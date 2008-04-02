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Киев – Бухарест – Сочи

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Киев – Бухарест – Сочи

 НО ЭТИМ не ограничивается подстегивание Украины к вступлению в НАТО. США готовы профинансировать перевод украинской армии на стандарты НАТО в течение 5 лет. Мало того – Вашингтон якобы предлагает Киеву выкупить все, что связано с российским ВПК. Иными словами – профинансировать перевод украинской, пока еще советской, «оборонки», на выпуск другой продукции. Это значит, что некоторые типы наших стратегических ракет лишатся элементной базы и станут бесполезными.

 На этом фоне встреча лидеров стран НАТО в Бухаресте фактически означает окончательный передел мира. Этот процесс войдет в активную фазу с принятием договоров о приобщении к членству в НАТО Грузии и Украины. Задача Москвы – не допустить этого. Причем если членство Грузии хоть и вызывает беспокойство, но не является катастрофическим, то Украина – это последний рубеж. О причинах уже сказано.

 Шансов у нас немного. Дж. Буш будет со всей своей американской убедительностью пытаться сломить сопротивление тех, кто еще понимает нашу озабоченность. Это – канцлер Германии А. Меркель и в какой-то степени президент Франции Н. Саркози. Иными словами, в Бухаресте Россия будет пытаться подтвердить свой статус. От этого зависит и то, какое наследство получит Д. Медведев. Придется ли ему ощутить себя загнанным в угол или он получит какую-то свободу для маневра в международных делах.

 Наш ответ НАТО известен. Россия так и не вернется в Договор об обычных вооруженных силах в Европе – ДОВСЕ и, скорее всего, не начнет новые переговоры по ограничению стратегических наступательных вооружений и ракет средней и малой дальности к 2009 году. Известно и то, что в своем выступлении в Бухаресте В. Путин скажет примерно следующее: «Мы можем оказаться в другом мире, если Запад не захочет учесть наши интересы».

 Но если в Бухаресте Дж. Буш все же проведет свою линию по скорейшему расширению НАТО, то о чем он будет говорить в Сочи с В. Путиным? Известно, что сначала они должны были встретиться в Бухаресте. Но потом возникла идея попрощаться перед уходом обоих как-то теплее, в Сочи. Там можно будет обстоятельно поговорить и по проблемам ПРО, Ирану.

 И еще. На этой встрече в Сочи, скорее всего, будет и Дмитрий Медведев. Преемственность власти нужно продемонстрировать и в таком вопросе, как хорошие межличностные отношения.

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