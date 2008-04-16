Перспектива Бориса Грызлова

БОРИС Грызлов, в частности, заявил, что новый президент подпишет указ о назначении премьер-министром В. Путина 7 мая, а Дума утвердит его 8-го. Одновременно он предложил В. Путину возглавить «Единую Россию», а Медведеву в этой возможности поначалу отказал. Причем говорят, что г-н Грызлов все эти заявления с Д. Медведевым не согласовывал. И в его окружении возникло подозрение, что Б. Грызлов относится к Д. Медведеву без должного уважения.

Не исключено, что эта ситуация может быть использована против спикера. Во всяком случае, избранный президент уже будто бы поставил перед уходящим президентом вопрос о поиске другой кандидатуры на должность спикера Госдумы.

Более тонкую тактику в отношении нового президента использует другой спикер – С. Миронов. Он преследует несколько очевидных целей. Первая. Сохранить за собой должность руководителя Совета Федерации. Вторая. Сохранить партию «Справедливая Россия» с перспективой ее трансформации в большую социал-демократическую партию.

Для реализации этих целей г-н Миронов предпринял несколько кадровых инициатив. В частности, предложил Д. Медведеву взять на работу в Администрацию президента сенатора Ю. Шарандина. Миронов знает, что они находятся в хороших отношениях. Когда-то г-н Шарандин был вице-президентом «ЮКОСа». Но вовремя понял, куда ветер дует. И даже, будучи юристом, оказал помощь в разоблачении планов Ходорковского и Невзлина. Последний обвиняется в организации заказных убийств и скрывается в Израиле.

Немаловажным является и тот факт, что С. Миронов возглавляет Совет законодателей. Для юриста Д. Медведева очень важно иметь контакт с этим Советом – в него входят руководители законодательных собраний всех субъектов Федерации.

Кроме того, как коренной питерец, г-н Миронов вполне может порекомендовать человека на руководство Санкт-Петербургом. Разумеется, если отношения Д. Медведева и В. Матвиенко останутся проблемными из-за некоторых старых обстоятельств.