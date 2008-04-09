Грызлов зовет в партию Путина, но не приглашает Медведева
№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
ЕДИНОРОССЫ пригласили на свой съезд 14–15 апреля обоих Президентов России – действующего Владимира Путина и избранного Дмитрия Медведева. «Во второй день съезда предполагается участие действующего и избранного президентов. По крайней мере, мы их приглашали», – заявил лидер единороссов Борис Грызлов на этой неделе.
При этом Борис Вячеславович приглашает В. Путина возглавить партию власти: «15 апреля на съезде партии В. Путину, наверное, будет сделано предложение возглавить «Единую Россию». Его могу сделать и я, причем публично. И президент, безусловно, будет это рассматривать, партия ведь всегда была рядом с ним. В. Путин стоял у истоков создания «Единства», ставшего потом «Единой Россией». Подобные предложения делаются со стороны «Единой России» В. Путину уже 4 года. Поэтому я и дальше, как и все мои коллеги, буду предлагать Владимиру Путину возглавить партию».
Совсем по-другому лидер единороссов ответил на вопрос о возможном членстве и лидерстве в «Единой России» Д. Медведева: «7 мая он вступит в должность Президента России и ее Верховного главнокомандующего. Понятно, что Верховный главнокомандующий – это не военнослужащий, который по закону не имеет права быть членом партии. Но мне кажется, если он руководитель всех Вооруженных сил, то есть определенное препятствие к тому, чтобы быть членом партии. Это мое суждение».
У разных аналитиков есть разные объяснения того, почему Б. Грызлов нашел для В. Путина все причины возглавить партию власти, а для Д. Медведева – одни лишь препятствия. Например, в виде статуса «верховного главнокомандующего». Но Б. Грызлов противоречит сам себе: он сам только что сказал, что единороссы уже 4 года зовут В. Путина в партию. При этом ни разу не вспоминали, что Владимир Владимирович был и еще месяц будет Верховным главнокомандующим. Да и С. Шойгу его статус военнослужащего не мешал многие годы быть одним из лидеров «Единой России», формально не являясь ее членом (Сергей Кужугетович входил только в высший совет партии, но не в саму партию!).
Первые две версии аналитиков предполагают в случае лидерства В. Путина в «Единой России» построение на ее базе параллельной (по отношению к президентской Д. Медведева) вертикали власти.
На такую возможность намекает и сам Б. Грызлов, констатируя, что «партия власти впитывает в себя руководителей всех уровней: в «Единой России» состоят 74 из 83 губернаторов». Среди 9 не вошедших в партию власти есть 2 члена КПРФ, 2 особо приближенных к Кремлю (Р. Абрамович и В. Матвиенко) и еще 5 тех, кого «Единая Россия» в своих рядах видеть не хочет и кто в итоге не будет переназначен. А после завершения всех переназначений в «Единой России» могут оказаться все 83 губернатора. А это уже «вертикаль», вполне сопоставимая с «президентской вертикалью». Кому и зачем она нужна?
Согласно первой версии, это идея «кремлевских силовиков» во главе с замглавы Администрации Кремля И. Сечиным. Они, мол, при новом президенте Д. Медведеве (представляющем противоположную силовикам группу «кремлевских либералов») теряют былое влияние и могут сохранить его только в случае усиления В. Путина. А также и усиления Б. Грызлова, которого именно «кремлевские силовики» в ноябре 2007 г. «двигали» в преемники В. Путину.
По второй версии лидерство В. Путина в «Единой России» и создание параллельной вертикали власти – идея другого замглавы Администрации Кремля В. Суркова. В последнее время он настолько плотно ассоциировал себя лично с В. Путиным, что и свое влияние сможет удержать лишь в случае сохранения позиций Владимира Владимировича.
Третья версия состоит в том, что Д. Медведев сам категорически не хочет вступать в «Единую Россию», желая оставаться «лидером всех россиян». А вот В. Путин, мол, раздумывает, а не вступить ли (тем более что партийная вертикаль действительно может понадобиться)? То есть по этой версии единороссы просто делают хорошую мину при плохой игре и зовут к себе того из двух Президентов РФ, который сразу с порога не отказывается.
Подобные же причины ряд аналитиков усматривают и у той поспешности, с которой Б. Грызлов объявил об утверждении В. Путина премьером на следующий день после вступления в должность гна Медведева. Это заявление очень похоже на действие, направленное на отсечение возможности В. Путину передумать стать во главе правительства. За ним просматривается опасение части окружения В. Путина, которая настороженно относится к Д. Медведеву. При этом гн Грызлов сделал это заявление не только от имени Госдумы, но и от партии «Единая Россия». Тем самым дал понять, что занятие В. Путиным должности премьера – это настоятельное желание, «почти приказ» правящей партии: «Это был бы идеальный вариант. Тогда бы мы стали перед фактом, что лидер партии, победившей на выборах, возглавит правительство», – сказал Б. Грызлов. Это означает, что политическая система страны возвращается к главенствующему положению лишь одной правящей партии. Хотя, если смотреть объективно, то конкурентов у нее действительно нет: по данным последнего опроса ФОМ, будь выборы сейчас, за ЕР проголосовали бы 52% россиян, КПРФ – 12%, ЛДПР – 8%, СР – 3%, за все остальные партии в сумме – менее 3%.
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