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«Главный демократ» мстит Хиллари

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

«Главный демократ» мстит Хиллари
Пропустить даму вперед? ...Только не на выборах!

«Демократические» интриги 2004-го

 В КОНЦЕ 2003 г. губернатор штата Вермонт Говард Дин заметно опережал всех своих однопартийцев как по рейтингам популярности, так и по объему собранных денег. Его всерьез называли будущим «кандидатом Демпартии-2004», и он получил поддержку кандидата в президенты-2000 от Демпартии Альберта Гора. Дин тешил себя надеждой на то, что все это заставит поддержать его и Билла Клинтона, при котором Гор два срока был вице-президентом.

 Однако вскоре фаворит начал делать ошибки: после того как 14 декабря 2003 г. американские военные поймали Саддама Хусейна, Дин заявил, что это «никак положительно не отразится на национальной безопасности США». Противникам был дан повод обвинить его в подыгрывании «врагам Америки». Дин также не скрывал своего левого радикализма, делая целый ряд резких заявлений в адрес оппонентов и откровенно заявляя, что повысит налоги.

 А перед первым же реальным голосованием - кокусом в Айове - представители окружения Клинтонов заявили, что «кандидатом Демпартии должен стать кто угодно, только не Говард Дин». В итоге он финишировал лишь третьим - как в Айове, так и по всей стране.

 Это, впрочем, не помешало Говарду Дину возглавить в феврале 2005 г. нацкомитет Демпартии. Здесь он победил не в конкурентной борьбе, а благодаря тому, что остальные однопартийцы сняли свои кандидатуры (благодаря такой же ситуации в 2004 г. избрался сенатором и Барак Обама). Один из лидеров республиканцев Ньют Гингрич тогда заявил, что демократы «не могли выбрать для себя лучшего средства политического самоубийства, чем избрание Дина».

«Демократический» беспредел против Клинтон 2008-го

 НАЦКОМИТЕТ Демпартии - не только орган руководства чисто партийными делами. Еще он играет роль своего рода «партийного избиркома». И Дин, похоже, решил отомстить Клинтонам по полной. Сначала нацкомитет запрещает проводить голосования до «первого вторника февраля». Однако четыре (кроме двух традиционно проводящих их раньше - Нью-Гемпшира и Айовы) штата все же решают их провести раньше.

 Тогда нацкомитет Говарда Дина еще до голосования принимает поразительное решение: результаты праймериз в негритянской Южной Каролине и кокуса (а практически на всех кокусах выигрывает Обама) в Неваде признать, а вот признание результатов во Флориде и Мичигане «отложить до решения съезда партии», фактически аннулировать. То есть голосования в штатах, где ожидалась победа Обамы, Говард Дин благословил, а в штатах, где ожидалась победа Клинтон, - предал анафеме.

 Тем не менее, на голосование во Флориде пришли 1,75 млн. избирателей, из которых за Клинтон подано 50% голосов, за Обаму - 33%, за Эдвардса - 14%. А на праймериз в Мичигане явились 594 тыс. избирателей, из которых 55% голосовали за Клинтон, а 40% - «ни за кого» (за эту строку здесь призвали голосовать Обама и Эдвардс в надежде на то, что, сложив таким путем голоса, они испортят Хиллари победу).

 Интересная ситуация сложилась по результатам кокуса в Неваде: здесь неожиданно победила Клинтон с 51% против 46% у Обамы, однако проигравший Барак все равно получил больше мандатов, чем победившая Хиллари: 13 делегатов у Обамы и 12 - у Клинтон. Как это получилось, разобраться крайне сложно. Но, похоже, кто-то заранее решил, что здесь в любом случае должен победить Обама.

Клинтон побеждает на выборах миллионов, Обама - в голосованиях тысяч

 ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫ и результаты в тех двух штатах, где проходили и праймериз (голосования избирателей), и кокусы (голосования партактива) одновременно. 9 и 19 февраля в штате Вашингтон прошли кокус и праймериз: на первом Обама набрал 68% из 32 тыс. голосовавших, на втором - 51% из 691 тыс. избирателей. А 4 марта в Техасе на праймериз с 2869 тыс. избирателей Обама проиграл с 47%, а на кокусе 43 тыс. избирателей - победил с 56%.

 Но в Техасе на кокус отданы 67 мандатов, на праймериз - 126. В результате проигравший праймериз Обама получил здесь 99 мандатов против 94 у победившей Клинтон.

 Еще циничнее закончилось параллельное проведение кокуса и праймериз в Вашингтоне. Нацкомитет Демпартии аннулировал результаты праймериз и решил все мандаты отдать на кокус: 52 мандата получил Обама и 26 - Клинтон. Если бы все мандаты распределили по результатам праймериз, то Обама получил бы 41 делегата, Клинтон - 37.

 В итоге с помощью различных ухищрений Говард Дин аннулировал голоса более 3 млн. избирателей, голосовавших преимущественно за Клинтон (1,75 млн. во Флориде, 0,6 млн. в Мичигане и 0,7 млн. в Вашингтоне). Вместе с этими голосами Хиллари уже опережает Обаму как по числу голосов избирателей, так и по числу мандатов.

Дин призывает Клинтон снять кандидатуру

 КСТАТИ, в Вермонте (до сих пор контролируемом Дином) Обама получает наибольший процент голосов (59%) из числа штатов, где практически отсутствуют негры. А месяц назад Дин уже почти откровенно становится на сторону Обамы: он призывает «одного из кандидатов прекратить участие в гонке, чтобы у Демпартии остался единый кандидат». Всем понятно, что призыв этот обращен к «проигрывающей» (благодаря стараниям самого Дина) гонку Клинтон. Между тем, по данным опроса службы Гэллапа, в начале мая 60% избирателей-демократов считали, что оба кандидата должны продолжать гонку, 23% считали, что кандидатуру должна снять Клинтон, а 15% даже считали, что сняться должен Обама.

 Что же касается шансов на победу, то, по данным Гэллапа, в середине мая среди избирателей-демократов Обама опережал Клинтон на 5-10%. Зато среди всех избирателей Обама проигрывает Маккейну 2-3%, а вот Клинтон опережает кандидата республиканцев на 2-3%. То есть у Хиллари шансы на победу есть, а у Обамы - практически нет. И это уже сейчас, а ведь в перспективе Обама очень уязвим для критики: и его мусульманское происхождение, и дружба с различными негритянскими экстремистами, леваками и даже бывшими террористами - все это делает очень широкими возможности для его дискредитации. Эти факты еще очень слабо известны американским провинциальным избирателям, но Обама уже сейчас проигрывает Маккейну: каким будет его результат, когда республиканцы «просветят» на эту тему всех простых избирателей, можно только догадываться...

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