Худеющая многопартийность

ЕЩЕ в январе этого года перед Федеральной регистрационной службой (ФРС), входящей в состав Минюста РФ, поставлена цель сократить за год число российских партий с 35 до 15-20. В принципе, поэтапное сокращение количества партий идет уже давно: если в мае 2004 г. было зарегистрировано 48 всероссийских партий, то уже через два года их осталось 35. А вообще в списке ФРС значатся уже 25 несуществующих партий, ранее имевших регистрацию устава по «Закону о партиях» 2001 года.

Нынешнее кардинальное сокращение связано с поправками к этому «Закону». По ним минимальная численность членов партии с 1 января 2006 г. повышается с 10 до 50 тыс. человек, причем в каждой из региональных организаций должно быть не менее 500 партийцев, а региональные отделения должны действовать более чем в половине субъектов РФ.

С января этого года ФРС начала беспрецедентно жесткие проверки региональных отделений партий. От них требуют сдать полные списки своих членов, квартиры которых потом обходят с милицией, задавая испуганным жильцам вопросы: «Вы правда состоите в такой-то партии?» Известно, что большинство российских партий, кроме разве что КПРФ и «Единой России», состоят не столько из членов, сколько из их фиктивных списков. Поэтому отсев произойдет в первую очередь по признаку лояльности к власти.

Список лояльных был определен Кремлем еще 20 февраля этого года, когда лидеры 12 партий были созваны на Поклонную гору для подписания «Антифашистского пакта». В список счастливчиков попали кроме «Единой России» ЛДПР, СПС, Промышленная и Аграрная партии, СЕПР, «Патриоты России» Геннадия Семигина (имеющего большие заслуги в борьбе с КПРФ), Партия пенсионеров и Партия социальной справедливости (от имени блока этих двух партий в 2003 г. выпускались в эфир ролики с черным пиаром против КПРФ), «Свободная Россия», Демократическая партия (предусмотрительно полгода назад не пустившая в свои лидеры Михаила Касьянова) и Российская партия мира

Кроме этих партий невозможно не зарегистрировать и еще несколько крупных, но не совсем лояльных. Уже прошли перерегистрацию КПРФ, «Яблоко» и «Родина». Очевидно, пройдут ее и имеющая фракцию в нынешней Госдуме «Народная воля» Бабурина, и Партия жизни спикера Совета Федерации Миронова. Итого - 17 партий.

Необходимость сохранения «Яблока» и СПС одновременно, как говорят источники «Аргументов i времени» в Кремле, диктуется тем, что ликвидировать одну из них - значит фактически заставить их объединиться, что нежелательно. Ликвидация же обеих вызовет слишком негативную реакцию на Западе.

Миронов хватается за Глазьева и Харитонова

НА ПРОШЛОЙ неделе спикер Совета Фе­­­­­­дерации Сергей Ми­ронов определил политическую ориентацию Партии жизни как левую и социал-демократическую. Ее цель заключается в том, чтобы «россиян было как можно больше и они жили максимально качественно, а государство не уповало на рынок, который и так опустошил карманы простых россиян».

Источники «Аргументов i времени» в Партии жизни говорят, что для успешного выступления на выборах в Госдуму-2007 Миронов уже начал формирование широкой левоцентристской коалиции. Подобным образом формировался блок «Родина» в 2003 г. (тогда в нее вошли около 30 партий и движений).

Первым мероприятием новой коалиции станет проведение в сентябре Социал-демократического конгресса, в котором, кроме самого спикера Миронова, могут принять участие такие известные левые политики, как Николай Ха­ритонов, Сергей Глазьев и, не исключено, Геннадий Се­лезнев. Первые двое заняли на президентских выборах-2004 второе и третье места, причем их альянс уже оформлен документально.

22 апреля прошел учредительный съезд Российского земельного союза, на котором Миронов избран председателем, а Харитонов - его первым заместителем. Глазьев также все последнее время говорит о ближайшем вхождении в некую «социал-демократическую коалицию». А по данным источников «Аргументов i времени» Глазьеву даже обещали второе место в списке Партии жизни в 2007 году.

К вхождению в коалицию Миронова известных левых политиков подталкивает и отсутствие у них собственных партий. Харитонов хотя и является зампредом Аграрной партии, но крайне неудовлетворен тем, что она превратилась в «филиал «Единой России» и Мин­сельхоза». Глазьев же после исключения из партии «Родина» в 2004 г. остается беспартийным.

Как утверждают источники «Аргументов i времени», Партия жизни также ведет переговоры об объединении с Народной партией Гудкова, «Родиной» Бабакова, Аграрной партией и Партией пенсионеров. А Харитонов может привлечь и беспартийных аграриев, входящих в возглавляемый им Агропромсоюз России.

Лицами новой коалиции могут стать перешедшие в Партию жизни шахматист Ана­­­­толий Карпов и космонавт Муса Манаров.

По данным социологов, если из трех рейтинговых фигур - Харитонова, Глазьева и Селезнева - Миронову удастся привлечь в свой предвыборный список хотя бы двух, попадание этого списка в Думу будет почти гарантировано.

Кто останется за бортом

БУДУТ ликвидированы партии таких известных оппозиционеров, как Виктора Черепкова («Свобода и народовластие») и Владимира Рыжкова (Республиканская партия). Против последней, как заявили «Аргументам i времени» сами «республиканцы», ФРС подала в суд уже более 20 исков о ликвидации ее региональных отделений. «Можно выиграть один суд у государства, но нельзя выиграть 30 судов», - констатируют наши источники. Ликвидацией партии Рыжкова и партии «Развитие предпринимательства» во главе с бывшими депутатами Иваном Грачевым и Оксаной Дмитриевой (которые являются мужем и женой) и объясняется появившееся у этих партий желание объединиться с СПС...

К концу 2006 г. лишится своей партии в связи с непрохождением перерегистрации Геннадий Селезнев, который в выборах 2003 г. участвовал в блоке с Мироновым. Кроме того, как утверждают кремлевские источники «Аргументов i времени», скорее всего, будет ликвидирована Народная партия Геннадия Гудкова. Она входит в думскую фракцию «Единой России», и на выборах будет оттягивать на себя именно электорат «единороссов».

Не исключена ликвидация и партии радикальных коммунистов - РКРП-РПК, которую возглавляет депутат Виктор Тюлькин. Он слишком часто был возмутителем спокойствия в нынешней Думе - в нее Тюлькин прошел по списку КПРФ, куда его включили в обмен на неучастие в выборах параллельного коммунистического списка РКРП-РПК. Если же его партию ликвидируют, то и у КПРФ не будет необходимости включать Тюлькина в список.