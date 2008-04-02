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МВД может возглавить Евгений Школов

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

МВД может возглавить Евгений Школов
Е. Школов

 В ПОЛЬЗУ последнего перемещения приводятся следующие аргументы:

 – по указанию президента в его ведение как замминистра МВД отданы валютно-финансовый рынок и Департамент экономической безопасности;
 – у него есть команда, которая держится в МВД особняком;
 – его люди ведут два важнейших дела – С. Могилевича и «Русснефти», которые президент мог поручить только очень близкому человеку;
 – он знаком с В. Путиным еще со времен ПГУ КГБ СССР;
 – ему разрешено звонить на личный телефон президента;
 – у него хорошие отношения с Д. Медведевым: работал его помощником в президентской администрации.

 Не правда ли, замечательный послужной список для быстрого карьерного роста? 

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