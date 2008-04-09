Грызлов зовет в партию Путина, но не приглашает Медведева

ЕДИНОРОССЫ пригласили на свой съезд 14–15 апреля обоих Президентов России – действующего Владимира Путина и избранного Дмитрия Медведева. «Во второй день съезда предполагается участие действующего и избранного президентов. По крайней мере, мы их приглашали», – заявил лидер единороссов Борис Грызлов на этой неделе.

При этом Борис Вячеславович приглашает В. Путина возглавить партию власти: «15 апреля на съезде партии В. Путину, наверное, будет сделано предложение возглавить «Единую Россию». Его могу сделать и я, причем публично. И президент, безусловно, будет это рассматривать, партия ведь всегда была рядом с ним. В. Путин стоял у истоков создания «Единства», ставшего потом «Единой Россией». Подобные предложения делаются со стороны «Единой России» В. Путину уже 4 года. Поэтому я и дальше, как и все мои коллеги, буду предлагать Владимиру Путину возглавить партию».

Совсем по-другому лидер единороссов ответил на вопрос о возможном членстве и лидерстве в «Единой России» Д. Медведева: «7 мая он вступит в должность Президента России и ее Верховного главнокомандующего. Понятно, что Верховный главнокомандующий – это не военнослужащий, который по закону не имеет права быть членом партии. Но мне кажется, если он руководитель всех Вооруженных сил, то есть определенное препятствие к тому, чтобы быть членом партии. Это мое суждение».

У разных аналитиков есть разные объяснения того, почему Б. Грызлов нашел для В. Путина все причины возглавить партию власти, а для Д. Медведева – одни лишь препятствия. Например, в виде статуса «верховного главнокомандующего». Но Б. Грызлов противоречит сам себе: он сам только что сказал, что единороссы уже 4 года зовут В. Путина в партию. При этом ни разу не вспоминали, что Владимир Владимирович был и еще месяц будет Верховным главнокомандующим. Да и С. Шойгу его статус военнослужащего не мешал многие годы быть одним из лидеров «Единой России», формально не являясь ее членом (Сергей Кужугетович входил только в высший совет партии, но не в саму партию!).

Первые две версии аналитиков предполагают в случае лидерства В. Путина в «Единой России» построение на ее базе параллельной (по отношению к президентской Д. Медведева) вертикали власти.

На такую возможность намекает и сам Б. Грызлов, констатируя, что «партия власти впитывает в себя руководителей всех уровней: в «Единой России» состоят 74 из 83 губернаторов». Среди 9 не вошедших в партию власти есть 2 члена КПРФ, 2 особо приближенных к Кремлю (Р. Абрамович и В. Матвиенко) и еще 5 тех, кого «Единая Россия» в своих рядах видеть не хочет и кто в итоге не будет переназначен. А после завершения всех переназначений в «Единой России» могут оказаться все 83 губернатора. А это уже «вертикаль», вполне сопоставимая с «президентской вертикалью». Кому и зачем она нужна?

Согласно первой версии, это идея «кремлевских силовиков» во главе с замглавы Администрации Кремля И. Сечиным. Они, мол, при новом президенте Д. Медведеве (представляющем противоположную силовикам группу «кремлевских либералов») теряют былое влияние и могут сохранить его только в случае усиления В. Путина. А также и усиления Б. Грызлова, которого именно «кремлевские силовики» в ноябре 2007 г. «двигали» в преемники В. Путину.

По второй версии лидерство В. Путина в «Единой России» и создание параллельной вертикали власти – идея другого замглавы Администрации Кремля В. Суркова. В последнее время он настолько плотно ассоциировал себя лично с В. Путиным, что и свое влияние сможет удержать лишь в случае сохранения позиций Владимира Владимировича.

Третья версия состоит в том, что Д. Медведев сам категорически не хочет вступать в «Единую Россию», желая оставаться «лидером всех россиян». А вот В. Путин, мол, раздумывает, а не вступить ли (тем более что партийная вертикаль действительно может понадобиться)? То есть по этой версии единороссы просто делают хорошую мину при плохой игре и зовут к себе того из двух Президентов РФ, который сразу с порога не отказывается.

Подобные же причины ряд аналитиков усматривают и у той поспешности, с которой Б. Грызлов объявил об утверждении В. Путина премьером на следующий день после вступления в должность г­на Медведева. Это заявление очень похоже на действие, направленное на отсечение возможности В. Путину передумать стать во главе правительства. За ним просматривается опасение части окружения В. Путина, которая настороженно относится к Д. Медведеву. При этом г­н Грызлов сделал это заявление не только от имени Госдумы, но и от партии «Единая Россия». Тем самым дал понять, что занятие В. Путиным должности премьера – это настоятельное желание, «почти приказ» правящей партии: «Это был бы идеальный вариант. Тогда бы мы стали перед фактом, что лидер партии, победившей на выборах, возглавит правительство», – сказал Б. Грызлов. Это означает, что политическая система страны возвращается к главенствующему положению лишь одной правящей партии. Хотя, если смотреть объективно, то конкурентов у нее действительно нет: по данным последнего опроса ФОМ, будь выборы сейчас, за ЕР проголосовали бы 52% россиян, КПРФ – 12%, ЛДПР – 8%, СР – 3%, за все остальные партии в сумме – менее 3%.