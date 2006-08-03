Союзник, которого мы можем потерять

ОСНОВНАЯ мысль высказываний многих наших политических деятелей, когда они говорят о Белоруссии, сводится к тому, что белорусы счастья своего не понимают. потому и отказываются от создания единого государства на условиях, выдвигаемых Россией.

При этом поражает «разнообразие» предлагаемых вариантов: от вхождения белорусских областей в состав Российской Федерации на правах субъектов до создания отдельного федерального округа, руководить которым Москва позволит представителю Белоруссии. Для того чтобы подвигнуть наших союзников принять эти условия, используются различные средства, особенно цены на газ.

Однако российские руководители, как, впрочем, и многие представители нового бизнес-сообщества России, не понимают, да и не хотят понять одну простую вещь. Сегодняшняя Белоруссия - это суверенное государство, сумевшее, не в пример многим другим «сестрам», выстоять в трудные годы после развала Советского Союза. Сейчас это европейская страна, по многим показателям равная, а то и превосходящая другие.

Экономика страны стабильно развивается. Ежегодный прирост валового внутреннего продукта за прошедшую пятилетку составил 7,5% в против 3,5% среднемирового. Белоруссия первой среди республик бывшего Советского Союза превзошла уровень самого высокого в советский период 1990 года. При этом доля машиностроения и хай-тека в экспорте и ВВП превышает соответст­вующие показатели стран СНГ.

Белоруссия полностью обес­печивает себя продукцией сельского хозяйства.

Но самое замечательное - успехи страны в социальной сфере. Здесь не допустили резкого социального расслоения населения. Отношение доходов самых богатых жителей к доходам самых малообеспеченных составляет в республике всего 5:1, что характеризует высокий уровень социальной справедливости. Сегодня выплачивается 10 видов различных социальных пособий. Реализуются государственные программы социальной помощи ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам.

Среднемесячная заработная плата составляет 261 долл. США. Средний размер пенсий составил к концу 2005 г. 98, а сегодня - 107 долларов. При этом пенсии в Белоруссии не только по темпам роста, но и по своему абсолютному размеру выше, чем во многих других странах Содружества Независимых Госу­дарств.

Среди всех обломков СССР Белая Русь лидирует в области финансирования образования и здравоохранения. По доле ВВП, отпускаемой на образование (6%), она опережает Австралию, Канаду, Нидерланды, США, Японию.

Это единственная из бывших республик Советского Сою­­за, которая не до­­­­пустила ухудшения здравоохранения. Ежегодно на медицинское обслуживание в стране на душу населения тратится 583 долл. США. Для сравнения: в России на одного жителя приходится 535 долл., в Украине - 210, в Казахстане -261 долл. в год.

Характерно, что уровень и условия жизни в столице и в провинции мало чем отличаются. Не удивительно, что по уровню качества жизни, определяемого специалистами ООН по объективным показателям, Белоруссия превосходит страны СНГ.

Все эти обстоятельства не могли не сказаться на отношении белорусов к идее создания единого государства с Россией. Если вначале подавляющее большинство белорусских граждан были согласны на союз даже на условиях вхождения Белоруссии в состав Российской Федерации, то прошедшие годы изменили их мнение.

За истекшие 15 лет в стране выросло новое поколение, привыкшее жить самостоятельно, без подсказки и опеки извне. Эти люди смотрят уже не только на Россию, но общаются и с западными странами. Они имеют возможность сравнить уровень жизни в Европе с условиями жизни в соседних странах СНГ. Сравнение это, к сожалению, не в нашу пользу.

Кроме того, у них перед глазами замечательный образчик движения России по пути «построения развитого капитализма»: коррупция и произвол монополий, разорение промышленных предприятий и развал сельского хозяйства, нищенские пенсии и дышащая на ладан государственная медицина.

В случае поворота Бело­руссии в сторону Запада, а он сейчас намечается, Россия рискует оказаться перед закрытыми «воротами» для транзита своих товаров, в первую очередь, энергоносителей, в Европу. На газовую трубу, приносящую легкую валюту, сядет еще один вороватый посредник. Внешняя граница на западе, которую сейчас защищает Белоруссия, передвинется к Смоленску.

Именно поэтому Россия, если не хочет потерять последнего искреннего союзника, должна изменить свое отношение к Белоруссии и Союзному государству. Принцип дейст­вия в наших отношениях «Белоруссия никуда не денется, может и подождать» сейчас не пригоден. Чем дольше мы живем обособленно, тем больше становится расстояние между нами.