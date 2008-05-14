В. Путин набирает силу

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ правительства переподчинены губернаторы регионов. Пока, правда, только в плане отчетности об эффективности работы. Началось и продвижение законопроекта, передающего из ведения правительства в ведение министерств около 500 полномочий, или «вопросов ответст­венности». Таким образом, наблюдатели отмечают бурный ход процесса трансформации правительства не только в экономическую, но и в политическую площадку. В результате В. Путин сосредоточится в основном на политической работе. Некоторые эксперты назвали это «выстраиванием мощной премьерской вертикали в суперпрезидентской республике». При этом создание премьерской вертикали не прописано в Конституции РФ.

Между тем, по мнению экс­пертов, это стало ценой отказа В. Путина от корректировки Конституции с целью продления полномочий президента на третий срок. В эту же цену можно включить и полномочия председателя партии «Единая Россия», что означает полный контроль над Госдумой.

Но главная проблема заключается в том, что все, что произошло, во многом зависит только от личных договоренностей Д. Медведева и В. Путина. И это может быть использовано во вред им обоим со стороны групп поддержки. Все, кто сегодня стоит за спиной Д. Медведева, явно не упустят возможности дать президенту оперативный простор. При этом они будут апеллировать к закону и Конституции.

Говорят, что эти противоречия понимает и Предстоятель РПЦ Алексий II. На Пасхальном богослужении он будто бы предостерег и Путина, и Медведева – не ссориться между собой. Это развалит власть.