется дальше по средним трубам. Средние расходятся по мелким. Так же происходит передача информационных потоков. Но в местах разводки толстых кабелей на средние, далее – на мелкие, которые доходят уже до наших компьютеров, стоят некие «черные ящики».

Их называют «маршрутизаторами», и большинство из них производит фирма Cisco (США). Помимо обычных линий связи через эти «ящики» проходят кодированные каналы закрытых правительственных линий АТС-1 и АТС-2. Осуществляется связь с внешним миром учреждений ФСБ, МО, секретных НИИ, расположенных по всей стране. Другой связи, кроме космической, нет. Но она дорога и используется далеко не массово. Так что через американские «маршрутизаторы» идет почти 100% всей информации, которая поступает от всех источников на территории РФ. Радиосвязь не в счет. Это для шпионов. Страна живет другими, мегагигантскими объемами информации, которую могут прокачать только через оптико-волоконные сети. Задача «маршрутизаторов» – с помощью специальных кодов и программ переправлять потоки информации к нужному адресату.

В этом и зарыта главная «собака». Нашим потребителям доступно только описание работы этих устройств. Когда и что нужно «воткнуть». А вот к тому, что находится внутри, а именно: исходным кодам, по которым работает эта система, доступа нет.

Понятно, что все фирмы-разработчики таких систем во всем мире, в том числе и у нас, контролируются спецслужбами. Поэтому с уверенностью можно сказать, что в этих «кодах допуска» должен быть особый код для запуска «спящей» вредоносной программы. По команде извне она заставит всю систему давать сбои связи, либо «ловить» помехи, либо вовсе стереть все рабочие программы. «Черный ящик» Cisco станет в этом случае обычным железом. Жизнь страны, включая работу АЭС, ЛЭП, заводов, связь с самолетами и т.п., будет парализована.

Понятно – в случае войны сделать русским такой удар ниже пояса – дело святое. Но запустить десяток-другой ядерных ракет мы все же сумеем. Так что «горячая» война – не в счет.

Но война может быть и холодной – электронной. Особенно в условиях, когда все системы частных и государственных телекоммуникаций уже давно являются условно пораженными.

При таком раскладе любую модернизацию – «горбачевская» она или «медведевская» – можно тормозить точечным, управляемым хаосом. Конкурент не нужен никому. А тут – редкая возможность контролировать его изнутри и при случае организовать все что угодно. Например – команду на работу в режиме разрушения на энергоагрегате Саяно-Шушенской ГЭС. Или перегрузку на трансформаторах в электросетях Москвы или Питера. Во всяком случае, многие эксперты не могут толком объяснить причины таких катастроф, а в частных беседах говорят о присутствии какой-то «третьей силы».

В чем же выход? Если мы хотим развиваться самостоятельно, то связь в стране должна быть своей. К примеру, те же «маршрутизаторы» – более надежные, с современным программным обеспечением и своими кодами запуска в стране давно работают. Больше десяти лет тысячи этих устройств успешно эксплуатируются в Москве и Нижнем Новгороде фирмой «Леальта». Ее основатель и разработчик Игорь Белов даже удостоился грамоты премьер-министра В. Путина в 2000 году. О российской разработке знают и в Минобороны. Даже программу открыли – «Проект «Beep». Но, говорят, нет денег.

Вот и получается – чиновникам российская техника с красивым названием «Русь-М» оказалась ненужной. Уже ясно из-за чего: она в 10 раз (!) дешевле американской, и откатами здесь не пахнет.

Та же история – с самолетами, медтехникой и многим другим.

Так что к результатам предстоящего заседания Совбеза мы еще вернемся. Оно покажет, насколько наши начальники в теме и что значит для них термин «информационная безопасность».