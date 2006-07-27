Российские наследницы Мэрилин

В РОССИИ самые красивые в мире женщины. Любой иностранец, привыкший к стилю унисекс, ориентированному на комфорт, по-деловому холодному или вообще неотесанному внешнему виду европейских или американских представительниц прекрасного пола, как будто попадает на цветочную поляну, когда оказывается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но в Екатеринбурге и Новосибирске.

В стране со сравнительно неблагоприятным климатом вырастают прелестницы, красота которых еще больше подчеркивается высокими каблуками, откровенными нарядами и небывалой грацией. Многие западные мужчины считают, что нашли в России последнее убежище настоящей женственности. И это после того, как сравнительно недавно советская женщина ассоциировалась с чем-то абсолютно лишенным эротики, с этакой ломовой лошадью.

Грации с каменным сердцем

15 ЛЕТ назад, после того как социализм приказал долго жить, в россий­ских женщинах восхищала их способность выглядеть элегантно, несмотря на отсутствие денег. Он сами шили костюмы и вечерние платья, еще со времен перестройки используя выкройки из журнала Burda Moden. В вопросах стиля и вкуса они чувствовали себя ученицами Западной Европы.

Поклонники российских Венер отмечают растущие со скоростью звука затраты и точный экономический расчет. Ушли в прошлое времена, когда можно было провести романтический вечер, просто сходив в ресторан. Прекрасная русская нимфа измеряет всю серьезность намерений своего кавалера, давая ему понять, за что ему придется платить. Мужчины вынуждены приобретать своим дамам автомобили и квартиры. Если же они остаются глухи к требованиям дамы своего сердца, то могут быть свободны. Не говоря уже о том, что российская красавица никогда не будет платить за себя в ресторане.

Русский мужчина как проблема

«РУССКИЕ женщины оценивают мужчин по одному критерию - способны ли они свить гнездо», - говорит Екатерина об экономическом мышлении своих соотечественниц. Она признает, что российский мужчина - это проблема. Тем, кто приезжает в Россию, бросается в глаза, что пары новобрачных, фотографирующиеся в центре города, состоят, в основном, из привлекательной невесты и неуклюжего жениха с по-детски неопределенными чертами лица.

«Русские мужчины часто пренебрегают своим внешним видом. В обществе, где слишком много красивых женщин, мужчина воспринимает себя почти как божий дар», - утверждает редактор одного журнала мод Елена. Российское обаяние, говорит она, - это романтические безумства. Если мужчина добивается женщины, он приглашает ее в Париж и забрасывает цветами. Но длительная партнерша становится «тылом», где мужчина претендует на тотальный контроль.