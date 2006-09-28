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Ишаев новый фаворит?

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Отдел политики ]

Ишаев новый фаворит?
Виктор Ишаев

Наблюдатели  заметили рост присутствия на телеканалах хабаровского губернатора Вик­то­ра Ишаева. 25 сентября президент В. Путин встретился с губернатором в своей резиденции Бочаров ручей, оказав ему очень теплый прием. При этом государственные телеканалы подробно рассказали об экономических успехах Хабаровского края (впрочем, по данным Росстата, превзойти средние показатели по РФ в I полугодии Хабаровскому краю удалось лишь по темпам роста инвестиций - 14,4% против 10,8% в целом РФ).

Аналитики сделали вывод о том, что в ожидаемых кадровых перестановках в высших эшелонах российской власти может быть задействована и фигура хабаровского губернатора. Все помнят, как год назад тюменский губернатор С. Собянин был неожиданно назначен главой Администрации президента.

В. Ишаев сейчас является заметной фигурой как для Кремля, так и в среде самих губернаторов - не секрет, что на заседаниях Госсовета он чаще других вел те или иные рабочие группы, предлагал различные проекты. Дополнительным аргументом в пользу продолжения успешной карьеры Ишаева уже в московских коридорах может быть тот факт, что он является и специалистом во взаимоотношениях с Китаем, который может стать не только потребителем нашего сырья, но и российских высоких технологий.

Единственное, что говорит не в пользу возвышения Ишаева, - небольшое критическое замечание В. Путина в связи с докладом губернатора об успешном строительстве газопровода по маршруту Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. Президент отметил, что этот газ не должен идти на экспорт в Китай, а если и пойдет, то «в соответствии с действующим законодательством у России единое экспортное окно. Это - компания «Газпром».

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